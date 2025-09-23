ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

快訊／中菲行空運總裁邱鈞榮本月底即將退休　接任人選受矚目

▲中菲行總經理邱鈞榮。（圖／終非航提供）

▲中菲行空運總裁邱鈞榮。（圖／中菲行提供）

記者張佩芬／台北報導

海空運承攬業上市櫃公司當中，營運規模最大的中菲行(5609)，今(23)日傳出集團空運總裁邱鈞榮本月底即將退休，由於中菲行空運業務佔比高達七成，接任人選備受矚目。

中菲行去年營收高達289.47億元，獲利9.55億元，EPS6.78元，今年發放股利5.2元。該公司已連續29年發放股利，合計發出73.06元，近5 年平均現金殖利率6.98%，堪稱業界的模範生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

邱鈞榮加入中菲行之前，在長榮海運、長榮航空及長榮空運倉儲服務超過30年，並於英國、新加坡、中國等地帶領過團隊。2018年自長榮航空提前退休，加入中菲行擔任東北亞區副總經理暨台灣區空運副總經理，同年升任為總經理。2019年升任為空運總裁並擔任經營委員會成員之一，負責領導空運事業單位團隊，是集團董事長，執行長之後的第三把交椅，深受集團創辦人錢堯懷禮遇與重用。

邱鈞榮昨(22)日透過LINE發信給客戶，寫道：

要向大家報告的就是我即將要退休了，生效日期不是9月底就是10月上旬。

首先要向感謝各位在這段日子(2/1/2018-9/30/2025)對我的協助，讓我在這段時間內尚能交出一張合格的成績！

至於說退休後要做什麼，那就是同樣認真的生活，可以有更多的時間陪伴家人，選擇兩三樣活動或嗜好加強鍛練，還有很重要的一點，現在這個身體經過42年多的操演慢慢有些狀況出來了，趁著退休趕快修整保養恢復正常堪用才是當務之急！

個人覺得這時候選擇退休是個合宜的選擇，公司業績穩定成長，個人身體狀況雖然需要修整，但調整之後還是可以繼續迎接美麗的人生，交棒完成，花開燦爛，真是退休的美好時光！

此時心境，有詩為証：

待足幾時足？ 知足自足 ！

求閒何日閒？ 求閒便閒 ！

敬請各位繼續支持中菲行及我的同仁；如平常我經常和同仁互相鼓勵的：「公司建立平台給我們發揮，大家要盡最大的努力，主動發揮專業精神與能力，互相扶持合作」一則可以從中享受工作上的成就感，一則可以優化個人及家庭的生活品質，公司亦可因此業務蓬勃發展，如此一舉三得的好事大家怎麼會有什麼不努力的動機與原因嗎？

於此，引用聖經提摩太後書數句來表達我當前的心情：「 那美好的仗，我已經打過了；該跑的路程，我已經跑盡了；當守的信仰，我已經堅守了。」

或許還有未盡完善之處，但我很高興的說：我已經盡心盡力了！

在此敬祝各位身體健康，家庭和樂，再次感謝大家一路以來的支持及協助！

謝謝大家的耐心聽完我的退休心路歷程，後會有期！

邱鈞榮 寫於中華民國114年9月22日

業界高階指出，邱鈞榮約在62歲自長榮退休，今年約69歲，他原本對外說會做到70歲，上周公司辦高爾夫球敘與餐敘時，他都還沒透露要退休了，但見他瘦了一圈，這一周發出退休通知，顯然是將退休計畫提前實現，估計如他信中所說，要趁著退休趕快修整保養身體，恢復正常堪用。

關鍵字： 中菲行空運總裁邱鈞榮即將退休

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【上班遲到的理由】浪貓搶佔機車伸手玩鑰匙　女直接被萌翻XD

推薦閱讀

台積電一個人武林！　老手示警：一訊號出現提防短線過熱

台積電一個人武林！　老手示警：一訊號出現提防短線過熱

台積電（2330）領軍，今（23）日台股上漲366.77點，以26247.37點作收，續創新高，群益投顧董事長蔡明彥指出，台積電占台股權重已達38～39%，下次法說召開之際，法人圈才會進行評等、目標價調整，現階段技術面操作為依歸、指數不預設高點，一旦月線、年線出現24%正乘離率，就要小心短線是否過熱。

2025-09-23 14:29
台股創高外資買超123億！狂進鴻海逾5萬張最多　3檔拋售逾2萬張

台股創高外資買超123億！狂進鴻海逾5萬張最多　3檔拋售逾2萬張

台股今（23）日創收盤新高，外資買超123億餘元，大買電子股，買超前3位依序是鴻海（2317）、力積電（6770）與聯電（2303），至於賣超前3名則有南亞（1303）、凱基金（2883）與台泥（1101）。

2025-09-23 17:36
金管會鬆綁上櫃信用交易刪除3限制　40家公司受惠

金管會鬆綁上櫃信用交易刪除3限制　40家公司受惠

因應上市櫃掛牌條件多元化，金管會修正「有價證券得為融資融券標準」相關條文，將上櫃股票得為融資融券標準調整放寬為與上市股票一致，刪除設立年限、實收資本額及獲利能力標準之條件，統計到8月底約有40家上櫃公司適用。

