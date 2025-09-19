ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

IEAT攜手電腦物聯網協會　展開智慧製造跨界合作

▲黃文榮(左三)與呂谷清理事長(右二)與ICAA理監事合照。（圖／IEAT）

▲黃文榮(中 )與呂谷清理事長(右二)與ICAA理監事合照。(圖／IEAT提供)
 

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口商業同業公會(IEAT)今(19)日與智慧產業電腦物聯網協會(ICAA)簽署合作備忘錄(MOU)，由IEAT黃文榮秘書長與ICAA呂谷清理事長共同完成簽署。此舉象徵 IEAT 積極推動會員數位轉型，並攜手科技產業共同拓展國際市場，為台灣企業打造「科技×市場」的雙軸發展策略。

黃文榮指出，IEAT有6600家會員，涵蓋23種行業別，並透過超過190個國際姐妹會網絡，協助業者強化國際佈局。此次與ICAA攜手，不僅有助於國際貿易業進入智慧產業供應鏈，更能協助ICAA會員鏈結多元產業需求，共同開發具附加價值的產品與解決方案。這份合作備忘錄，是強強聯手，更是長期推動跨域產業升級的重要起點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙方後續將推動三大合作行動：其一，會員互通資源，促進跨平台交流，開拓異業合作與策略聯盟；其二，共同拓展國際市場，整合AIoT 技術與外貿平台，攜手進軍國際展會拓展機會；其三，聯合舉辦智慧論壇與參訪，針對 AI、邊緣運算、數位製造等主題舉辦研討會。

呂谷清同時擔任IEAT AI+Robotics 小組召集人也是融程電訊公司董事長，他長期觀察到台灣科技業與國際貿易業在需求端與供應端的互補性。

呂谷清表示，ICAA會員多為深耕邊緣AI、嵌入式系統與智慧應用的中堅企業，具備堅實的技術能量；IEAT則擁有完整的國際貿易網絡與中小企業資源動員力。雙方合作正好形成「技術 ×市場」的互補組合。

黃文榮強調，IEAT將持續扮演產業鏈結與政策建言的角色，協助會員精準掌握全球趨勢，並以行動落實「讓技術走向市場」的使命。

關鍵字： IEAT電腦物聯網協會智慧製造跨界合作

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

張韶涵演唱會臉上驚見蟲子 「險爬進嘴裡」完全不受影響

推薦閱讀

快訊／電價10月平均調漲0.71％！民生用電全面微調　影響1400萬住家、小商家

快訊／電價10月平均調漲0.71％！民生用電全面微調　影響1400萬住家、小商家

經濟部今（19）日召開114年第2次電價費率審議會，審議會考量電價仍未能反映成本且台電公司鉅額虧損的情形下，電價仍須適度反映。由於產業電價已足額反映成本，但民生電價長期低於供電成本，因此審議會決議，產業電價不調整，維持原先照顧產業等相關措施；民生電價微調各級距單價，促使民生電價適度合理化，平均電價調整0.71%。

2025-09-19 16:50
172萬人心安！00878配0.4元填息　歴時25個交易日

172萬人心安！00878配0.4元填息　歴時25個交易日

資產規模達4558億元，受益人數172.9萬人國泰永續高股息（00878）今年第三季每股配0.4元，已於8月18日除息，除息前股價為21.16元，今（19）日21.25元作收，漲幅0.66%，歷經25個交易日，完成填息。

2025-09-19 15:06
外資由買轉賣提款157億元　大力調節2檔金融股

外資由買轉賣提款157億元　大力調節2檔金融股

輝達入股英特爾，激勵美股走高，今（19）日台積電（2330）再創1290元高價，惟尾盤指數翻黑下跌190.99點，或跌幅0.74%，以25578.37點作收，外資（不含外資自營商）由買轉賣，賣超157.45億元，投信賣超11.21億元，自營商買超54.147億元，三大法人賣超114.52億元。

2025-09-19 16:49
十一長假還沒到美國線運價已跌三成、低於成本價　SCFI跌14.30%

十一長假還沒到美國線運價已跌三成、低於成本價　SCFI跌14.30%

中國十一長假還沒到，貨櫃船運美國線運價已經大跌，超大型攬貨公司指出，今(15日)美西線聯盟船已經出現每大箱(40呎櫃)1400美元運價，較多公司做1450-1500美元，美東線則在2250-2400美元間，歐洲線約1450美元，對多數船公司來說都已經是低於成本價，今(12)日下午上海交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)下跌199.90點，跌幅14.30%，指數來到1198.21點。

