華航明年迎接787機隊！啟動下半年聯合招募　延攬30名專業人才

▲華航。（圖／華航提供）

記者高兆麟／台北報導

隨著全球旅運需求持續暢旺，中華航空（2610）積極拓展航網及引進新機，2026 年將迎接全新787機隊。華航今日宣佈啟動 2025 年下半年聯合招募計畫，即日起開放多項職缺，延攬財會人員、模擬機維修助理工程師、特車員、工程專案室機電副工程師等，預計招募約30名專業人才，歡迎具備專業熱忱的優秀人才踴躍報名，共同打造國際級的飛航團隊。

華航表示，本次招募作業為期兩周，自 9 月 15 日至 9 月 29 日止，職缺涵蓋財會、維修工程與特種車輛駕駛技術等領域，報考資格依職務需求而定。錄取者將自 12 月中旬陸續報到，展開專業職能及通識訓練，詳情請參閱華航官網的徵才專區。

華航致力提供旅客專業優質服務，本次招募「財會人員」負責客貨運預算編審、成本管控及油料採購業務等工作內容，培養具備跨國財會專業能力的人員；「模擬機維修助理工程師」則負責各型飛行模擬機、訓練器檢查與維護、維修技術研發、性能測試等工作；「特車員」為執行特種車輛、裝備檢查及進行航機拖曳等作業。工程專案室機電副工程師主要將負責規劃、執行大型專案工程之招標、履約、排程與驗收等作業。

除本次聯合招募外，華航預計於9月底至10月中旬開放下半年度修護人員職缺接受報名、10月時另將招募為期近一年的桃園機場運務產學實習生，歡迎各大專院校有意報考的學生至華航官網查詢相關報考資訊，由學校統一辦理報名。

華航表示，公司視員工為公司最重要的資產，提供完善的訓練制度及多元職涯發展，同時打造健康安全與幸福的職場環境，另享各類獎金、優於法規的休假制度等等福利，以及優待機票讓員工與家人暢遊全球航點，實現生活與工作的理想平衡。華航今年連續三年榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」、蟬聯「幸福企業金獎」、長年上榜 Cheers 雜誌「新世代最嚮往企業 TOP 20」、人力銀行票選「新鮮人最嚮往的夢幻企業」等多項榮耀，竭誠歡迎擁有航空熱情與夢想者加入。