要領普發1萬元！「輸入信用卡號」慘了　財政部曝關鍵：是詐騙

▲財政部提醒，不要點擊來路不明的訊息。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

行政院會11日拍板通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，後續送交立法院審議，9月中開議就可立即審議，最快10月就可以開始領到普發現金1萬元。不過，現在卻已經出現詐騙網站，因此財政部特別發文提醒，「發放現金1萬元目前尚未啟動」，請不要隨意點擊、轉傳來路不明的訊息和連結。

行政院11日院會通過特別預算，後續送交立法院審議，9月中開議就可立即審議，最快10月就可以開始領到普發現金1萬元。財政部指出，具體發放時程，將等到特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢。

至於1萬元要如何領取？方式比照2023年普發6000元的模式，共5種方式，包含登記入帳、ATM領現、郵局領現、特定偏鄉造冊發放、特定對象直接入帳。

不過，1萬元明明還沒開始發放，現在卻已經出現假網站了。因此財政部透過臉書粉專提醒，「1萬元還沒發，假訊息要注意！」最近網傳「中央存款保險公司網頁輸入信用卡等資訊，即可申請全民普發現金1萬元」，但這其實是詐騙網站，「發放現金1萬元目前尚未啟動」。

財政部指出，「發放現金將在特別預算公布後1個月內開始執行，相關細節會再另外公布」，請關注行政院或各部會官網、官方粉專，「務必確認資訊是從政府來的。」而在正式公布之前，也請務必提高警覺，不要點擊、轉傳來路不明的訊息，更不要輕易輸入信用卡、帳戶等重要個資，「如有接獲，立即撥打165反詐騙專線」。