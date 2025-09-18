台股飆資金行情！指數25723點刷高　法人曝「年底看26700點」





▲台股示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

一如外界預期，聯準會（FED）宣布降息一碼基準利率調降一碼至4-4.25%區間，今（18）日台股衝高，指數午盤前最高來到25723.3點，刷新高，法人指出，美股帶動台股、輝達帶動台積電（2330）相關AI股趨勢不變；護國神山持續捍衛台股，Fed降息引發國際美元弱勢，台股持續受惠資金行情，預計台股可望沿著季線往上墊高，年底目標上看26700點。

台股今日開高走高，指數在台積電等四大權值股、記憶體類股量滾量下，指數一路衝高，站上25700點，台股九月表現亮眼，統計本月以來僅不到三周，指數已大漲1490.2點，上漲幅度逾6.15%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

元富投顧總經理鄭文賢表示，上半年企業為規避關稅而提前拉貨的效應已經結束，加上持續的關稅壓力，導致了美國經濟活動的減緩，最新數據顯示，非農新增就業人數已連續4個月降至個位數，失業率升至4.3%。同時，Fed主席鮑爾強調，關稅對通膨的影響屬一次性，且目前可控，顯示Fed政策關注焦點已逐步從通膨轉向經濟表現，由於利率仍處限制性水準，預期Fed可望於9月啟動降息，今年有機會降息2至3碼，並延續至明年新任主席上任。

就台灣而言，景氣領先指標已連續6個月下滑，景氣對策信號分數由38分降至29分，顯示景氣自過熱趨緩。然而，在就業市場穩健、股市成交量回升帶動下，民間消費仍具支撐力，再加上AI熱潮推動半導體投資與出口，預期台灣2025年下半年GDP年增率仍可維持2%至3%的溫和成長。同時，CPI年增率約落在1.5%至2%，元富投顧預估台灣央行將維持重貼現率2%不變。

此外，金融市場部分，隨著Fed 9月份啟動降息，預計股債雙多；其中，美國公債部分，長期在Fed將利率調降至中性水準3%附近下，評估美國10年債殖利率往3.5%靠攏；然需留意美國債務問題引發長期債券溢酬增加。另外，AI持續挹注美股企業獲利、國際美元弱勢有利企業海外獲利，今年企業獲利增長上修至9.6%；降息期間，美股可望維持高評價，評估美股持續維持創高格局。類股選擇方面，除科技股仍為主軸外，推估降息可望嘉惠金融、工業、小型股。

