供電「恐」出問題？　龔明鑫：信任台電的調度

▲經濟部部長龔明鑫媒體交流會，媒體關心台電電廠事故頻傳問題，台電董事長曾文生指出，已啟動緊急備用機組因應。（圖／記者潘姿吟攝）



記者潘姿吟／台北報導

近期台電電廠事故頻傳，高雄興達電廠與林口電廠機組接連出現問題，引發外界對供電穩定的關注。台電董事長曾文生今（16日）表示，已啟動緊急備用機組因應，預估本日至9月底夜間尖峰時段備轉容量率可維持6%以上，足以備援2.5部機組故障的情況，對此，經濟部長龔明鑫則強調：完全信任台電的調度。

其中，興達電廠測試中的新2號機於9日因天然氣加熱器後端管線的「法蘭」墊片發生天然氣洩漏，引發火警，迫使原已上線供電的新1號機停機檢查，影響供電達130萬瓩。接著，林口電廠2號機也於15日出現發電機勵磁系統異常，導致機組跳脫解聯，供電再減少80萬瓩。兩起事故累計衝擊供電約210萬瓩，是否會因為事故衝擊供電？

對此，經濟部長龔明鑫在今早的媒體交流座談會中指出，白天因有太陽光電可以不用擔心，日尖峰備轉容量率可維10%以上，而夜尖峰備轉容量率預估可達6%以上，也就是約超過200多萬瓩，並強調電力調度是台電的專業，他完全信任，至於外界關切的長期電源開發計劃，龔明鑫指出，今年一定會公布，時間大約會在9月底。