快訊／中菲行空運總裁邱鈞榮本月底即將退休　接任人選受矚目

▲中菲行空運總裁邱鈞榮。（圖／中菲行提供）

記者張佩芬／台北報導

海空運承攬業上市櫃公司當中，營運規模最大的中菲行(5609)，今(23)日傳出集團空運總裁邱鈞榮本月底即將退休，由於中菲行空運業務佔比高達七成，接任人選備受矚目。

中菲行去年營收高達289.47億元，獲利9.55億元，EPS6.78元，今年發放股利5.2元。該公司已連續29年發放股利，合計發出73.06元，近5 年平均現金殖利率6.98%，堪稱業界的模範生。

邱鈞榮加入中菲行之前，在長榮海運、長榮航空及長榮空運倉儲服務超過30年，並於英國、新加坡、中國等地帶領過團隊。2018年自長榮航空提前退休，加入中菲行擔任東北亞區副總經理暨台灣區空運副總經理，同年升任為總經理。2019年升任為空運總裁並擔任經營委員會成員之一，負責領導空運事業單位團隊，是集團董事長，執行長之後的第三把交椅，深受集團創辦人錢堯懷禮遇與重用。

邱鈞榮昨(22)日透過LINE發信給客戶，寫道：

要向大家報告的就是我即將要退休了，生效日期不是9月底就是10月上旬。

首先要向感謝各位在這段日子(2/1/2018-9/30/2025)對我的協助，讓我在這段時間內尚能交出一張合格的成績！

至於說退休後要做什麼，那就是同樣認真的生活，可以有更多的時間陪伴家人，選擇兩三樣活動或嗜好加強鍛練，還有很重要的一點，現在這個身體經過42年多的操演慢慢有些狀況出來了，趁著退休趕快修整保養恢復正常堪用才是當務之急！

個人覺得這時候選擇退休是個合宜的選擇，公司業績穩定成長，個人身體狀況雖然需要修整，但調整之後還是可以繼續迎接美麗的人生，交棒完成，花開燦爛，真是退休的美好時光！

此時心境，有詩為証：

待足幾時足？ 知足自足 ！

求閒何日閒？ 求閒便閒 ！

敬請各位繼續支持中菲行及我的同仁；如平常我經常和同仁互相鼓勵的：「公司建立平台給我們發揮，大家要盡最大的努力，主動發揮專業精神與能力，互相扶持合作」一則可以從中享受工作上的成就感，一則可以優化個人及家庭的生活品質，公司亦可因此業務蓬勃發展，如此一舉三得的好事大家怎麼會有什麼不努力的動機與原因嗎？

於此，引用聖經提摩太後書數句來表達我當前的心情：「 那美好的仗，我已經打過了；該跑的路程，我已經跑盡了；當守的信仰，我已經堅守了。」

或許還有未盡完善之處，但我很高興的說：我已經盡心盡力了！

在此敬祝各位身體健康，家庭和樂，再次感謝大家一路以來的支持及協助！

謝謝大家的耐心聽完我的退休心路歷程，後會有期！

邱鈞榮 寫於中華民國114年9月22日

業界高階指出，邱鈞榮約在62歲自長榮退休，今年約69歲，他原本對外說會做到70歲，上周公司辦高爾夫球敘與餐敘時，他都還沒透露要退休了，但見他瘦了一圈，這一周發出退休通知，顯然是將退休計畫提前實現，估計如他信中所說，要趁著退休趕快修整保養身體，恢復正常堪用。