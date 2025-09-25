台股指數創歷史新高　融資餘額並未大增該買？該賣？

台股指數創歷史新高，融資餘額並未大增，指數將驚驚漲；外銷及出超金額大好，主要靠AI伺服器拉抬，而今年擴大資本支出的先進封裝設備族群，意味後續接單旺，二奈米耗材、探針等，加上記憶體及有政府釋單的電纜、軍工族群，聯準會利率會議後若拉回皆可注意。

文／方亞申

財政部公布最新八月進出口統計，主要出口地區方面，今年一至八月對美出口一一七一．七億美元、大增逾五成，提前打破歷年全年紀錄。此外，前八月對美出超八五四億美元，美國不僅取代陸港成為台灣最大出超來源，今年「美超中」現象成定局，甚至全年對美出超可能上看千億美元規模。

除了對美出口大幅成長，財政部統計，八月出口五八四．九億美元，不僅創歷年單月新高，也是史上首次單月出口超車南韓。八月出口表現演出「大驚奇」。

主計總處原本預估台灣今年上半年經濟成長率六．七五％，五月原本預估今年經濟情勢「前高後低」，將下半年經濟成長下修至一％，為近兩年半最低，但最新預測則顯示，下半年經濟成長率已上修至二．三％，且預估全年經濟成長率可達四．四五％，並預測二○二六年經濟成長二．八一％。

八月出口上演大驚奇

美國四大ＣＳＰ大廠在財報公布後，持續上修今年資本支出，臉書為六六○至七二○億美元之間（下限較先前預期的六四○億美元提高，上限未變）、微軟二六會計年度首季（即二五年七至九月）公司預期資本支出超過三百億美元，年增率逾五○％，遠高於市場原先共識的二四二億美元。並進一步指出，二六會計年度全年資本支出將持續增加，預估全年總支出將突破一二○○億美元大關，年增率達三六％，同樣大幅超越市場預期的一○○五億美元。亞馬遜則從一千億美元提升至一千二百億美元。谷歌則提升九○億美元至九四○億美元，合計達三千六百億美左右。（部分公司會計年度是跨二五及二六年）。若再加上甲骨文、特斯拉、xAI、OpenAI等，美國單單這幾家耳熟能詳大公司所花的ＡＩ基礎建設，加上中東及歐洲主權ＡＩ建設，至少也超過一千億美元，就讓ＡＩ伺服器占全球約九成的台灣經濟成長立於不敗之地。

法人預估明年上述這些公司及國家對於ＡＩ基礎建設將達五五○○億美元以上。所以二六年電子出口成長不變，且ＡＩ伺服器供應鏈及蘋果新機推出，法人預估企業獲利將上修約十五％以上。

再看全球關注的聯準會將在十六日開會（台灣約在十八日），近期公布請領失業金人數至九月六日當周增加二．七萬人，達到二六．三萬，為二一年十月以來最高。另一方面，八月非農就業數據遠低市場預期，失業率上升至四．三％，創下二一年以來的高點，市場擔憂經濟衰退就在前方。CPI/PPI及失業率同步顯示美國經濟降溫已成定局，也就給於聯準會降息空間，降一碼幾乎是板上釘釘，後續至年底預估還有一至兩次降息機會。

降息可望激勵金融、科技股

就歷史紀錄來看，從一九八四年以來的八次降息，宣布降息後起計算，三十日內標普指數上漲六次，六十日內上漲機率百分百。預計至年底還要降息一至二次，基準利率可能降至三．五％上下○．二五個百分點。

過去降息後金融股及科技股上漲機率較高。近一個月美股四大指數輪流創歷史新高，並且出現高總市值股比價上升，像是連馬斯克都讚揚ＡＩ技術的谷歌，股價最先創新高，總市值已來到二．九兆美元，後續看來又要多一檔站上三兆美元公司。其次是博通，傳接到OpenAI的百億美元ASIC訂單，股價站穩三五○美元再向四百美元邁進，總市值年初才超車台積電ＡＤＲ，如今已來到一．七兆美元，直逼臉書的一．九兆美元。再來是甲骨文在上季雲端基礎建設方面營收，比去年同期成長五五％，後續的剩餘履約義務，更是暴增三五九％，達到四五五○億美元，公布財報後股價單日暴漲三五．九五％，總市值直接從七千億美元以下跳升至九二二○億美元，再上去就頂到特斯拉及台積電，總市值排名全球第十二名，另外以軍事ＡＩ管理為主的帕蘭泰爾（Palantir），今年大漲一二○％，總市值逼近四千億美元，追過美國銀行、艾斯摩爾、思科等老牌大公司。甲骨文大漲，也帶動安謀大漲，進而孫正義的軟銀也是大漲，帶動日經指數站上四萬四千點，創本世紀最高。這些都是參與美國政府星際之門公司。（全文未完）

