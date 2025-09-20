強化港口保全意識　CR舉辦港口設施保全員PFSO訓練課程

▲講師於課堂中與學員熱烈互動，現場交流踴躍。（圖／CR提供）

記者張佩芬／台北報導

財團法人驗船中心(以下簡稱CR)於2025年9月17日至19日在台北總部舉辦「國際船舶及港口設施保全章程(ISPS CODE)港口設施保全員(PFSO)訓練課程」。

此次課程吸引了交通部航港局、台灣港務公司、台灣中油公司、台灣電力公司等十餘個與港口保全相關單位報名參加。課程內容涵蓋ISPS CODE相關規章與條款介紹、港口設施保全評估、應急計畫準備及港口設施保全查驗程序等實務操作。

此外，CR也特別邀請刑事警察局偵五隊專業教官擔任客座講師，講授識別爆裂物裝置等專業知識，協助學員提升第一線港口保全的識別能力。

CR強調，透過系統化的課程設計與案例研討，學員不僅能深入掌握港口設施保全的執行重點，講師亦結合多年檢驗經驗，針對常被忽視的保全問題進行說明，進一步強化學員的應變能力與實務經驗。

自2004年ISPS Code生效以來，CR已連續二十餘年辦理相關訓練，累積培育眾多專業人才，並持續提供專業協助，成為航運產業人員的重要學習平台。

本課程CR亦將於高雄(11月19日至21日)及台中(12月3日至5日)加開班次，歡迎各界踴躍報名參加，詳情可參考CR官網訓練課程專區()。