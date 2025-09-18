黃金飆新高再回跌！　市場消化「Fed鮑爾談話」先下車

▲圖為台銀總行展示黃金金條。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

聯準會（Fed）降息，國際黃金價格周三（9月17日）衝上歷史新高後出現回落，投資人消化美國聯準會主席鮑爾最新談話，導致金價短線震盪修正。不過市場對黃金前景依舊樂觀，德意志銀行更將明年均價預測上調至每盎司4000美元。

根據《路透社》報導，現貨金13日盤中一度觸及每盎司3707.40美元的歷史高點，但隨後回落0.9%，收報3658.25美元，本月迄今仍上漲近6%。美國12月交割黃金期貨則收跌0.2%，報3717.8美元。

聯準會週三宣布降息1碼（0.25個百分點），並表示今年剩餘時間將持續逐步調降借貸成本。不過鮑爾強調，利率決策將以「逐次會議」為判斷基準，釋出不確定性訊號。獨立金屬交易商黃泰（Tai Wong）指出，鮑爾稱這次降息是「風險管理」考量，促使部分投資人獲利了結。他認為短線回檔屬於健康調整，只要不跌破每盎司3550美元的技術支撐，金價漲勢仍有望延續。

這是聯準會今年以來首次降息，先前自2024年12月以來利率政策一直按兵不動，而在那之前已連續降息3次。由於降息通常降低持有無孳息資產的機會成本，使黃金更具吸引力。

分析師指出，今年黃金一路走強，背後受到央行持續增持、資金去美元化配置、地緣政治及貿易摩擦帶來的避險需求，以及美元走弱等因素推動，迄今累計漲幅已達39%。

德意志銀行最新預估，2026年黃金均價將由原本的3700美元調升至4000美元。除黃金外，其他貴金屬週三也承壓下跌，白銀下跌2.4%報每盎司41.51美元，鉑金跌2.2%至1360美元，鈀金跌2.6%報1145.44美元。