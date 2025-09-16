北市府串聯19州政府駐台辦事處　推台美城市產業商機媒合會

▲「2025台美城市產業商機媒合會」左起台北市進出口公會美洲委員會宗緒順主任委員、台北市政府產業發展局陳俊安局長、美國各州政府辦事處協會Felix Yen嚴樹芬會長、台灣美國商會Carl Wegner執行長、美國在台協會商務組Janée Pierre-Louis組長、台北市蔣萬安市長、俞振華副秘書長、基隆市邱佩琳副市長、新北市政府經濟發展局盛筱蓉局長、桃園市政府經濟發展局張誠局長。。（圖／北市府提供）

記者張佩芬／台北報導

因應美國關稅政策及全球供應鏈快速重組帶來的經貿環境挑戰與機會，台北市政府今(16)日於台北晶華酒店舉辦「2025台美城市產業商機媒合會」，邀集美國各州政府辦事處協會(ASOA)、集結19個州政府駐台辦事處、4大產業協會及超過300家台美企業共同參與，打造全台首創的城市級國際商機平台。

此外，基隆市、新北市、桃園市政府等城市代表亦到場支持，並邀請美國在台協會(AIT)商務組組長 Janee Pierre-Louis蒞臨致詞，美國商會及各大產業公協會共襄盛舉，現場共吸引近千位產官學代表齊聚，充分展現跨城市、跨產業的廣度與代表性，為台美產業合作注入新動能，創造嶄新契機。

台北市長蔣萬安表示，面對當前美國對等關稅政策實施對產業帶來的嚴峻挑戰，市府秉持「不等、不靠、主動出擊」的原則，於今年4月成立專案應變小組，聆聽第一線從事出口產業的聲音，並研擬產業輔導、勞動協助、稅捐緩繳、青年支持、福利扶助等多面向措施，同時與中央保持緊密合作，全力協助企業與勞工降低衝擊，展現市府積極面對挑戰的決心。

蔣市長進一步指出，美國為台灣重要的出口市場，若對美貿易量趨緩，將對整體經濟動能造成連銷影響。台北市作為全台外貿產業核心城市，擁有超過八萬家進出口相關企業，市府不僅提供協助，更思考「還能為產業做更多」。

面對瞬息萬變的國際市場，市府責無旁貸率先搭建平台，讓企業能在地接軌國際，降低拓展海外市場的時間與成本。

本次媒合會便以「城市作為平台」，讓企業不用舟車勞頓，就能在台北與美方企業直接對接，從尋找合作夥伴、掌握產業趨勢到拓展B2B市場，一次獲得完整支持。

同時，市府已針對直接或間接受美國關稅政策影響之企業，啟動「中小企業融資扶穩專案」及「因應美國關稅，加碼20%獎勵補助」專案，協助受衝擊的企業強化經營體質，降低政策變動所帶來的影響，讓企業在變局中持續穩健成長。

打造城市級國際交流平台 兩大「首次」亮點

蔣市長強調，這次活動有兩項「首次」的突破：第一，整合美國多州與多產業資源，讓台灣企業能在單一平台上，同時接觸不同州別及產業領域的潛在合作夥伴，大幅提升效率與廣度；第二，由美方官方完整解析美國市場及產業趨勢，透過AIT與各州代表11場產業說明會，系統性解析供應鏈與市場動態，協助臺灣企業快速掌握新方向，找到切入美國市場的最佳策略。

本次媒合會由台北市進出口商業同業公會及北北基桃各進出口公會、工業會、商業會共同號召會員企業踴躍參與。現場設置B2B媒合專區，提供臺美企業面對面洽談的機會，建立初步合作關係，並評估未來的商業模式與合作方向，加速商機落地。

台北市政府表示，這場媒合會不僅是一場活動，更象徵城市主動連結國際企圖心，市府將持續推動國際合作，讓「跨國合作」成為產業發展的日常模式，並在全球變局中持續尋找新機會，穩健拓展全球市場。