外資加入搶市 ETF募集潮添動能　投信巨頭加速國內競逐

ＥＴＦ成為資本市場吸金顯學，也推升股市創高，繼被動式ＥＴＦ後，主動式ＥＴＦ募集開低走高，彈性再彈性的操作策略，讓規模及報酬率雙雙看漲。

【文／林麗雪】

ＡＩ驅動科技產業出現十年一遇的革新浪潮，加上全球ＥＴＦ募集規模一路壯大，推升全球資金高度集中化，美台大型科技股一路吸金，趨勢且仍方興未艾，看好ＥＴＦ將在全球資本市場持續壯大，國內ＥＴＦ發行也從過去幾年的高息ＥＴＦ發行盛況之後，今年募集轉向著重超額回報的主動式ＥＴＦ，甚至連貝萊德、摩根大通這些重量級國際資產管理機構都加入國內ＥＴＦ募集戰場，ＥＴＦ成為資本市場吸金顯學，也成為全球股市穩定的投資力量。

隨著各國法規的陸續鬆綁，全球主動式、被動式ＥＴＦ規模快速增長，據EFTGI統計顯示，至今年八月，全球指數型ＥＴＦ規模已成長至逾十六兆美元，再創新高，目前的規模較十年前更已增長高達五倍以上，然這股ＥＴＦ規模擴張浪潮預期仍未結束。

[廣告]請繼續往下閱讀...

主動超額回報贏被動收入

全球最大ＥＴＦ發行商貝萊德預期，至二○三○年，全球ＥＴＦ市場規模可望成長至三○兆美元，較今年再成長一倍；而自二○一九年美國法規鬆綁以來，主動式ＥＴＦ也快速發展，目前全球主動式ＥＴＦ規模僅約○．五兆美元，但貝萊德預估，至二○三○年，主動式ＥＴＦ將達四兆美元，以高仰角的速度快速增長。

被動ＥＴＦ長期低成本、多元分散且透明的投資優勢，一直是風險趨避及偏好穩定投資的資金首選，也是資金因應大環境變化的抗跌耐震的投資法寶，全球資金青睞度上升下，才能在過去十年取得如此大規模的成長。

不過，誠如摩根投信董事長唐德瑜所說，市場沒有人不喜歡超額回報，若能將超額回報及ＥＴＦ在交易資訊透明度與優惠費率相結合，將是全新的投資思維及策略，新世代的ＥＴＦ投資，亦將在資本市場形成新的投資力量。

債券也能主動式操作

觀察全球ＥＴＦ的發展，早期第一代的ＥＴＦ，主要側重於被動追蹤指數，為使得報酬貼近指數，ＥＴＦ成分股多以大型股為主，到了第二代的ＥＴＦ，加入了客製化被動篩選因子，讓ＥＴＦ的投資型態百花齊放，但這二代的ＥＴＦ，換股頻率都固定，影響所及，當全球被動ＥＴＦ規模自二○○八年金融海嘯大幅成長以來，被動式ＥＴＦ資金快速聚集之初，雖形成市場穩定的投資力量，但隨著規模一路走升，資金過度集中巨型股及權值股，也造成美台股市過去一段時間逐漸出現大型股估值恐過高的風險，一旦大環境有個風吹草動，ＥＴＦ也容易造成市場追漲殺跌，造成股市過度波動，這是近期市場漲多後，需要特別留意小心的。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2371期精彩當期內文轉載》