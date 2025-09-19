ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

華航宣布12月3日直飛美國鳳凰城　一站往返不中停

▲▼華航總經理陳漢銘 (左) 於美國亞利桑那州鳳凰城拜會市長Kate Gallego (右)。（圖／華航提供）

▲華航總經理陳漢銘 (左) 於美國亞利桑那州鳳凰城拜會市長Kate Gallego (右)。（圖／華航提供）

記者高兆麟／台北報導

中華航空（2610）於美西時間 9 月 18 日由總經理陳漢銘率團前往美國亞利桑那州拜訪鳳凰城市長 Kate Gallego，並為大家帶來好消息，12 月 3 日起正式開啟每周三班台北往返鳳凰城航線，來回直飛不中停，未來雙方持續深化合作，共同促進台美商務及旅運交流。

華航總經理陳漢銘表示，感謝亞利桑那州及鳳凰城市政府等相關單位合力促成新航線啟航，華航為首家直飛鳳凰城的國籍航空，早在 2022 年即以包機飛航，客貨運經驗豐富。鳳凰城天港機場為亞利桑那州最大的國際機場，近年旅客數與貨運量能強勁成長；鳳凰城將成為華航深耕北美市場重要據點及接轉內陸城市的樞紐，旅客透過與西南航空聯程機票，輕鬆銜接涵蓋丹佛、達拉斯、休士頓、拉斯維加斯、堪薩斯城、芝加哥等超過 50 座美國城市。

[廣告]請繼續往下閱讀...

華航北美航點包括紐約、洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖及溫哥華，加上即將開航的鳳凰城，每周往返 40 班次。華航持續擴充機隊運能，近期更在客貨租機市場有所斬獲，全面積極優化區域及長程航網布局。10 月 26 日冬季班表開始，台北往返東京成田增為每日 4 班，11 月 18 日起台北-倫敦增為每周 5 班，未來紐約航線也規劃逐步加密增班，明年將進駐紐約甘迺迪機場全新第一航廈。

華航表示，台北-鳳凰城航線每周三、五、日飛航，去程 CI036 於16:30 自桃園機場出發，當地時間 13:35 抵達；回程 CI035 鳳凰城於 16:00 起飛，台灣時間隔日 22:20 抵達桃園機場。

為歡慶鳳凰城啟航，華航於明 (20) 日在台北信義區 ATT 4 FUN 熱烈舉辦極具沙漠風情的沉浸式現場活動，邀請歌手與氣球達人輪番演出，五大活動展區完成指定任務，即有機會參加抽獎，最大獎項包括台北-鳳凰城豪華商務艙來回機票。

關鍵字： 華航

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【不一樣的捧花活動】讓新娘親自選擇 傳遞幸福的人選~

推薦閱讀

加油等等！　汽柴油明起各降0.1元

加油等等！　汽柴油明起各降0.1元

台灣中油公司自明（22）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升26.2元。

2025-09-21 12:03
「房貸水龍頭」急開原因曝光！8月新青安探低　兆豐銀僅受理90件

「房貸水龍頭」急開原因曝光！8月新青安探低　兆豐銀僅受理90件

行政院9月突然宣布要銀行打開「房貸水龍頭」原因曝光！財政部向行政院報告8月新青安房貸受理情形，8大行庫8月只受理3667件，為連續5個月下滑，更因較前月衰退5.12%而改寫史上第3低的紀錄，受理金額大降至302億元，月減逾7.36%，8大行庫中，以兆豐銀只受理90件最引熱議。

2025-09-21 11:08
降息助攻美股再締新猷　後市聚焦成長題材

降息助攻美股再締新猷　後市聚焦成長題材

歷史經驗顯示，美國聯準會(Fed)啟動預防性降息後美股後市偏多，投信法人表示，隨借貸成本降低、有利企業獲利提升，帶動全球資產風險偏好回升，建議可聚焦成長題材布局，掌握後市投資契機。

2025-09-21 06:05
台航平均船齡僅5-6年、持續汰換降碳稅　下半年市場轉好跡象明顯

台航平均船齡僅5-6年、持續汰換降碳稅　下半年市場轉好跡象明顯

台航(2617)昨(19)日下午舉辦法法說會，公司總經理仇忠林指出，公司船隊平均船齡5-6年，船齡最高的僅12年，公司將持續進行船隊更新，以節能船應對國際海事組織(IMO)預計2028年開始收取的碳稅。今年下半年散裝船運市場利多因素多，市場好轉跡象明顯，公司業績估計也將優於上半年。

