記憶體龍頭美光報喜！華邦電爆26萬張大量下殺 力積電突圍翻紅

AI帶旺記憶體需求，美國記憶晶片龍頭美光（Micron）財測樂觀展望，優於預期，惟台股記憶體族群概念股今（24）日因短線漲多，乖離過大，全面回檔，隨著大盤急殺近200點，華邦電（2344）以及遭處置的南亞科（2408）和群聯（8299）重摔半根跌停板。力積電（6770）上午10點以後翻紅漲逾3%。

台股漲多回檔！創新高後急殺逾200點 法人：短線支撐看25900

美股四大指數昨（23）日回跌，惟台積電（2330）ADR逆勢3.7%、收282.71美元再創新高，今（24）日台積電創高後回跌，大盤由紅翻黑，萬寶投顧執行長王榮旭表示，由於國際市場並沒有大變化，今日翻黑以「漲多拉回」視之，25900點5日線為短線支撐。

黃金存摺飆每克3688元天價 砸近10萬抱1年賺逾3.4萬元

國際金價今年以來第37次創高，台銀黃金存摺終於再次飆出每公克3688元新天價，若在去年此時花不到10萬元搶進36公克黃金存摺，至今價值已增近3.5萬元，投資報酬率高達35.09%。

美時收購艾威群躋身全球前20大製藥廠 股價噴漲停

美時（1795）於今（24）日凌晨宣布斥資6.58 億美元(約200億元新台幣)收購美國艾威群（Alvogen US)，躋身全球前20大專科製藥公司，受到收購消息激勵，股價跳空鎖住211元漲停價位，漲停委買達2.5萬張。

國際金價居高震盪 彭博：市場緊盯2大關鍵

黃金價格連漲三日後，周三維持在歷史高點附近震盪，投資人持續關注美國聯準會（Fed）官員的最新談話，以及俄羅斯相關地緣政治局勢。

台股ETF受益人連2周下滑 一表看5檔主動式逆勢創高

投資人居高思危，台股ETF受益人數連續2周減少，根據集保戶股權分散9月19日最新統計資料顯示，上週台股ETF受益人減少1萬人，總人數來到1133萬8642人，進一步觀察台股ETF受益人表現，包括元大台灣50(0050)、主動統一台股增長(00981A)、主動群益台灣強棒(00982A)、主動野村臺灣優選(00980A)、主動野村台灣50(00985A)、主動安聯台灣高息(00984A)共6檔受益人數逆勢創高，其中5檔主動式ETF全數上榜，持續受到投資人青睞。

飾金飆每錢14180元天價 銀樓老闆喊「我也是買愈多、省愈多」

國際金價向每盎司3800美元的高水位叩關，國內銀樓牌告價格連日走揚，今（24）日來到每錢新台幣14180元的新天價，銀樓老闆認為，黃金還有2年大行情可以走，在愈賣愈貴的情形下，也可以像輝達創辦人黃仁勳所說的「買愈多、省愈多」致敬。

從周小川到潘功勝 看中美16年貨幣競爭的格局

中國央行行長潘功勝近期發表「推進全球金融治理改革」言論，行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲指出，相關發言與中國央行前行長周小川的觀點類似，但從美國反應來看，中美貨幣競爭格局已出現變化。

東元姻親行情！亮燈衝抵103元 鴻海連日刷14個月新高

東元（1504）與鴻海（2317）於7月底宣布換股結盟，攜手強攻全球人工智慧（AI）資料中心模組化市場，東元股價連番大漲，今（24）日接近11點上攻103元漲停價，創下歷史高價，1個多月來漲幅超過8成；鴻海震盪走高到222.5元，創近14個月高價。

別慌！苗栗13：00起淹水警戒細胞廣播演練 竹南、頭份都會收到

經濟部水利署指出，預計今（24）日下午1時0分至5時0分進行「淹水警戒災防告警細胞廣播」演練，配合苗栗縣水災災害防救演習，分別於竹南鎮及頭份市發送「淹水警戒」警訊通知，屆時竹南鎮及頭份市鄰近區域民眾，會於演練期間內收到淹水警戒簡訊，收到警訊通知時請勿驚慌。