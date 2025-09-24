黃金存摺飆每克3688元天價　砸近10萬抱1年賺逾3.4萬元

▲黃金持續走高。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

國際金價今年以來第37次創高，台銀黃金存摺終於再次飆出每公克3688元新天價，若在去年此時花不到10萬元搶進36公克黃金存摺，至今價值已增近3.5萬元，投資報酬率高達35.09%。

理專指出，小李（化名）去年9月底拿到中秋節獎金，撥出約10萬元預算買到36公克黃金存摺，當時掛牌價為每公克2730元，換算可買36公克、總成本9萬8280元，放到今天每公克報價已來到3688元，總價值高達13萬2768元，一來一回下賺逾3萬488元。

交易員指出，受到台幣波動等因素影響，台銀黃金存摺近日都居高震盪，但遲遲無法衝破4月22日盤中最高價3672元，今日第一盤就開出3685元刷新紀錄，9點19分第2盤價來到3688元更上一層樓。

台銀黃金報告認為，美國降息下引發全球央行購金、黃金ETF持續成長，加上俄羅斯地緣政治因素推升黃金行情，為這波金價走揚的重點。

隨著黃金愈漲愈高，相關商品也跟著靈活調整，櫃買中心也公告，為降低投資門檻，使人人方便參與黃金投資，今年10月1日起，將黃金現貨交易平台的最小交易單位由「1台兩」（37.5公克）縮小為「1台錢」（3.75公克），屆時最少僅需1台錢即可下單，讓小資族與年輕族群有更多選擇。

由於系統轉換，櫃買黃金現貨「台銀金」(代號：AU9901)及「一銀金」(代號：AU9902)因辦理登錄單位轉換作業，今日起至下周二（30日）停止交易。