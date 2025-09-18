ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

楊金龍曝放款集中度「原監管2年」　央行Q3理監事會9大問答一次看

▲中央銀行總裁楊金龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

央行總裁楊金龍今（18）日理監事會後宣布利率維持不變「連6凍」，同時房市未向外界預期「開水龍頭」，楊金龍自爆授信集中度監管為期2年，面對外界認為央行與行政院、金管會作風不同很勇敢，楊金龍表示，行政院在講說「水龍頭開大一點」，但是「過濾網」也要注意，他認為這是「合適的決定」。

以下是理監事會後QA：
Q1：怎麼看行政院要求開房貸水龍頭，金管會鬆綁新青安納銀行法72-2規定，對減少不動產授信集中度是不是「扯後腿」？
楊金龍（以下簡稱楊）：它的量大，在排撥時，若是首購的，無自用住宅的，甚至新青安的，政府若有這個政策協助他們，又讓他們排撥，行政院也不得不做這樣的決定，把9月以後新做的排除掉，這對首購族而言是好事。

[廣告]請繼續往下閱讀...


Q2：各界喊話要放寬，行政院也說「水龍頭」要打開，守住立場是不是很勇敢，會不會壓力很大
楊：（行政）院在講說「水龍頭開大一點」，但是「過濾網」也要注意，就是risk management（風險管理），維持不變是不是勇敢的決定？我要說這應該是「合理的決定」

我們接下來會密切注意，新青安排除72-2時，後續影響是什麼、impact（衝擊）是什麼，好像水龍頭放開了，反而更應注意問題。排撥問題是否解決了，房市影響會不會出現急升，我們會去看，這樣做也是回應外界預期。

外界認為我們可以調降存款準備率，但是你如果要放出水，釋放資金沒辦法解決排撥的問題，只是營造一個資金市場寬鬆、不是很緊的感覺，我們做這樣的決定，央行還是要密切的注意，這個Risk，目前我們評估還沒有解除，由financial stability（金融穩定）的風險還沒解決，還有要考量資源配置的問題，公開市場操作比存款穩定措施好。

Q3：廠商希望匯率穩定，央行怎麼看？
楊：跟各位報告，以5、6月急升，多份報告預期新台幣看升，市場預期非常強烈，那時我們也觀察到外資趁那時做一些比較不合理的進出，我也提到禿鷹，我們有看到不合理，也做了一些溝通，現在這個情況比較沒有了。

會導致過度波動的情況，7月以後到現在，我認為是比較少了，新台幣匯率比較穩定，但最近匯率也是升得速度也快，主要是外資進來的金額非常大，從9月1日一直連續買，只有昨天是小幅賣超，其它都是大幅買超，連續了那麼久的買超，資金大量的進來，我們也就說是供需來決定，你也不能說是怎樣。

不過，新台幣的匯率是比5月份、6月份穩定，至於它會怎樣，那是由供需決定。

Q4：公開市場操作穩定，這是變向寬鬆？
楊：這沒有變向啊，我們還是協助他們營造充裕的市場，你講寬鬆的時候，會讓人有一個預期，我們營造的是「資金充裕的環境」，不會讓人覺得資金很緊

我的公開市場操作就是當你覺得有一點tight（緊），利率就會寬鬆；銀行若是利息高而不放款，那我會少收你的存單，資金還是要留在你那邊做放款用，你不要讓我收進來，主動權在我中央銀行。

Q5：為何公營銀行房貸授信集中度高於民營？
楊：公營的銀行，新青安只有他能做，公股行庫分支機構遍布全省，不動產集中度上升，到目前為止，我們認為因為首購、自住、危老都更的政策所導致的集中度上升，我們可以讓你調整有一個彈性的空間。

假設只能放款100億，但實際上做到120億，超過設定目標，多出來的20億我們來看看，如果你做的是首購的，那我可以沒關係，不過我們觀察的時間會拉長。另外，民營銀行即使是新青安沒有，但也有首購的需求，這部份我們也會注意。

Q6：今年底不動產集中度控管會延長嗎？
楊：我們到今年第4季，原先的計劃是要2年以上，但是後來同事討論認為太僵硬、沒有彈性，所以才會有「那就到今年年底」，最起碼今年底做總檢討，也許到第4季回答你這題會比較好，也給我們時間思考。

Q7：貨幣政策基調
楊：選擇性信用管制雖然是tight（偏緊），但也給他一個「適度寬鬆」，勉強啦，適度的讓資金充裕，看你的解讀。

Q8：今天好像開比較久，是有什麼討論特別多？
楊：你說今天好像開比較久，我覺得是還好，沒有比較久，討論比較多在貨幣政策、還有選擇性信用管制，有1位提到希望匯率穩定，對我們的產業報價上會比較好一點，匯率不算是今天的重點，不過也有談到

Q9：未來降息考量是什麼？
楊：我覺得美國降息有一點勉強，它是解釋勞動市場下行大於通膨，我認為這樣的解釋也是可以，上次講要調降2次，這次反而說要調降3次，它的勞動市場下行風險比通膨上行風險大，所以它做這樣的政策。延緩通膨目標，做了適度的調整。

從美國現象看我國產業問題，如果我們的電子資通訊不像今年這樣強，明年是因為某些因素（包括對等關稅、232條款不利於我方）導致你的強項降得很厲害，你的傳產更不用說，傳產在中國OVER SUPPLY的競爭，產業兩大支柱下來，貨幣政策當然要做某些因應。
 

關鍵字： 楊金龍加薪降息央行打房房貸

