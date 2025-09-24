AI好燒錢！　德銀：輝達正負擔美國經濟成長重任

▲輝達創辦人黃仁勳。（圖／記者林敬旻攝）

記者高兆麟／台北報導

德意志銀行外匯研究全球主管George Saravelos表示，人工智慧（AI）基礎設施的大規模支出熱潮正在拯救美國經濟免於衰退。Saravelos表示，可以毫不誇張地說，作為人工智慧投資周期的關鍵供應商輝達「目前正肩負著美國經濟成長的重擔」。

根據《Seeking Alpha》報導，在最近的一份報告中，George Saravelos將人工智慧投資周期描述為「解圍之神」，這是一種及時的干預，掩蓋了更廣泛的經濟疲軟。

報導稱，研究表明，如果沒有這些集中的科技相關支出，美國「今年將接近或陷入衰退」。用於建構人工智慧能力的巨額資本支出，正是解釋若干宏觀經濟謎團的「缺失要素」。它解釋了就業成長大幅放緩但尚未陷入衰退的原因，因為人工智慧驅動的資本投資不需要大量勞動力。

Saravelos表示，輝達「目前正肩負著美國經濟成長的重擔」，但他也警告稱，這種支撐可能只是暫時的。科技周期要繼續推動GDP成長，資本投資必須「保持拋物線型成長」，但這看起來「極不可能」。研究指出，預計超大規模企業的資本支出成長將在今年達到頂峰，這意味著需要出現其他成長來源。

這對中期經濟前景提出了質疑。目前的成長源自於人工智慧基礎建設，而非人工智慧本身的生產產出。