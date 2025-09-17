金融股2檔現增申購今起跑！每人5張　價差小考驗市場熱度

▲三商壽辦理每股5.25元現增案。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

三商壽（2867）、遠東銀（2845）兩檔金融股辦理現增，將分別於今（17）日、明（18）日起進行一連三天抽籤公開申購，每人可抽5張，以今日收盤價比較，兩檔平均現增認購溢價約一成多，也就是三商壽1張賺約560元，一次申購5張可賺2800元，至於遠東銀1張賺1190元，5張合計賺5950元，價差不大，考驗投資人抽籤意願。

三商壽此次現增公開承銷股數為1700萬股，今日起至9月19日為止抽籤公開申購，承銷價5.25元，相較今日5.81元收盤價，溢價空間約10.67%，承銷總金額8925萬元。

三商壽上半年資本適足率（RBC）為154.27%，連續七期RBC未能達到主管機關200%，淨值比為2.31%，由於並未符合法定標準，此次現增屬於新版資本強化計畫一環。

面對長期增資與主管機關「關切」，三商壽大股東決定出售，採取比武招親「邀請制」，外傳中信金（2891）與2家外資金融機構先行打入議約，這也增添其出嫁可能性。

遠東銀此次現增為4105.5萬股，明日起至9月22日日為止抽籤公開申購，承銷價11.06元，相較今日12.25元收盤價，溢價空間約10.76%，承銷金額4.54億元元。