2025-09-20 16:19
美股「七巨頭」泡沫仍在膨脹　美銀：上漲空間看不到盡頭

美股「七巨頭」泡沫仍在膨脹　美銀：上漲空間看不到盡頭

根據美銀的分析，過去兩年在美國大型科技股中形成的估值泡沫尚未觸頂，其漲勢仍有進一步延續的空間。

2025-09-20 11:53
記憶體巨浪來襲　謝金河：一顆HBM讓南韓成台灣最大逆差國

記憶體巨浪來襲　謝金河：一顆HBM讓南韓成台灣最大逆差國

AI熱潮點燃記憶體市場，記憶體類股成台股交投重心，財信傳媒董事長謝金河今（20）日以「一顆HBM讓南韓變成台灣最大逆差國」為題在臉書發文指出，過去台灣最大的逆差來自日本，但這3年對韓逆差擴大，且逆差金額超越日本，原因是從韓國進口大量記憶體的HBM（高頻寬記憶體）。

2025-09-20 10:00
台股周線連4紅！　法人：資金充沛有利維持大盤成長勢態

台股周線連4紅！　法人：資金充沛有利維持大盤成長勢態

台股昨(19）日雖以下跌190.99點或0.74%、25578.37點作收，惟周線連4紅，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，短線來看多方氣勢仍強，第三季拉回風險已大幅下降，科技股題材面不斷，也有利於維持指數位於相對高檔位置。

2025-09-20 06:05
國內首檔台日跨境ETF掛牌上市　投資人共享兩國產業成長

國內首檔台日跨境ETF掛牌上市　投資人共享兩國產業成長

由野村投信發行之「野村日本東證ETF證券投資信託基金」 (簡稱：野村日本東證，證券代碼：009812)正式在臺灣證券交易所掛牌上市，成為全台首檔台日跨境連結式ETF，掛牌典禮現場貴賓雲集，包括金融監督管理委員會副主任委員陳彥良、證券期貨局副局長高晶萍、臺灣證券交易所董事長林修銘、東京證券交易所社長岩永守幸、野村資產管理公司資深執行董事鈴木伸雄等，共同見證歷史性時刻，台灣證交所林修銘董事長和東京證交所岩永守幸社長，更一同佩戴金色領帶，象徵台日資本市場合作進入璀璨嶄新階段。

2025-09-19 17:56
10月漲電價懶人包　小家庭每月電費多繳33元

10月漲電價懶人包　小家庭每月電費多繳33元

經濟部今（19）日公告最新電價審議委員會，隨後端出5大重點懶人包，10月起，93%住宅用戶每月電費最多將要增加33元至70元不等的電費，其中1-2人小家庭平均每月電費最高將多繳33元。

2025-09-19 17:38
65萬股民注意！00940連4配0.04元　10／8除息

65萬股民注意！00940連4配0.04元　10／8除息

擁有65萬受益人的台股月配型ETF元大台灣價值高息（00940）今（19）日再度公告每股配息0.04元，為連續4個月同分同燈，換算年化配息率約5.1%，預計於10月8日除息，配息發放日為11月3日。

2025-09-19 17:19

讀者迴響

熱門新聞

9成的人都選錯？　勞退金「月領更划算」3原因曝光

大樂透中秋加碼！24家中獎店家名單出爐

記憶體巨浪來襲　謝金河：一顆HBM讓南韓成台灣最大逆差國

台積電「尾盤殺2.6萬張賣單」　兇手是它

來囉來囉發錢囉！　「2津貼」今入帳

降息利多！　專家「反手操作」押注1檔ETF

172萬人心安！00878配0.4元填息　歴時25個交易日

瀧澤科結束無薪假　股價漲停逾6000張排隊等著買

降息助攻美股再締新猷　後市聚焦成長題材

美股「七巨頭」泡沫仍在膨脹　美銀：上漲空間看不到盡頭

「房貸水龍頭」急開原因曝光！8月新青安探低　兆豐銀僅受理90件

台積電嘉義封裝二廠傳喊停！經部回應

新鮮人月薪35K　閒錢只有3000元「要投資ETF嗎？」

拼賺40萬！廣達「金孫」達明申購爆83.2萬件　凍資近2千億元

經濟學人：輝達入股英特爾「無助代工業務 」

快訊／電價10月平均調漲0.71％！民生用電全面微調　影響1400萬住家、小商家

台航平均船齡僅5-6年、持續汰換降碳稅　下半年市場轉好跡象明顯

石垣島客貨輪10月下旬開航　票價約為機票半數、免費住宿

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

蔡依林八點半就睏了　後台打哈欠閉目養神XD

【被收回的LINE還是能讀】果粉一招破解：叫Siri唸出對方收回的訊息

【怕爆貓貓】打疫苗腳腳狂抖 抱緊心愛的豬豬太可愛了

陳美鳳不捨江祖平遭遇 痛斥：用藥是不可以的！

【哇～塞哇塞】上車舞爆紅楓葉姐姐「你們要的三振舞來囉」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366