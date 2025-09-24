華南永昌投信捲「台版馬多夫案」累虧逾資本額一半　金控出手注資

▲華南金今年底完成投信減增資作業。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

昨（23）日華南金（2880）代華南永昌投信公告累積虧損逾實收資本額二分之一，華南金表示，係財務結構改善計畫之一環，不影響投信持續營運，預計今年底前完成增減資作業。

華南永昌投信虧損主要認列保盛豐集團（PEM）詐騙案虧損，2006、2007年間美國保盛豐集團創辦人彭日成打著保本保息，高達6～8%保證利率，在台銷售連動債吸金，當時透過華南銀、台中商銀、渣打銀行、安泰銀、萬泰銀及永豐銀，以及華南永昌投信等6銀行、1家投信等金融機構銷售PEM商品給投資人。

到2009年彭日成遭美國證管會（SEC）控告詐騙投資人數億美元，又稱為是「台版馬多夫案」，華南永昌投信2007、2008年透過私募基金投資PEM集團相關商品，事件爆發後，華南永昌投信向投資人買回相關商品，並在帳上有認列遞延所得稅資產科目，與國稅局在遞延所得稅議題上有不同見解，國稅局在今年7月駁回，必須一次認列2億元稅款。

華南金表示，虧損原由係華南永昌投信2009年承受美國保盛豐集團(PEM)案所衍生的遞延所得稅資產，經評估後決議予以打銷，後續已規劃相關減增資程序以改善財務結構，子公司母公司規劃於今年底前完成投信減增作業，因此上述虧損對華南永昌投信財務、業務發展並無影響。