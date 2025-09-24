東元姻親行情！亮燈衝抵103元　鴻海連日刷14個月新高

▲美國資料中心接單可望挹注東元明年營收。（圖／東元提供）
記者巫彩蓮／台北報導
東元（1504）與鴻海（2317）於7月底宣布換股結盟，攜手強攻全球人工智慧（AI）資料中心模組化市場，東元股價連番大漲，今（24）日接近11點上攻103元漲停價，創下歷史高價，1個多月來漲幅超過8成；鴻海震盪走高到222.5元，創近14個月高價。
東元、鴻海換股結盟，鴻海取得東元10%股權，成為第兩大股東，由於東元美國德州的東元西屋（TECO-Westinghouse）具備美國能源部（DOE）與國防部（DOD）等政府單位工程承包商資格，加上旗下馬來西亞機電工程公司NCL具備當地主標商資格，使雙方能直接參與各國政府的AI基礎建設計畫。
法人分析，東元、鴻海兩者結盟後，聚焦星際之門（Stargate）計畫，資料中心業務明年貢獻東元營收，除AI資料中心業務，東元布局機器人與無人機等領域，機器人關節模組已實現小批量出貨，DC伺服器則打入半導體封裝與TFT-LCD廠的空中無人搬運車系統。
東元股價從8月初56元附近，一路上攻今日103元，短短一個多月時間，漲幅達83%，今日接近12點成交量逼近30萬張，為上市成交量第二大個股。
