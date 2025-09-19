IEAT攜手電腦物聯網協會　展開智慧製造跨界合作

▲黃文榮(中 )與呂谷清理事長(右二)與ICAA理監事合照。(圖／IEAT提供)



記者張佩芬／台北報導

台北市進出口商業同業公會(IEAT)今(19)日與智慧產業電腦物聯網協會(ICAA)簽署合作備忘錄(MOU)，由IEAT黃文榮秘書長與ICAA呂谷清理事長共同完成簽署。此舉象徵 IEAT 積極推動會員數位轉型，並攜手科技產業共同拓展國際市場，為台灣企業打造「科技×市場」的雙軸發展策略。

黃文榮指出，IEAT有6600家會員，涵蓋23種行業別，並透過超過190個國際姐妹會網絡，協助業者強化國際佈局。此次與ICAA攜手，不僅有助於國際貿易業進入智慧產業供應鏈，更能協助ICAA會員鏈結多元產業需求，共同開發具附加價值的產品與解決方案。這份合作備忘錄，是強強聯手，更是長期推動跨域產業升級的重要起點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙方後續將推動三大合作行動：其一，會員互通資源，促進跨平台交流，開拓異業合作與策略聯盟；其二，共同拓展國際市場，整合AIoT 技術與外貿平台，攜手進軍國際展會拓展機會；其三，聯合舉辦智慧論壇與參訪，針對 AI、邊緣運算、數位製造等主題舉辦研討會。

呂谷清同時擔任IEAT AI+Robotics 小組召集人也是融程電訊公司董事長，他長期觀察到台灣科技業與國際貿易業在需求端與供應端的互補性。

呂谷清表示，ICAA會員多為深耕邊緣AI、嵌入式系統與智慧應用的中堅企業，具備堅實的技術能量；IEAT則擁有完整的國際貿易網絡與中小企業資源動員力。雙方合作正好形成「技術 ×市場」的互補組合。

黃文榮強調，IEAT將持續扮演產業鏈結與政策建言的角色，協助會員精準掌握全球趨勢，並以行動落實「讓技術走向市場」的使命。