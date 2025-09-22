企業矚目！ETtoday全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇　9/23重磅登場

▲2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇將於9/23登場。

財經中心／綜合報導

台灣企業近年來不斷在全球市場嶄露頭角，憑藉「韌性強、創新快」的精神，持續推動亞洲經貿動能，影響力無可取代。《放眼國際・堅實台力》全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇將於9/23盛大登場，論壇將聚焦國際商業趨勢與台商影響力，更首度揭曉「2025台商影響力排名」，為產業界帶來最前線的觀察。

▲副總統蕭美琴、經濟部政務次長何晉滄、外交部政務次長吳志中都將親臨現場，展現對台商的支持與重視。

《放眼國際・堅實台力》全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇，匯聚產官學重量級嘉賓，由數位媒體龍頭《ETtoday新聞雲》、CRIF、國立陽明交通大學攜手合辦，展現對經濟發展的高度關注，政府層級也展現對台商的支持與重視，副總統蕭美琴、經濟部政務次長何晉滄、外交部政務次長吳志中都將親臨現場致詞，彰顯台灣企業在國際舞台的重要地位。

▲論壇主辦單位之一的CRIF，由亞洲區總經理Simone Lovati、台灣總經理余建中、總編輯劉彥甫等人代表出席。

同時，論壇主辦單位CRIF台灣總經理余建中、亞洲區總經理Simone Lovati、國立陽明交通大學副校長蔚順華，以及合作單位HOYA BIT加密貨幣交易所、中國信託商業銀行、台新新光金控、群益投信、新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司等代表也將齊聚一堂，從不同角度切入，全面剖析全球產業脈動與台商新契機。

論壇最大亮點之一，便是副總統蕭美琴將親自出席開幕致詞，呼應政府近年積極推動的新南向政策、台商回流計畫，以及全球供應鏈重組，論壇也特別設計產業高層交流環節，分為專題演講及綜合論壇兩大主軸。

專題演講將由CRIF總編輯劉彥甫分享全球台灣企業影響力，再由中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈接棒，透過分享全球台灣企業產業佈局面向，帶領與會貴賓了解最新現況。經濟部政務次長何晉滄則帶來政策思維與前瞻觀點，分享全球極端氣候及地緣政治下台灣產業的發展，最後由HOYA BIT加密貨幣交易所創辦人彭云嫻，分享與台灣企業共成長的金融助力。

▲國立陽明交通大學副校長蔚順華等人親臨現場。

綜合論壇則邀請國立陽明交通大學經營管理研究所教授／台商研究中心主任溫金豐擔任主持人，與HOYA BIT加密貨幣交易所創辦人彭云嫻、聯聖企管創辦人陳宗賢教授、中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈，經由「新常態與新皮箱精神」議題對談，更了解台灣企業在國際上面臨的挑戰與應對。

▲HOYA BIT加密貨幣交易所創辦人彭云嫻、聯聖企管創辦人陳宗賢教授、中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈等貴賓。

這場論壇不只是產業調查數據的發表，更是一場跨界對話，《ETtoday新聞雲》將扮演橋樑角色，把政策願景與企業實戰連結起來，讓外界看到海外台商如何在全球市場發揮影響力。未來，《ETtoday新聞雲》也將持續透過論壇與專題報導，推動產業趨勢的交流，並見證台灣在國際舞台上的新篇章。

活動資訊

時間：2025年9月23日（二）08:30-12:45

地點：台北市喜來登飯店 B2-福廳

活動詳情：https://events.ettoday.net/ecotrade_forum/index.php7

主辦單位：CRIF、ETtoday新聞雲、國立陽明交通大學

合作單位：HOYA BIT加密貨幣交易所、中國信託商業銀行、台新新光金控、群益投信、新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司