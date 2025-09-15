AI題材發燒　台股上周吸金逾56億美元居亞股之冠

▲台股上周吸金56億美元。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

AI題材領漲，帶動東北亞雙雄持續獲得外資買盤挹注，保德信投信指出，上週國際資金再度強勢買超台韓股市，其中台股獲得超過56億美元挹注，穩居亞股單週吸金冠軍，南韓也獲得逾30億美元資金，為第二吸金股市，反觀東協全數呈現資金淨流出。

保德信全球藍籌ETF(009810)經理人黃相慈表示，降息題材讓美股多頭發威，由於美國最新公布的一系列經濟數據顯示，就業市場壓力加劇，其中，初請失業金人數驟升至26.3萬人創下近年新高，突顯勞動市場疲弱，而8月CPI略高於預期，但核心CPI與前月持平，顯示通膨壓力仍在但未進一步惡化；另外，密西根大學消費者信心指數在9月初值降至55.4，反映出美國民眾對物價與關稅的擔憂升溫。在這些數據公布後，市場幾乎全面押注聯準會將於9月FOMC會議上宣布降息，降息的預期也進一步支撐美股表現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了降息題材，黃相慈指出，近期甲骨文(Oracle)與OpenAI、Google擴大雲端合作，並釋出樂觀的AI基礎設施展望，成為美股最亮眼的科技股之一，此舉不僅激勵甲骨文本身，也帶動整體半導體與AI概念股同步走揚。整體而言，AI仍是推升股市上漲的主要動力，預期在企業持續投入與技術創新加速下，相關類股有望延續強勢。

保德信市值動能50 ETF(009803)經理人張芷菱表示，本周萬眾矚目重頭戲為降息政策，根據過去兩週經濟數據顯示，包括失業金數據、消費者物價指數(CPI)、生產者物價指數(PPI)等報告所顯示的溫和通膨，美國聯準會在暫停9個月後，預料將重新啟動貨幣寬鬆，有望帶動台股指數震盪盤。

至於最新發表的蘋果新機，張芷菱表示，號稱史上最薄的iPhone Air厚度只有5.6公厘，配備續航力可達24小時的電池，iPhone 17系列也同時登場，晶片則搭載台灣晶圓代工龍頭3奈米N3P製程技術的A19和A19pro晶片，此外，iPhone 17配備8GB隨機存取記憶體(RAM)，Pro與Air則升級至12GB，可支援更強AI運算，新品題材與後續銷售狀況有望挹注台廠供應鏈股價表現。