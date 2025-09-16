大樂透獨得1億投注站曝光　老闆娘怕「鎮店之寶」喪失法力

▲北市內湖區最小投注站「金穩嬴投注站」開出大樂透頭獎。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳瑩欣、柯沛辰／台北報導

大樂透頭獎1億元今晚一注獨得，獎落北市內湖區江南街69號「金穩嬴投注站」。投注站業者透露，今天買氣特別旺，許多很久不見的老客戶都從四面八方會來買，一直說「好久不見」，沒想到今晚驚喜開出頭獎，而且還是在江南街最小的8坪投注站，「像在做夢一樣！」

投注站黃姓老闆娘表示，由於買氣太旺，客人絡繹不絕，只記得上門的人多是買350元、450元，實在不知道哪位幸運兒是得主，但特別的是，許多很久不見的老客戶都剛好路過跑來買，有一種從四面八方「回來」的感覺。

黃姓老闆娘興奮直呼，整條內湖區江南街至少有3家投注站，店面約8坪的金穩贏是最小的一家，但「大小不重要，我們開得出頭獎！」、「小獎天天開，頭獎這是第一次，想不到是獨得，太厲害，我自己都飄了，像在做夢一樣。」

至於店內擺放的「鎮店之寶」是否冥冥之中助力？可否一睹真容？黃姓老闆娘回應，她擔心拍下「鎮店之寶」是不敬之舉，可能導致法力會消失，恕無法提供。

台彩16日晚間開出114000088期大樂透，獎號由小到大依序是07、17、18、22、25、47，特別號38。

中秋加碼部分，今晚開出9組，總中獎注數為12注，其中7組為單注中獎，1組為2注均分，1組為3注均分，尚有91組100萬獎項未開出，將於次期（9月19日）繼續加開。

「大樂透」9月16日起加開「100組100萬元」，除了例行獎項外，只要號碼完全對中當期任一組加開的6個獎號，即有機會抱走100萬元（依中獎注數均分），等於買一張對兩獎，直到100組全數送出，或10月31日止。