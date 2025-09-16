3檔台股ETF大換血　席捲224億資金

▲台股示意圖。（圖／記者李毓康攝）
記者巫彩蓮／台北報導
台灣指數公司今（16）日公告3檔台股ETF成份股轉換，預計自明（17）日生效。
資產規模16.84億元新光半導體精選30指數（00904）
成分股納入2檔：景碩（3189）、穎崴（6515）
成分股刪除2檔： 智原（3035）、頎邦（6147）
資產規模122.55億元中信優選成長高股息指數（00934）
成分股納入16檔：
統一（1216）、東陽（1319）、三陽工業（2206）、興富發（2542）、慧洋-KY（2637）、華南金（2880）、中信金（2891）、神基（3005）、文曄（3036）、台灣大（3045）、遠傳（4904）、世界（5347）、旭隼（6409）、豐泰（9910）、中保科（9917）、裕融（9941）
成分股刪除16檔：
聯強（2347）、群光（2385）、漢唐（2404）、義隆（2458）、大立光（3008）、健鼎（3044）、順達（3211）、永信建（5508）、聖暉*（5536）、全家（5903）、寶雅（5904）、頎邦（6147）、群電（6412）、緯穎（6669）、洋基工程（6691）、至上（8112）
資產規模84.95億元台灣上市上櫃旗艦動能50指數（009802）
成分股納入24檔：
聚陽（1477）、士電（1503）、中砂（1560）、光寶科（2301）、鴻海（2317）、智邦（2345）、技嘉（2376）、友達（2409）、創見（2451）、裕民（2606）、台新新光金（2887）、國票金（2889）、嘉澤（3533）、譜瑞-KY（4966）、新普（6121）、亞翔（6139）、瑞儀（6176）、啟碁（6285）、環球晶（6488）、達發（6526）、洋基工程（6691）、采鈺（6789）、元太（8069）、裕融（9941）
成分股刪除檔24檔：
亞泥（1102）、大成（1210）、南亞（1303）、東元（1504）、美時（1795）、聯電（2303）、仁寶（2324）、國巨*（2327）、華碩（2357）、義隆（2458）、可成（2474）、長榮（2603）、凱基金（2883）、文曄（3036）、穩懋（3105）、緯創（3231）、家登（3680）、台燿（6274）、台塑化（6505）、愛普*（6531）、復盛應用（6670）、南電（8046）、美利達（9914）、宏全（9939）
