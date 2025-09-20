ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

9成的人都選錯？　勞退金「月領更划算」3大原因曝光

勞退請領大解析2／9成的人都選錯？　勞退金月領更划算的3個原因

圖文／鏡週刊

勞退新制上路20年，可選擇一次領或月領，但據統計，有9成勞工年滿60歲請領退休金時，都選擇一次領回。其實月領有不少好處，除適合不懂投資的民眾，且可降低稅負，及專戶獨立優點，不必擔心老了有欠款，月退金會被法院扣押等問題。

勞退到底月領好、還是一次領好？這問題許多專家的答案都不同，不過多數專家都表示，個人投資功力是關鍵，如果能打敗勞退基金的投資績效，當然一次領回比較好。

而經過計算，月領的總領金額能打敗一次領，且為獨立專戶，也就是若勞工老年有欠款，月退金專戶內的資金具有獨立性，不會被法院扣押；另外，還有節稅的功能。

勞退新制從2005年7月1日開始實施，今年是第20年，據勞保局統計，有9成以上勞工都選擇一次領回勞退新制退休金，只是到底這9成民眾是不是因為自己的投資功力較強、能創造更好成績，才做出一次領的決定，則是個問號。

事實上，對投資沒有涉入太多的民眾，月領是不錯的選擇。勞保局表示，勞工請領月退休金期間，剩餘未領的退休金，仍然儲存在勞工個人專戶內，繼續參與市場投資，也會分配基金收益到勞退專戶中。

且依據勞工退休金條例施行細則第31條規定，至少每3年檢討一次勞工月退金計算基礎，並依檢討後的利率及月退休金專戶餘額，重新調整月退休金金額；也就是說，每3年勞工月領金額有可能隨著投資收益增加及利率的變動變多或變少，但最重要的是，領取月退休金也同樣享有最低保證收益保障，不會有退休金虧本的問題。

若從數字上來比較，選擇月領或一次領，哪個領到的錢最多？根據勞保局網站試算，以最低保證收益1.1473％計算，若60歲時能一次領勞退100萬元，那麼，換算月領則為4117元，不計入購買力、通膨等問題，則23年總計月領金額會超過113萬元。

當然，最理想的狀況、基金收益拉高，月領總金額就會更高，以勞退新制基金過去10年平均績效5.91％計算，則23年總計月領金額將超過179萬元，換算月領6512元。簡單來說，只要投報率超過1.1473％，月領總金額會比一次領還多。

此外，據勞動部網站資訊，勞退月領金是存入金融機構的專戶中，此專戶內的存款不得作為抵銷、扣押之用，換言之，若勞工老年有欠款，月退金專戶內的資金具有獨立性，不會被法院扣押。

而依據稅法規定，一次領回整筆退休金若超過一定額度，需併入個人綜合所得稅計算稅負，月領則有機會降低稅負，且很大機率是免稅。