2025-09-19 16:18
美股「三巫日」今晚登場！　逾5兆美元期權到期引爆波動風險

美股「三巫日」今晚登場！　逾5兆美元期權到期引爆波動風險

聯準會宣布降息一碼之後，本周五美國將迎來史上最大規模的9月「三巫日」，市場預估超過5兆美元的美股期權、期貨合約將在同一天到期，分析師們認為，美股正處於歷史高點區，惟看漲期權的價格並沒有那麼高，這也預告著市場波動率將加劇。

2025-09-19 13:56
輝達入股英特爾！Arm PC聯盟受挫　2檔千金股價重挫

輝達入股英特爾！Arm PC聯盟受挫　2檔千金股價重挫

輝達（NVIDIA）斥資50億美元入股英特爾（INTEL），法人推估不利超微（AMD）和ARM在PC及資料中心的進展，受此影響，相關合作台廠聯發科（2454）、祥碩（5269）股價大跌，祥碩股價早盤一度大跌逾8%。

2025-09-19 11:04
10月漲電價　四口之家電費平均每月增70元

10月漲電價　四口之家電費平均每月增70元

經濟部今（19）日指出，本次調整民生用電，主要因為民生電價長期偏離成本，例如目前住宅平均電價2.77元/度，遠低於台電今年1到7月平均售電成本3.80元/度，必須適度反映，但以最小的調幅避免影響過大。

2025-09-19 17:15
「台股三哥」換人！台達電市值飆上2.3兆　些微差距超車聯發科

「台股三哥」換人！台達電市值飆上2.3兆　些微差距超車聯發科

電源供應器大廠台達電（2308）今日股價早盤一度衝高至909元刷新高，雖收盤翻黑，以下跌4元、888元作收，但市值以微幅差距首超車聯發科（2454），居台股市值第三名，僅次於台積電（2330）與鴻海（2317）。

2025-09-19 15:26
拼賺40萬！廣達「金孫」達明申購爆83.2萬件　凍資近2千億元

拼賺40萬！廣達「金孫」達明申購爆83.2萬件　凍資近2千億元

廣達（2382）旗下孫公司機器人概念股達明（4585）完成為期三天公開申購，根據證交所統計，合計公開申購筆數約83.2萬件，對照公開承銷張數為3104張，換算下來中籤率約0.37%，若以238元承銷價換算，市場凍資1980億元。

2025-09-19 11:06
逾40萬股東注意！00713配0.78元填息1成　股息10／15入帳

逾40萬股東注意！00713配0.78元填息1成　股息10／15入帳

資產規模1523億元，擁有逾40.9萬受益人元大台灣高息低波（00713）今（19）日除息，每股配發0.78元，昨（18）日收盤價51.85元，今日除息參考價51.07元，最高來51.15元，填息比率約10.26%，股息將於10月15日入帳。

2025-09-19 10:01

讀者迴響

熱門新聞

瀧澤科結束無薪假　股價漲停逾6000張排隊等著買

來囉來囉發錢囉！　「2津貼」今入帳

台積電「尾盤殺2.6萬張賣單」　兇手是它

輝達入股英特爾！Arm PC聯盟受挫　2檔千金股價重挫

快訊／電價10月平均調漲0.71％！民生用電全面微調　影響1400萬住家、小商家

降息利多！　專家「反手操作」押注1檔ETF

輝達入股英特爾「最大贏家」曝！　專家分析影響台積電程度

「台股三哥」換人！台達電市值飆上2.3兆　些微差距超車聯發科

美股半導體族群開盤走強　英特爾飆漲27%

《富爸爸》作者嗆「ETF是給輸家玩的」

拼賺40萬！廣達「金孫」達明申購爆83.2萬件　凍資近2千億元

美股「三巫日」今晚登場！　逾5兆美元期權到期引爆波動風險

輝達讓英特爾股價大漲！美國政府「1個月前投資」帳面賺49億美元

拼賺42萬！林百里「金孫」達明申購爆60萬件　凍資1449億元

快訊／台積電領跌！下挫20元至1265　台股收盤大跌190.99點　

金融股2檔現增申購今起跑！每人5張　價差小考驗市場熱度

輝達入股英特爾！台積電漲5元至1290刷高　台股漲至25864點同創新高

即／大樂透1億一注獨得！北市誕生億萬富翁

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

怎麼花憲哥的200萬？　陳漢典放閃喊：給老婆！

【空降鐵鉗】國道上狠插爆前擋！ 駕駛嚇壞喊：差點登出

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

阿Ken狂撩朴信惠！　她笑到顴骨痛XDDD

張韶涵演唱會臉上驚見蟲子 「險爬進嘴裡」完全不受影響

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366