神盾衛星參展國防工業展　秀次世代衛星物聯網解決方案

▲神盾衛星參展國防工業展。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

神盾衛星 (Creative5 Inc.) 參展2025 台北國際航太暨國防工業展（TADTE 2025），除了展示 HESTIA 衛星物聯網終端與 CERESHUB 雲端服務，也宣布正式加入 Viasat ELEVATE 全球合作夥伴生態平台，攜手推動新世代衛星物聯網解決方案的全球落地。

Hestia 為符合 3GPP NTN（非地面網路）標準的直連衛星終端，具備小型化、低功耗與開放式架構，可在無地面網路或電磁干擾環境下，維持安全穩定的物聯網通訊，為航太與國防應用帶來突破性優勢。其應用場景包括，國防場域、海事安全、戰術通訊等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

全球物聯網市場快速成長，帶動衛星物聯網需求加速上升。2024 年衛星物聯網終端連接數已達 750 萬個，並預期持續增長；低軌衛星與混合網路降低延遲與成本、提升覆蓋率 3GPP NTN/5G NTN 標準化、邊緣運算與 AI 的導入，以及微型衛星的擴張，正共同推動衛星物聯網規模化發展，各國政策與歐盟 IRIS 計畫更進一步帶動市場成長。

除此之外，神盾衛星宣布已加入 Viasat ELEVATE 全球合作夥伴生態系平台。該平台匯聚國際衛星營運商、技術供應商與創新應用開發商，致力於推動衛星物聯網解決方案的全球擴展。透過與Viasat、Skylo 等國際服務商合作，神盾衛星能夠接軌國際市場資源，並強化產品技術背書。

神盾衛星旗下核心產品 HESTIA 衛星物聯網終端已獲得 SKYLO、FCC、CE 等國際認證，可提供符合 3GPP NTN 標準的混合連網解決方案，不僅確保跨國部署的合規性與可靠度，更為農業、環境監測與國防等多元領域的推廣落地奠定基礎。

神盾衛星執行長陳明宗表示：「我們的願景是連結全球未被連結的角落。透過 HESTIA 與CERESHUB，我們為國防單位提供高韌性、可快速部署的戰術通訊與偵察能力，同時也能在森林、海洋、農田與能源設施等無網路場域，確保可靠、安全、低功耗的物聯網連線，實現真正的全球即時連結。」