金價衝破3700美元刷新高！　專家：通膨高仍降息「黃金永遠是贏家」

黃金示意圖。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

受惠於聯準會（Fed）明日有望宣布降息，現貨黃金價格在紐約盤16日一舉升破了每盎司3700美元，再創歷史新高。根據《CNBC》報導指出，美國銀行表示，如果Fed明日如市場預期降息，黃金將成為贏家。

儘管8月通膨率仍頑強地維持在2.9%的高位，但許多投資者目前押注Fed本周有望降息，並正在評估未來數月進一步貨幣政策寬鬆的可能性。

《CNBC》報導指出，美國銀行大宗商品分析師表示，在過去的25年裡，當央行放鬆貨幣政策，同時通膨率仍高於央行2%的目標時，金價從未下跌。

現貨黃金價格在今年以來累計漲幅已高達逾40%。從8月下旬全球央行年會召開Fed主席鮑爾首度暗示有望降息後，金價的漲幅遠遠跑贏了美股、比特幣、美元和原油。

美銀以Michael Widmer為首的分析師在周一的報告中告訴客戶，「事實上，即使我們不考慮全球金融危機的影響，在『通膨寬鬆』時期，黃金的年回報率也達到了13%左右，」

美國銀行預測，金價將在2026年達到每盎司4,000美元。光是2025年，黃金期貨就上漲了40%以上。

美國銀行分析師表示，各國央行對黃金的需求也十分強勁，目前各國央行持有的黃金比美國公債還要多。他們表示，全球貨幣當局越來越擔心美國總統川普總統領導下的聯準會獨立性，這鼓勵了各國購買黃金儲備。同時，美元兌一籃子主要貿易夥伴國的貨幣在2025年已下跌逾10%。

