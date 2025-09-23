五大信賴產業＋AI新十大建設　何晉滄：打造台灣「經濟日不落國」

▲經濟部政務次長何晉滄出席「2025全球產業脈動與海外影響力經貿論壇」。（圖／記者湯興漢攝）

經濟部政務次長何晉滄今（23日）出席由 CRIF、國立陽明交通大學及《ETtoday新聞雲》共同主辦的「2025 全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇」，並見證海外台商評比榜單的揭曉。他表示，這份榜單不僅展現了優秀企業作為卓越典範的價值，也凸顯台商在全球舞台上的影響力。同時他強調，在極端氣候頻繁與地緣政治緊張的背景下，國際經貿環境充滿高度不確定性，政府將持續推動產業升級與基礎建設，邁向「經濟日不落國」的願景。

經濟現況與挑戰

何晉滄指出，雖然國際局勢動盪，台灣經濟依然展現韌性與彈性。根據最新數據，2025 年上半年台灣出口年增率達 4.8%，優於日本（-0.03%）、韓國（4.8%）與新加坡（9.4%）；上半年平均經濟成長率預測值為 6.75%，也明顯高於日本（0.84%）、韓國（0.93%）及新加坡（1.67%）。然而，全球經濟仍面臨四大挑戰：極端氣候導致的經濟損失、地緣政治下的經濟碎片化、關稅政策頻繁變動帶來的不確定性，以及稀土等關鍵材料受限所造成的供應鏈混亂與通膨壓力。

強化基礎建設：水資源與能源轉型

面對氣候變遷，何晉滄強調，政府積極推動 「新治水」與「新供水」 政策，確保民生與產業用水安全。他說明，自民國 106 年至 113 年，已新增每日 237 萬噸水源，相當於全台公共用水量的 22%，並將備援調度能力提升至 48%。

對於未來目標，他說將在在民國 120 年前再增加 133 萬噸，使供水韌性達 60%。同時，推動海水淡化廠、再生水廠、伏流水等新水源，並透過跨區調水與水庫聯合調度提升系統能力。在防洪上，政府編列上千億元推動治水計畫，期程縮短至 4 年，目標在 118 年前完成，以達到「最小淹水面積、最快退水時間、最高安全標準」。

在能源方面，台灣正推動 「第二次能源轉型」，以多元綠能與深度節能為核心，邁向 2030 年減碳及 2050 年淨零目標。預計 2030 年能源結構將為綠電 30%、燃氣 50%、燃煤 20%。同時，2024 至 2027 年目標累計節電 206 億度，並透過儲能技術與強韌電網提升電力安全。

協助產業轉型：雙軸驅動

為了協助產業轉型提升，何晉滄指出，政府編列 460 億元特別預算，推動「因應國際情勢韌性特別條例及支持方案」，協助中小微企業與傳統產業轉型，並強調，秉持 「雨天不收傘」 的原則，為營收衰退 10% 的廠商提供優惠貸款、利息補貼與最高 10 成信用保證。

此外，同時推動 「雙軸轉型」，包含數位轉型（智慧服務、製造業 AI 應用）與淨零轉型（節能改善、綠電採購）。截至目前，中小微企業振興計畫已輔導 15.8 萬家企業，創造 689 億元產值，並設立「馬上辦服務中心」單一窗口，快速協助業者。

五大信賴產業與 AI 新經濟

最後，何晉滄再次強調，政府正積極落實 「五大信賴產業」 與 「AI 新十大建設」，以鞏固台灣在全球科技的領導地位。

• 半導體：發展矽光子與低耗電 AI 晶片，目標 2027 年 IC 設計先進製程採用率達 50%。

• AI：加速產業化，2029 年 AI 投資可望增加 1,000 億元。

• 軍工：推動國機國造、國艦國造，2027 年無人機產值目標 300 億元。

• 次世代通訊：研發 6G 與寬頻衛星技術，114 年已完成 6G 雛型系統測試。

• 安控：建立透明度揭露平台，提升產品合規與市場信任。

「AI 新十大建設」聚焦數位基盤、關鍵技術與智慧應用三大面向。包括建構主權 AI、強化算力、打造「AI 護國群山」、推動量子科技與 AI 機器人供應鏈，並帶動各產業導入 AI，建構全民智慧生活圈。