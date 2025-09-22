ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

企業矚目！ETtoday全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇　9/23重磅登場

▲▼全球產業脈動,台灣企業影響力論壇,ETtoday。（圖／資料照）

▲2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇將於9/23登場。

財經中心／綜合報導

台灣企業近年來不斷在全球市場嶄露頭角，憑藉「韌性強、創新快」的精神，持續推動亞洲經貿動能，影響力無可取代。《放眼國際・堅實台力》全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇將於9/23盛大登場，論壇將聚焦國際商業趨勢與台商影響力，更首度揭曉「2025台商影響力排名」，為產業界帶來最前線的觀察。

▲▼全球產業脈動,台灣企業影響力論壇,ETtoday。（圖／資料照）

▲副總統蕭美琴、經濟部政務次長何晉滄、外交部政務次長吳志中都將親臨現場，展現對台商的支持與重視。

《放眼國際・堅實台力》全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇，匯聚產官學重量級嘉賓，由數位媒體龍頭《ETtoday新聞雲》、CRIF、國立陽明交通大學攜手合辦，展現對經濟發展的高度關注，政府層級也展現對台商的支持與重視，副總統蕭美琴、經濟部政務次長何晉滄、外交部政務次長吳志中都將親臨現場致詞，彰顯台灣企業在國際舞台的重要地位。

▲▼全球產業脈動,台灣企業影響力論壇,ETtoday。（圖／資料照）

▲論壇主辦單位之一的CRIF，由亞洲區總經理Simone Lovati、台灣總經理余建中、總編輯劉彥甫等人代表出席。

同時，論壇主辦單位CRIF台灣總經理余建中、亞洲區總經理Simone Lovati、國立陽明交通大學副校長蔚順華，以及合作單位HOYA BIT加密貨幣交易所、中國信託商業銀行、台新新光金控、群益投信、新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司等代表也將齊聚一堂，從不同角度切入，全面剖析全球產業脈動與台商新契機。

論壇最大亮點之一，便是副總統蕭美琴將親自出席開幕致詞，呼應政府近年積極推動的新南向政策、台商回流計畫，以及全球供應鏈重組，論壇也特別設計產業高層交流環節，分為專題演講及綜合論壇兩大主軸。

專題演講將由CRIF總編輯劉彥甫分享全球台灣企業影響力，再由中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈接棒，透過分享全球台灣企業產業佈局面向，帶領與會貴賓了解最新現況。經濟部政務次長何晉滄則帶來政策思維與前瞻觀點，分享全球極端氣候及地緣政治下台灣產業的發展，最後由HOYA BIT加密貨幣交易所創辦人彭云嫻，分享與台灣企業共成長的金融助力。

▲▼全球產業脈動,台灣企業影響力論壇,ETtoday。（圖／資料照）

▲國立陽明交通大學副校長蔚順華等人親臨現場。

綜合論壇則邀請國立陽明交通大學經營管理研究所教授／台商研究中心主任溫金豐擔任主持人，與HOYA BIT加密貨幣交易所創辦人彭云嫻、聯聖企管創辦人陳宗賢教授、中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈，經由「新常態與新皮箱精神」議題對談，更了解台灣企業在國際上面臨的挑戰與應對。

▲▼全球產業脈動,台灣企業影響力論壇,ETtoday。（圖／資料照）

▲HOYA BIT加密貨幣交易所創辦人彭云嫻、聯聖企管創辦人陳宗賢教授、中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈等貴賓。

這場論壇不只是產業調查數據的發表，更是一場跨界對話，《ETtoday新聞雲》將扮演橋樑角色，把政策願景與企業實戰連結起來，讓外界看到海外台商如何在全球市場發揮影響力。未來，《ETtoday新聞雲》也將持續透過論壇與專題報導，推動產業趨勢的交流，並見證台灣在國際舞台上的新篇章。

