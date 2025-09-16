陸股ETF全面開火！六檔擠進績效前十　00877最猛稱王

財經中心／綜合報導

今年以來全球股市氣勢如虹，也推升ETF行情同步升溫。統計顯示，今年績效前十大ETF中，陸港股就佔七成，強勢反攻超乎市場預期。其中，復華中國5G（00877）表現最為搶眼，今年以來大漲67%，近一年更飆升121%，榮登海內外股票ETF績效王寶座。

今年以來，受惠AI需求爆發，加上中國政策積極扶持，陸股行情強勁翻揚。滬深兩市成交量明顯放大、資金加速湧入，推升上證指數衝上10年新高，陸股總市值更首度突破人民幣100兆元，改寫歷史紀錄。

法人指出，本輪漲勢主要由科技股領軍，政策聚焦AI、自動駕駛與高階算力等前沿產業，帶動企業訂單與獲利同步回升，資金因此踴躍進場；尤其中國力推自製AI晶片替代進口，更引爆光通訊、半導體、雲端運算等族群全面飆升。

陸股強勁走揚，也推升相關ETF表現亮眼。今年以來ETF績效前十名，陸港股就囊括7檔，包括復華中國5G（00877）、中信中國50正2（00753L）、復華香港正2（00650L）、富邦恒生國企正2（00665L）、永豐中國科技50大（00887）、中信中國50（00752）、台新MSCI中國（00703），強勢橫掃榜單。

其中，00877漲勢最為凌厲，今年以來報酬率達66%，近一年更飆升121.3%，堪稱是今年最強勢ETF，成為市場關注焦點。績效表現不僅遠甩台、美股ETF，也勝過軍工題材的00965，就連同屬陸股題材、且具兩倍槓桿的00753L、00650L、00665L，也難與之匹敵。

進一步觀察，00877受惠於中國AI算力、光通訊、高階零組件等族群強勢上攻，短短兩個月漲幅近九成，一口氣補回過去四年漲幅缺口。其前十大成分股，新易盛、中際旭創近一個月漲幅雙雙突破100%，工業富聯、滬士電子等個股也齊步走揚，00877正展現出強勁的產業趨勢紅利。

展望後市，國際資金正加速回流中國市場，高盛報告指出，8月全球避險基金大舉加碼中國股票，單月淨買超創去年9月以來新高，持倉總規模升至兩年高點；亞洲股市風險偏好也連續四個月維持高檔，其中，8月對中國（含A股與港股）加碼幅度達76個基點，創近兩年新高，顯示外資湧入力道強勁。

政策面亦釋出強力利多。中國國務院日前發布《關於深入實施「人工智慧＋」行動的意見》，將同步推動「智能產業化」與「產業智能化」，全面加速AI落地應用。一方面強化高階算力晶片、工業多模態演算法、軟硬體適配等技術攻關，另一方面推出「AI＋製造」專案行動，推動重點產業智慧化轉型，並建構完善的專業人才與創新生態，加速打造自主AI產業鏈。

法人認為，在外資湧入與政策紅利雙重推動下，中國科技股有望領軍後續行情，AI產業鏈可望持續成為資金追捧焦點。