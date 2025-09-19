ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

國內首檔台日跨境ETF掛牌上市　投資人共享兩國產業成長

▲國內首檔台日跨境ETF掛牌上市，投資人共享兩國產業成長。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者黃稜涵／採訪報導

由野村投信發行之「野村日本東證ETF證券投資信託基金」 (簡稱：野村日本東證，證券代碼：009812)正式在臺灣證券交易所掛牌上市，成為全台首檔台日跨境連結式ETF。掛牌典禮現場貴賓雲集，包括金融監督管理委員會副主任委員陳彥良、證券期貨局副局長高晶萍、臺灣證券交易所董事長林修銘、東京證券交易所社長岩永守幸、日本野村資產管理公司資深執行董事鈴木伸雄等，共同見證歷史性時刻，臺灣證交所林修銘董事長和東京證交所岩永守幸社長，更一同佩戴金色領帶，象徵台日資本市場合作進入璀璨嶄新階段。

▲全台首檔台日雙向跨境ETF 009812正式掛牌上市，掛牌典禮現場貴賓雲集。

▲全台首檔台日雙向跨境ETF 009812正式掛牌上市，掛牌典禮現場貴賓雲集。

▲臺灣證交所林修銘董事長(左)和東京證交所岩永守幸社長(右)，一同佩戴金色領帶，象徵台日資本市場合作進入璀璨嶄新階段。

▲臺灣證交所林修銘董事長(左)和東京證交所岩永守幸社長(右)，一同佩戴金色領帶，象徵台日資本市場合作進入璀璨嶄新階段。

東京證交所社長岩永守幸指出，「東京證交所與臺灣證交所長期保持緊密友好的合作關係。早在十年前，雙方就已開始探討資本市場合作的可能性。如今正值日本與台灣股市熱潮之際，雙方選在此時相互掛牌上市，更顯意義非凡、值得紀念，未來將以此模式持續推出更多跨境ETF，先從指數型ETF起步，後續再延伸至主動型ETF。」

▲東京證交所社長岩永守幸指出，如今正值日本與台灣股市熱潮之際，選在此時相互掛牌上市，更值得紀念。

▲東京證交所社長岩永守幸指出，如今正值日本與台灣股市熱潮之際，選在此時相互掛牌上市，更值得紀念。

證交所董事長林修銘表示，「台灣跟日本有非常深厚的友誼，無論是產業、觀光旅遊、文化等等，都有別於其他國家，這一次台灣跟日本同時雙邊掛牌的ETF，是資本市場非常重要的連結，我們也期待，可以藉由這一次雙邊掛牌的ETF，讓雙方投資者能參與兩個國家互相產業發展的成果。」

▲證交所董事長林修銘表示，這一次雙邊掛牌的ETF，讓雙方投資者能參與兩個國家互相產業發展的成果。

▲證交所董事長林修銘表示，這一次雙邊掛牌的ETF，讓雙方投資者能參與兩個國家互相產業發展的成果。

典禮現場特別邀請和太鼓熊組帶來氣勢磅礡的演出，台日兩國也互贈禮物，慶祝合作邁向新的里程碑，此次合作不僅促進兩地資本市場交流，也為兩國的投資人，提供更多元的跨境投資選擇，共創雙贏局面。

▲典禮現場特別邀請，和太鼓熊組帶來氣勢磅礡的演出。

▲典禮現場特別邀請，和太鼓熊組帶來氣勢磅礡的演出。

▲台日兩國互贈禮物，慶祝合作邁向新的里程碑。

▲台日兩國互贈禮物，慶祝合作邁向新的里程碑。

林修銘指出，在台灣掛牌上市的「野村日本東證ETF」（證券代號009812），是台灣第一檔連結日本的跨境ETF；在日本，則是由日本的野村資產管理公司發行的「NEXT FUNDS Taiwan Tech 50 ETF」（證券代號412A）在東京證券交易所掛牌，是野村在日本發行的第一檔連結台灣的跨境ETF。

▲林修銘指出，在台灣掛牌上市的「野村日本東證ETF」（證券代號009812），是台灣第一檔連結日本的跨境ETF。

▲林修銘指出，在台灣掛牌上市的「野村日本東證ETF」（證券代號009812），是台灣第一檔連結日本的跨境ETF。

林修銘透露，台日之間的跨境ETF合作，從啟動合作構想到商品發行上市，歷時1年多，過程中經歷了多方討論與協調，但在所有相關單位的共同努力下，最終迎來這一歷史性時刻，也充分展現了台日雙方在資本市場合作上的深厚基礎，這也是亞洲資產管理中心推動「資本市場國際合作」的重要里程碑。

▲國內首檔台日跨境ETF掛牌上市 投資人共享兩國產業成長▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲日本野村資產管理公司資深執行董事鈴木伸雄表示，日本投資人對台灣科技企業抱有很好的觀點 ，所以這次也在日本上市了，第一檔連結台灣的跨境ETF。

日本野村資產管理公司資深執行董事鈴木伸雄表示，「台積電近期在日本熊本開工廠 ，我也有到現場去看， 看到本地經濟非常繁榮，我感受到先進科技企業，對經濟成長帶來了動力，日本投資人也對台灣科技企業抱有很好的觀點 ，所以這次也在日本上市了，第一檔連結台灣的跨境ETF。」

▲台日攜手開創永續共榮新篇章，共創雙贏局面。

▲台日攜手開創永續共榮新篇章，共創雙贏局面。

009812成為國內首檔台日跨境連結式ETF，讓投資人能以更簡單的方式參與日本股市，台日攜手開創永續共榮新篇章，也為台灣朝亞洲資產管理中心目標邁進，注入強勁動能。

