國際金價居高震盪　彭博：市場緊盯2大關鍵

▲國際金價持續居高震盪。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

黃金價格連漲三日後，周三維持在歷史高點附近震盪，投資人持續關注美國聯準會（Fed）官員的最新談話，以及俄羅斯相關地緣政治局勢。

《彭博社》報導，現貨金在每盎司3,761美元徘徊，距離週二觸及的歷史高點僅差約30美元，已是連續第三個交易日創新高。Fed主席鮑爾（Jerome Powell）指出，就業市場與通膨前景仍有風險，但未表態是否支持10月再度降息。不過，理事鮑曼（Michelle Bowman）則警告，隨著勞動市場轉弱，Fed可能需要更快放寬政策。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年以來，黃金與白銀表現亮眼，受惠於Fed上週降息、各國央行強勁買盤等利多。週二金價一度上漲1.2%，因中國傳出計劃成為外國主權黃金儲備的託管方。另一方面，黃金ETF需求同樣強勁，上週五流入量創三年新高，今年僅5月例外，其他月份均呈現增持，總規模已增加近400公噸。

地緣政治方面，美國總統川普在聯合國大會期間強調，若俄羅斯飛機侵犯北約領空，盟國應直接擊落。他同時對烏克蘭戰局釋出更同情的態度，並直言「是的，我同意」北約應擊落俄軍飛機。

市場接下來將聚焦本週五公布的美國個人消費支出（PCE）物價指數。這是Fed偏好的通膨指標，若數據顯示通膨放緩，將進一步支持降息論點，並可能推升無孳息資產如黃金的吸引力。截至新加坡時間上午8點16分，現貨金報每盎司3,760.70美元，白銀穩定在44美元上方，鉑金持平，鈀金小幅走低。