活動資訊
時間：2025年9月23日（二）08:30-12:45
地點：台北市喜來登飯店 B2-福廳
活動詳情：https://events.ettoday.net/ecotrade_forum/index.php7
主辦單位：CRIF、ETtoday新聞雲、國立陽明交通大學
合作單位：HOYA BIT加密貨幣交易所、中國信託商業銀行、台新新光金控、群益投信、新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司

▲▼全球產業脈動,台灣企業影響力論壇,ETtoday。（圖／資料照）

關鍵字： 全球產業脈動台灣企業影響力論壇ETtoday

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【台語超好】萌娃上學哭喊想回家拜託老師：叫爸爸接我

推薦閱讀

2025 ETtoday斥詐風雲論壇　聯手產官學全面升級防詐！總統領軍打造科技識詐新戰線

2025 ETtoday斥詐風雲論壇　聯手產官學全面升級防詐！總統領軍打造科技識詐新戰線

台灣已進入全民反詐的高警戒時刻！根據內政部警政署「165打詐儀表板」的資料顯示，今年以來台灣每月詐欺案件數不斷飆升，幾乎每天都有數百件受理的詐騙案例，財損更是每天都突破億元，今年3月單月受理案件高達1萬6千件以上，月損失金額更突破70億元，從假投資、假電話、假客服到AI偽音偽影詐騙，無論年長者或年輕族群，無不成為詐騙集團鎖定的目標，詐騙手法不斷進化，讓人難辨真假，守護民眾財產安全已刻不容緩。

2025-04-15 13:19
台股飆漲309點刷25887新高！專家喊「沒有敗象」　但要小心3件事

台股飆漲309點刷25887新高！專家喊「沒有敗象」　但要小心3件事

台股呈現「驚驚漲」態勢，今（22）日午盤漲逾309.32點，來到25887.69點新高，距離2萬6千點近在咫尺，投資專家認為，台股高檔類股輪動良性換手，可望沿著5日、10日線上攻，目前並沒有敗象，不過一旦市場過度樂觀，有不理性追高，大盤爆量震盪收黑、大型指標權值轉弱下殺，或是融資餘額快速增加等三種狀況，就必須提高警覺。

2025-09-22 12:06
刷卡iPhone 17「分期付款」被長輩罵壞習慣！一票點頭　給中肯建議

刷卡iPhone 17「分期付款」被長輩罵壞習慣！一票點頭　給中肯建議

iPhone 17系列19日正式開賣，許多果粉擠爆了蘋果的專賣店，就是為了搶第一時間拿到新機，有網友指出，買了一支iPhone 17並且用信用卡刷卡分期0利率的優惠，幸運在19日第一梯次拿到，跟長輩吃飯時分享手上最新手機，結果被指責能一次付清就不要分期，讓他很疑惑「分期真的不好嗎？」貼文掀起熱論。

2025-09-22 11:36
快訊／台積電帶頭衝！平1295元天價　台股漲295點衝25873新高

快訊／台積電帶頭衝！平1295元天價　台股漲295點衝25873新高

權值股台積電（2330）今（22）日上午11點後發動新一波猛攻，大漲30元或2.37%，追平1295元新天價，加權值指數在此激勵下大漲295.52點，衝上25873.89點，改寫史上新高。

2025-09-22 11:07
記憶體概念股兩樣情！華邦電爆逾21萬張量走揚　旺宏跌逾半根

記憶體概念股兩樣情！華邦電爆逾21萬張量走揚　旺宏跌逾半根

記憶體概念股題材分化，今（22）日華邦電（2344）開盤1個半小時衝出逾22萬張成交量、南亞科（2408）則挾13萬張成交量上攻，兩檔罷佔成交榜冠亞軍；不過早先享有資金外溢效果的記憶體代工業力積電（6770）與二線股旺宏（2377）雙雙走跌，其中旺宏跌逾半根投資人心驚。

