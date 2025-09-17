ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

22年首見人均GDP贏韓國　國發會葉俊顯：非短期現象、趨勢可持續

▲國發會。（圖／記者廖婕妤攝）

▲人均GDP贏韓國，國發主委葉俊顯認為，主要歸功於台積電以及AI產業。會。（圖／資料照）

文／中央社

台灣今年人均GDP可望超越韓國，國發會主委葉俊顯認為，主要歸功於台積電以及人工智慧（AI）產業，而且這不是短期現象，趨勢可望持續下去。

韓國媒體報導，韓國2025年人均GDP估計將落後台灣，22年來首次被台灣超車。分析師指出，台積電正帶領台灣科技公司在全球AI供應鏈扮演要角，台韓人均GDP差距可能擴大。 根據韓國經濟新聞（The Korea Economic Daily），韓國2025年人均國內生產毛額（GDP）據估計將達3萬7430美元，低於台灣的人均GDP預估值3萬8066美元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

葉俊顯今天在上任後首次舉行的媒體交流會上指出，他在幾年前就已預見此結果，「我們是有那樣的潛力」。 葉俊顯表示，先不談所得分配、不均等議題，單就人均GDP而言，台灣在先進製程、AI、半導體領域有很強的議價能力，回顧2021年，新台幣衝到27元，當年經濟成長率依舊亮眼，由此可見，雖然價格與匯率都在國際貿易扮演要角，但議價能力更為關鍵，只要產品有獨特性，就算匯率升值也不影響談判、議價能力。

葉俊顯看好台積電優勢可持續至少5至10年，這也讓他對台灣經濟表現充滿信心，「我蠻positive（正面），我們會比韓國好一些」。 至於韓國為何人均GDP被台灣超車，葉俊顯指出，台灣與韓國產業結構不同，台灣中小企業為主，韓國財團較多，而且韓國對中國投資多且依賴中國市場，導致近年中國過剩產能衝擊全世界時，韓國受影響也較大。

葉俊顯表示，韓國對中投資，產品卻慢慢被中國替代，尤其是汽車產業，相較之下，台灣政府對半導體海外投資設限，這點很幸運，讓台灣還保有台積電。

關鍵字： 台灣韓國GDP台積電AI

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

郭書瑤被認成安心亞 高EQ回應...寵粉唱〈呼呼〉

推薦閱讀

快訊／新台幣匯率強升逾1角！　再見「29」字頭

快訊／新台幣匯率強升逾1角！　再見「29」字頭

受到於聯準會（Fed）明日有望宣布降息，美元走弱，新台幣匯價在開盤10分鐘升破30元整數大關，最高匯價來到29.984，強升1.17角，睽違一個月再見「29」字頭。

2025-09-17 10:21
金價衝破3700美元刷新高！　專家：通膨高仍降息「黃金永遠是贏家」

金價衝破3700美元刷新高！　專家：通膨高仍降息「黃金永遠是贏家」

受惠於聯準會（Fed）明日有望宣布降息，現貨黃金價格在紐約盤16日一舉升破了每盎司3700美元，再創歷史新高。根據《CNBC》報導指出，美國銀行表示，如果Fed明日如市場預期降息，黃金將成為贏家。

2025-09-17 10:03
63萬股民心情起伏！00929配0.08元先填息再翻黑　10／15入帳

63萬股民心情起伏！00929配0.08元先填息再翻黑　10／15入帳

資產規模1531億元、擁有63萬人的首檔台股月配型ETF復華台灣科技優息（00929）今（17）日除息，每股配發0.08元，昨（16）日收盤價18.39元，今（17）日除息參考價為18.31元，今日股價最高來到18.4元，完成填息走勢，惟伴隨台股跌勢擴大，股價填息後翻黑，另股息分配發放日10月15日。

2025-09-17 10:01
獨／國泰金高層地震！程淑芬卸投資長　總座證實「調整中」

獨／國泰金高層地震！程淑芬卸投資長　總座證實「調整中」

投資圈傳出曾有「外資天后」之稱、國泰金控（2882）投資長程淑芬因個人因素有意去職，《ETtoday》記者致電給國泰金總經理李長庚求證，李長庚回應表示「她目前是在工作調整中」。

2025-09-17 06:00
新代掛牌上市上演蜜月行情大漲44％　抽中現賺28萬元

新代掛牌上市上演蜜月行情大漲44％　抽中現賺28萬元

智慧製造解決方案廠新代科技 (7750）今日以每股630元掛牌上市，今日也上演蜜月行情，盤中一度衝上912元，漲幅達44.7％，投資人若幸運中籤，一張有望獲利超過28萬元。

2025-09-17 10:41
中國控輝達違反反壟斷法　公司聲明：遵守所有法律

中國控輝達違反反壟斷法　公司聲明：遵守所有法律

中國近日表示，經過初步調查，發現美國晶片大廠輝達（NVIDIA）違反反壟斷法。輝達16日回應，強調公司在各方均遵守法律，並將持續與相關政府單位合作。這起事件被視為美中在半導體領域持續角力的最新發展。

2025-09-17 10:14
多機組故障檢修　台電：今夜尖峰備轉容量保6%有困難

多機組故障檢修　台電：今夜尖峰備轉容量保6%有困難

台電林口電廠1號機16日因破管停機檢修，今（17）日白天尖峰備轉容量率僅9.06%，亮出供電黃燈，代表系統供電吃緊，由連日高溫，夜尖峰用電情況備受關切，台電直言，估今晚夜尖峰備轉容量率要維持6%有一定挑戰與困難。

2025-09-17 14:08
快訊／台股收盤大跌191.39點　台積電跌15元至1265

快訊／台股收盤大跌191.39點　台積電跌15元至1265

台股今（17日）開低走低，加權指數終場大跌191.39點，以25438.25點作收，跌幅0.75％，成交量4283.61億元。

2025-09-17 13:35
22年首見人均GDP贏韓國　國發會葉俊顯：非短期現象、趨勢可持續

22年首見人均GDP贏韓國　國發會葉俊顯：非短期現象、趨勢可持續

台灣今年人均GDP可望超越韓國，國發會主委葉俊顯認為，主要歸功於台積電以及人工智慧（AI）產業，而且這不是短期現象，趨勢可望持續下去。

2025-09-17 13:34
台船新董座陳政宏：明年力拚轉盈　加速智慧船廠布局

台船新董座陳政宏：明年力拚轉盈　加速智慧船廠布局

台船（2208）新任董事長陳政宏今日首度與媒體交流，他在交流會中表示，公司目前在手訂單金額超過2000億元，其中待執行訂單達1300億元，能見度直至2030年第2季，更喊出台船明年營運可望由虧轉盈，未來將聚焦兩大方向，一是強化「非紅供應鏈」，二是全面推動智慧船廠發展。

2025-09-17 13:30

讀者迴響

熱門新聞

大樂透獨得1億投注站曝光　老闆娘怕「鎮店之寶」喪失法力

獨／國泰金高層地震！程淑芬卸投資長　總座證實「調整中」

金價衝破3700美元刷新高！　專家：通膨高仍降息「黃金永遠是贏家」

即／大樂透1億一注獨得！北市誕生億萬富翁

快訊／新台幣匯率強升逾1角！　再見「29」字頭

勞退新制退休金　最划算領法曝光

半導體新兵漢測今登錄興櫃　衝700元大漲657%

轉帳匯款秀部分戶名　32家金融機構9月上線、年底ATM跟進

美股三大指數開高走低　道瓊跌150點

RTX6000D晶片中國不買帳！　輝達年底恐面臨逾百萬顆龐大庫存

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366