2025-09-23 17:25
賴清德喊「月薪5萬免繳稅」　學者批：輕率發言！減稅不能當政績

賴清德喊「月薪5萬免繳稅」　學者批：輕率發言！減稅不能當政績

總統賴清德向外宣告「月薪5萬元以下明年免繳稅」引發熱議，政大財政系教授暨系主任、政大財稅研究中心主任陳國樑向《ETtoday》表示，總統此言「輕率、不恰當」，直批「減稅不能當政績，若只會拿推動有感減稅來當政績，那誰都能當總統了！」

2025-09-23 16:35
飾金飆每錢14110元驚驚漲　銀樓老闆下豪語「賣我8兩給你百萬」

飾金飆每錢14110元驚驚漲　銀樓老闆下豪語「賣我8兩給你百萬」

國際金價頻頻創高，銀樓今（23）日剛開門掛牌每錢喊上14110元，踏進「1萬4」大關，隨時刷新天價，銀樓老闆下豪語「拿8兩黃金來賣，我保證可抱走百萬元。

2025-09-23 12:06
快訊／4張5-6月千萬發票無人領！最低花20元買飲料　財部急尋

快訊／4張5-6月千萬發票無人領！最低花20元買飲料　財部急尋

今年7-8月統一發票將在25日（周四）開出最新獎號，不過財政部清查今年5-6月期統一發票大獎兌領概況，發現還有11張獎金超過百萬元以上的大獎無人認領，其中有4張千萬特別獎，最低在新北市永和區7-ELEVEN花20元買飲料就中獎，呼籲中獎人盡速現身領錢，以免和財神爺擦身而過。

2025-09-23 10:30
輝達投資OpenAI！陸行之曝「AI泡泡愈吹越大」　點名對7公司不利

輝達投資OpenAI！陸行之曝「AI泡泡愈吹越大」　點名對7公司不利

輝達22日宣布砸1,000億美元與OpenAI進行戰略合作，激勵美股再創高。資深半導體分析師陸行之在臉書以「無止盡的美好AI投資循環？」為題發文分析指出，無止盡AI投資循環，讓泡泡愈吹越大，包括他自己在內的大部分投資人都沒見過，越來越難判斷其轉折點，更點名7家廠商恐怕特別不利。

2025-09-23 13:03
亞洲股市大吸金！年度漲幅8年來首跑贏美股　低估值受青睞

亞洲股市大吸金！年度漲幅8年來首跑贏美股　低估值受青睞

台韓日股市近期紛創下新高，根據《彭博》報導，分析師認為，亞洲股市受益於更低估值和美國資產的轉移將繼續超越美國股市，而美元走弱也進一步提高了亞洲股市的吸引力。

2025-09-23 12:14
賺爛！指數連衝4關刷26307點新高　台股基金首檔淨值站上400元

賺爛！指數連衝4關刷26307點新高　台股基金首檔淨值站上400元

台積電（2330）跳空上攻1340元新高價位，今（23）日台股過關斬將，站上26000點，一口氣突破26100點、26200點、26300點整數關卡，而台股基金淨值王統一全天候基金在昨（22）日站上400元大關，創下台股淨值最高紀錄。

2025-09-23 12:55
輝達入股英特爾　聯發科遭美系外資下修評等、目標價逾1成

輝達入股英特爾　聯發科遭美系外資下修評等、目標價逾1成

輝達（NVIDIA）重磅入股英特爾（INTEL），恐衝擊聯發科（2454）基於Arm設計的N1X在AI/遊戲PC領域的市佔率，美系外資調降聯發科評等至「中立」下修目標價從1800元調降至1588元，調幅11%。

2025-09-23 11:32

讀者迴響

熱門新聞

快訊／4張5-6月千萬發票無人領！最低花20元買飲料　財部急尋

賴清德拋5萬免繳稅　財政部揭：有條件

飾金飆每錢14110元驚驚漲　銀樓老闆下豪語「賣我8兩給你百萬」

台積電一個人武林！　老手示警：一訊號出現提防短線過熱

待交貨櫃船破1千萬箱、散裝船訂單年增11%　法人指過剩壓力大

台積電刷天價！漲30元至1325　台股漲292點飆26172新高

輝達投資OpenAI！陸行之曝「AI泡泡愈吹越大」　點名對7公司不利

快訊／飾金飆每錢13970元新紀錄　銀樓業：年底結婚2招因應

賴清德喊「月薪5萬免繳稅」　學者批：輕率發言！減稅不能當政績

台積電刷天價下車！塑膠業達新賣光200張持股　獲利破億元

買iPhone 17「刷卡付款」被長輩罵壞習慣！一票點頭

富邦金本周四除權秀！13家金控進度一表看　剩1家官股垂淚貼權息

台積電收最高1340元　台股漲366點至26247寫新紀錄

台股飆漲309點刷25887新高！專家喊「沒有敗象」　但要小心3件事

每月存3千變百萬富翁？「1習慣」不改晚年變惡夢

經部「無人機」研發補助來了！　聯發科、智邦等7公司迎利多

「隱形股王」康霈擠入0050成分股　謝金河：強摘的果子不甜

記憶體概念股量價齊揚！力積電亮燈　華邦電轉虧為盈漲半根

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」
帶兩隻獵犬去爬山玩水　阿金回程腳軟爸

帶兩隻獵犬去爬山玩水　阿金回程腳軟爸

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366