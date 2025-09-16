3檔台股ETF大換血　席捲224億資金

壽險業利多！彭博：外匯避險成本修正案 拼明年施行

壽險業在新台幣強升下承受鉅額匯率避險成本侵蝕獲利，市場傳出壽險公會已通知各會員成立研究小組改善會計原則等多重機制因應，最快明年可以施行。

供電「恐」出問題？ 龔明鑫：信任台電的調度

近期台電電廠事故頻傳，高雄興達電廠與林口電廠機組接連出現問題，引發外界對供電穩定的關注。台電董事長曾文生今（16日）表示，已啟動緊急備用機組因應，預估本日至9月底夜間尖峰時段備轉容量率可維持6%以上，足以備援2.5部機組故障的情況，對此，經濟部長龔明鑫則強調：完全信任台電的調度。

PCB概念妖股輪動尖點漲停 金居翻紅

高階AI伺服器成長帶動PCB族群營運成長，資金外溢到設備股，今（16）日尖點（8021）10點半附近從盤下急拉到91.9元漲停價位，金居（8358）漲幅跟著擴大上攻218元，突破214元月線關卡，富喬（1815）在紅盤之震盪整理，台玻（1802）則是平盤上下游走。

記憶體迎資金瘋狗浪！華邦電爆50萬張天量衝波段高 南亞科亮燈

資金湧入台股，記憶體股漲價風暴來襲帶動類股續成今（16）日交投重心，華邦電（2344）至午盤已爆出50萬張天量，超越昨（15）日全日46.8萬張大量，穩居台股成交王，股價更由黑翻紅，衝上28.45元波段高點，南亞科（2408）大漲逾9%，成交量衝逾31萬張，勇奪成交排行榜后座。

零件洗產地？ 台電董事長：清查零件來源國文件

針對媒體報導興達電廠燃氣機組使用中國大陸劣質零件「法蘭」一事，台電董事長曾文生今（16日）在經濟部長媒體交流會中澄清，新建機組由統包聯盟中的奇異公司負責，將要求其提供零件來源國文件。至於廠商是否涉及「洗產地」，以及是否與興達事故有關，仍待調查釐清。

黃金創3689美元新高！今年飆逾4成 彭博點出4大推升關鍵

國際現貨黃金持續走強，今（16）日報價再刷3689.32美元新高，《彭博社》指出，在美國總統川普施壓、市場啟動本周聯準會（Fed）降息預期、地緣政治與各國央行搶購下，有望再刷新高。

航空雙雄獲美系外資首評！ 1關鍵長榮航「加碼」但華航「中立」

航空業出運！美系外資在最新出爐的報告中首次將航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)納入追蹤個股，其中因客運需求落差，給予長榮航「加碼」評等，目標價上看46.5元；華航雖也看好但評等為「中立」，目標價上看22元。

逾133萬人坐等！00919配發0.54元填逾2成 10／15入帳

資產規模4242億元、受益人數133.6萬人，季配息群益台灣精選高息（00919）於今（16）日除息每股配發0.54元，昨（15）日收盤價21.79元，除息參考價21.25元，今日早盤最高來到21.37元，填息22%，股息預計將於10月15日入帳。

台積電刷1280元天價！台股飆25619點新高 法人：AI行情才開始

受到台積電（2330）秒填息後刷新天價激勵，台北股市今（15）日開盤不到1分鐘翻紅，隨即飆漲263.1點刷25620.62點新高，萬寶投顧執行長王榮旭直言：「AI行情才開始」，認為台股有望再刷新高。

台積電第19次秒填息達陣 再創1275元新天價

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日除息5元，為季配息以來首度每股配發5元，台積電今日也成功達成開盤秒填息，也達成第19次秒填息，開盤後最高大漲25元，漲幅達2%，成功衝上1275元新天價。