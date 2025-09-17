士紙獨立董事陳明竺辭世　享壽81歲

▲士林紙廠指引街景。（圖／記者陳瑩欣攝）
記者陳瑩欣／台北報導
士紙（1903）今（17）日發布重訊公告，獨立董事陳明竺辭世，享壽81歲。由於陳明竺在建築業界輩份頗高，辭世消息各界婉惜。
▲士紙獨立董事陳明竺。（圖／取自陳明竺臉書）
依士紙年報揭露，陳明竺目前除擔任士紙獨立董事以外，同時兼任開創規劃設計股份有限公司董事長、財團法人台北市開放空間文教基金會董事長、中國文化大學環境設計學院特聘兼任教授、社團法人中華民國不動產協進會常務理事與高雄市經貿發展協會都市設計顧問等職。
文化大學亦曾介紹，祖籍福建福州的陳明竺於1944年出生於印度，幼年生活南京，5 歲舉家遷台，是中國文化大學建築暨都市設計系第一屆畢業生，大學時跟隨留法建築大師盧毓駿教授學習。1968 赴美國俄亥俄大學建築所深造，受業英國新城鎮規劃大師 David Reed 教授門下；1970 轉赴紐約哥倫比亞大學攻讀都市設計。畢業後隨即進入紐約市政府「房屋及都市發展局」工作，擔任「都市設計師」親身參與 70 年代紐約都市更新業務之推動。1973 加入美國南卡羅萊那州哈濱遜新市鎮的「總規劃師」團隊，參與期間並擔任南卡羅乃納州丹麥克理工學院系主任。
1981 年 9 月返台，先後在淡江大學建築所和文大市政系所、建築系所任教，開始推動理論、實務和社會參與並重的空間觀念整合，同時擔任「財團法人開放空間文教基金會」董事長、「臺灣中國市政學會」理事長、「世界不動產聯盟」（FIABCI）臺灣分會副理事長、考選部建築師審議委員、哈爾濱工業大學建築學院客座教授、建築師懲戒委員會委員等。