2025-09-22 10:42
華南e指沖獨家攜手S＆P　複委託新功能Q4上線

華南e指沖獨家攜手S＆P　複委託新功能Q4上線

華南永昌證券「華南e指沖」第四季將上線全新複委託功能，與國際權威金融分析機構「標準普爾（S&P）」獨家合作，提供高品質數據，並推出自建模型，輔以各大券商分析師評分，搭配關鍵字搜尋，選股更快速，且能一鍵切換台外幣帳號，助投資人高效掌握跨幣別投資機會。

2025-09-22 10:40
雙城論壇延期軍工股活躍　雷虎亮燈漢翔漲7%

雙城論壇延期軍工股活躍　雷虎亮燈漢翔漲7%

台北市政府突然宣布雙城論壇延期，消息一出，航太軍工股表現活躍，開盤1小時雷虎（8033）亮燈漲停，漢翔（2634）盤中一度漲逾7%，另長榮航太（2645）、龍德造船（6753）也有半根以上的漲幅。

2025-09-22 10:14
官民感受有落差！國泰金調查：7成民眾認GDP不保4　低於主計總處估值

官民感受有落差！國泰金調查：7成民眾認GDP不保4　低於主計總處估值

主計總處於2025年8月15日預估台灣2025年經濟成長率4.45%，通貨膨脹率1.76%，國泰金9月國民經濟信心結果顯示，民眾對於2025年台灣經濟成長率的平均預期值上揚至3.19%，有60%的民眾認為2025年經濟成長率會高於3%；而民眾對於2025年平均通膨預期值持平在2.25%，有59%的民眾認為2025年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2025年的經濟成長預估仍比較保守，對於通膨預期則相對較高。

2025-09-22 09:37
半導體漲價潮來襲　手機旗艦晶片進入「高價門檻」時代

半導體漲價潮來襲　手機旗艦晶片進入「高價門檻」時代

蘋果iPhone 17系列甫上市，核心A19處理器已導入台積電N3P製程，宣告3奈米進入收尾階段。隨著明年A20邁向2奈米世代，市場氣氛正逐步轉向「高價門檻」時代，供應鏈傳出最新一代行動處理器報價全面上修，晶片、記憶體與儲存元件同步面臨漲價壓力，產業「半導體通膨」現象正持續擴散。

2025-09-22 09:20
台積電漲10元至1275　台股漲逾140點站上25700

台積電漲10元至1275　台股漲逾140點站上25700

美股4大指數漲多跌少，台股今（22日）以25599.6點開出，指數上漲21.23點，漲幅0.08％。隨後在台積電（2330）漲勢擴大下，指數漲點拉至140點以上，站上25700點。

2025-09-22 09:03

讀者迴響

熱門新聞

富邦金本周四除權秀！13家金控進度一表看　剩1家官股垂淚貼權息

9成的人都選錯？　勞退金「月領更划算」3原因曝光

每月存3千變百萬富翁？「1習慣」不改晚年變惡夢

快訊／台積電帶頭衝！平1295元天價　台股漲295點衝25873新高

「隱形股王」康霈擠入0050成分股　謝金河：強摘的果子不甜

大樂透中秋加碼！24家中獎店家名單出爐

我航海人員測驗女性合格人數上升　在船人數高於全球平均值

來囉來囉發錢囉！　「2津貼」今入帳

「房貸水龍頭」急開原因曝光！8月新青安探低　兆豐銀僅受理90件

買iPhone 17「刷卡付款」被長輩罵壞習慣！一票點頭

台股飆漲309點刷25887新高！專家喊「沒有敗象」　但要小心3件事

H-1B簽證費暴漲300萬！　旅美教授預言「最快30天轉彎」

記憶體概念股兩樣情！華邦電爆逾21萬張量走揚　旺宏跌逾半根

拼賺40萬！廣達「金孫」達明申購爆83.2萬件　凍資近2千億元

輝達認證！外媒曝三星HBM3E達標　力拼搶進下一代市場

記憶體巨浪來襲　謝金河：一顆HBM讓南韓成台灣最大逆差國

半導體漲價潮來襲　手機旗艦晶片進入「高價門檻」時代

新鮮人月薪35K　閒錢只有3000元「要投資ETF嗎？」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366