記憶體巨浪來襲　謝金河：一顆HBM讓南韓成台灣最大逆差國

DRAM 動態隨機存取記憶體(圖/業者提供)

▲受惠AI需求，市場對記憶體需求大增。（圖：資料照）

記者高兆麟／台北報導

AI熱潮點燃記憶體市場，記憶體類股成台股交投重心，財信傳媒董事長謝金河今（20）日以「一顆HBM讓南韓變成台灣最大逆差國」為題在臉書發文指出，過去台灣最大的逆差來自日本，但這3年對韓逆差擴大，且逆差金額超越日本，原因是從韓國進口大量記憶體的HBM（高頻寬記憶體）。

謝金河說，台灣是AI伺服器的生產重鎮，台灣必須進口HBM才能完成伺服器的組裝，這種AI生態系的改變，很自然出現在貿易的統計數據上！

以下是謝金河臉書內容：

今年8月台灣出口超過南韓，但另一個數字也告訴大家，南韓在不知不覺中變成台灣大逆差國。

過去台灣最大的逆差來自日本，或者是購買石油，天然氣的中東國家。台灣向日本進口設備，化學材料，過去卅年來，台灣對日本的貿易逆差都在200到300億美元之間。去年是206.79億美元，但這個數字去年被南韓追過。

台灣本來對南韓是順差國，後來台灣人瘋韓劇，韓國影視產品大量進入台灣，接下來是眾多的男女天團攻陷台灣。這些年很多人去首爾做醫美保養，台灣人去年赴韓旅遊達146萬人次，是赴韓國旅遊的第三大國，台灣對南韓連服務貿易都是逆差，但這三年逆差擴大，原因是記憶體的HBM。

2023年台灣出口南韓182.03億美元，進口284.15億美元，逆差是102.12億美元。24年台灣出口207.92億美元，進口437.07億美元，逆差擴大至229.15億美元，首度超越日本，今年數字再拉大，前8月出口163.54億美元，進口399.2億美元，逆差235.66億美元，已經超過去年全年。

一個產品改變台韓貿易結構，那就是HBM，高頻寬記憶體。這些年SK Hynix打敗三星，成為HBM霸主，股價從7.31萬漲到38萬韓元，股價大漲419%，市值24.37兆韓元，成為南韓第十二大市值企業，完全把三星比了下去！

對照Hynix光芒萬丈，南韓很多鋼鐵，石化，汽車上市公司股價都創新低，情況和台灣完全一樣。

為什麼台灣向南韓進口大量HBM？是因為台灣是Ai伺服器的生產重鎮，台灣必須進口HBM才能完成伺服器的組裝，這個Ai生態系的改變，很自然出現在貿易的統計數據上！
 

記憶體巨浪來襲　謝金河：一顆HBM讓南韓成台灣最大逆差國

