台灣首家二次元概念股！　智寶預計9月18日登錄興櫃

動漫遊戲IP公司智寶國際（7824）將於9月18日正式登錄興櫃交易，成為台灣首家以動漫遊戲(ACG) IP為核心戰略邁入資本市場的公司，象徵台灣ACG產業開啟全新局面，展現智寶推動IP國際化、商業化的強勁企圖心。

智寶董事長鄧橋表示，「公司成立10年來，一直以打造、經營國際級IP為願景，專注於ACG（動畫、漫畫、遊戲）IP 開發與經營，為台灣首家且唯一具有日本動畫遊戲產業核心製作委員會幹事資格的二次元IP開發公司。智寶目前資本額為新台幣2.83億元，以IP全方位營運平台為核心戰略，結合動漫、遊戲、周邊商品、線上娛樂、線下活動等多元應用，展開二次元文化經濟的價值鏈延伸。」

智寶表示，公司核心優勢在於直接參與日本的製作委員會，站在產業鏈的源頭，掌握IP開發的關鍵資源與技術，並取得IP的全權利。不同於市場上透過版權採購取得IP代理或授權權利的業者，智寶不僅掌握自有IP於全球市場的完整權利範圍，同時能直接主導IP的商業化策略。

智寶獨特的角色定位，在於自國際產業鏈上游切入的「IP開發╳全球跨界合作╳AI應用強化」，其掌握的關鍵資源，可將IP擴大開發為動畫、遊戲、電影、漫畫等多元內容，並衍生應用至下游的周邊商品、活動展覽等粉絲體驗經濟。不僅打造具有高延展性與商業變現能力的多元IP矩陣，形成高毛利、穩健且可持續的營運獲利結構，也為亞洲ACG IP產業注入新動能。

在國際策略上，智寶著重於日本、北美與亞洲市場的發展，整合上游、中游、下游產業跨國長期戰略聯盟夥伴，包括集英社、SQUARE ENIX、東映等IP龍頭企業，以及與TV TOKYO、NETFLIX、Bilibili等國際播映平台的長期合作關係，持續放大亞洲ACG IP內容的影響力，並逐步邁向全球文創價值鏈的核心角色。智寶旗下已成功打造多款自有IP作品，涵蓋遊戲、漫畫、動畫，亦積極擴增代理IP數，目前已累積逾百個動漫遊戲IP權利，堆疊公司兩大主要業務收入：IP製片、IP授權的營收規模穩健，創造近三年營收平均已達新台幣1.5億元；今年上半年營收達1.23億元、年增504％，且本業營業毛利已轉正、達2,220.6萬元，更為未來帶來長尾的經濟價值。

展望未來，智寶將再迎來多項重大突破，且將於2025年下半年起陸續開展，包括重量級IP代理以及國際級自有IP開發，此外，與日本遊戲公司Dragami Games締結合作夥伴關係，取得全球人氣殭屍動作遊戲IP《LOLLIPOP CHAINSAW電鋸甜心》的遊戲及動畫開發權，進一步擴大在遊戲及跨界IP領域的影響力。此外在代理發行的經營上，動漫IP「懷舊經典」與「新世代」的雙核心內容陸續登場，隨著IP即將問市推出，將帶來豐厚的IP權利金收入以及長尾經濟價值，助力智寶今年下半年營運規模有機會帶來倍數放大成長的可期性。

智寶董事長鄧橋表示，「智寶將持續放大IP開發的量能，積極取得大型與頂級的自有與代理IP，並持續堆疊IP庫，強化核心競爭力；同時，我們已完成ACG產業的生態圈佈建，未來將能更具規模與效率的放大IP價值。展望國際市場爆發性的成長趨勢，我們有信心串聯國際產業夥伴，創造多方共贏的發展格局，撬動龐大的亞洲、歐美ACG市場商機，確保公司在文化創意與數位娛樂產業的領先地位，為股東、員工及合作夥伴創造最大價值。」