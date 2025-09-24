AI智能美容儀器＋週年慶新品＋輕加盟　東森自然美H1獲利年增136%

▲東森自然美總經理宋湘嵐以親身使用經驗介紹公司新研發推出的各項產品。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

迎接2025百貨週年慶大檔，東森自然美總經理宋湘嵐在中秋節前夕與媒體分享四大焦點：AI智慧美業生態系、輕醫美儀器課程、週年慶必搶新品，以及新品牌PS+LAB。自然美今年上半年營收年增70%，獲利年增136%，創同期新高。

今日的發表會，全面展現品牌「品牌升級 × 智能儀器 × 創業平台」的新定位。過去，東森自然美以「安全、有效、持久」的理念立足市場；2025年開始，更將迎來「快速有效、體驗有感」的新篇章。透過兩岸市場布局、週年慶新品策略與PS+LAB輕加盟模式，東森自然美將持續推動「AI科技 × 美業 × 全健康」，帶領產業迎接新一波成長動能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

宋湘嵐指出，疫情期間公司加強研發，疫情之後，以「AI智慧美業生態系」 作為核心戰略，成功抓住市場轉型契機。透過多品牌、多通路的經營布局，東森自然美在短短幾年內快速竄升，成為成長最快的美妝品牌之一。

▲圖為「熱塑回齡儀」。（圖／東森自然美提供）

2025年，品牌更正式啟動「AI新美業時代」，把智能科技帶入美容服務，並透過草莓網（Strawberrynet）等國際電商，把台灣品牌推向全球舞台，展現「台灣品牌打進國際盃」的競爭力

AI智慧美業＝美業3.0藍圖

全球美容市場正快速走向「智能化」與「輕醫美化」。根據產業研究，非侵入式且有效、安全的護理模式，逐漸取代傳統手技，尤其90後、00後年輕消費者對新技術接受度極高。Worldpanel 報告更指出，專櫃消費人均支出持續提升，顯示市場走向「精緻、高效、具價值感」的產品與體驗。

東森自然美看準趨勢，提出「美業1.0（手技導向）→ 2.0（美容＋保健）→ 3.0（AI智慧美業）」進化藍圖，並以「科技 × 創新」為核心，率先打造完整的AI智慧美業生態系。旗下涵蓋自然美、REGAL、BIO UP、PS+LAB 等多品牌，並結合 SPA 加盟、國內外電商、百貨專櫃，全方位滲透市場。

▲圖為「AI溫塑按摩機器人。（圖／東森自然美提供)

更值得關注的是，東森自然美率先把AI智能儀器帶進課程與服務，推出四大明星儀器：能模擬真人手感、精準紓壓的「AI溫塑按摩機器人」；將活性精華直送肌底、同時強化頭皮健康的「微導活妍機」；以深層溫熱能量啟動肌膚修復的「熱塑回齡儀」；以及運用 AI 大數據建立衰老模型的「肌膚影像分析儀」。這些技術讓品牌從「產品品牌」升級為「智慧化、專業化、標準化」美業平台，也為整個產業鏈立下新標竿。

兩岸市場布局與營收成長

公司營運數據同樣亮眼。2025年上半年，東森自然美集團營收突破2.6億港元(約新台幣10億元)，年增70%；淨利達1,100萬港元，成長136%，創同期新高。其中，中國大陸市場貢獻高達2.2億港元，年增超過一倍；加盟模式營收突破2億港元，年增115%，並新增237家門店；代理商渠道營收更衝上3,500萬港元，年增率高達2,420%，顯示「產品 × 課程 × 創業平台」三軌並行策略不僅讓東森自然美在兩岸市場取得領先，更奠定其國際競爭力。

週年慶新品與課程：營收槓桿

週年慶向來是美妝消費的最大檔期。今年，東森自然美主打NB-1晶鑽肽彈力EX系列，結合雙峰玻色因、AH8六與鑽光彩虹藻，搭建P.A.D.光能逆時系統，測試數據證實能顯著提升肌膚彈性與光澤。搭配的專屬護理課程「永恆奇肌晶鑽EX護理」，結合產品與熱塑回齡儀，打造完整抗老方案。

此外，春夏推出的白藜蘆醇活顏系列自上市以來，兩岸已創造近2億元營收，顯示消費者對高效能抗老產品的高度需求與市場接受度。今年亦首度將外泌體抗老科技延伸至頭皮養護，更與日本丸善製藥株式會社技術合作，推出「賦源強健養髮系列」，結合ExoVitalis泌源活力科技與微導活妍機，提供「賦源強健養髮護理」課程（新客價$1,080/30分鐘，六堂優惠$9,999），開啟「臉＋頭皮」雙線營收成長動能。

東森自然美預估，隨著NB-1晶鑽肽彈力EX系列與賦源強健養髮系列的雙引擎推動，2025年週年慶整體業績將可望達到新台幣4億元，成為品牌全年業績增長的重要槓桿。

PS+LAB 輕加盟：低門檻高效回收的新模式

除了新品策略，東森自然美也推出全新輕加盟品牌PS+LAB，以「輕加盟模式」搶攻美容市場，有別於市場上的單純美容潮牌，PS+LAB 依託東森自然美54年的研發與製造能力，確保安全與效果；同時東森自然美已有獲得多項國際大獎，降低加盟主顧慮。只需3萬元投入即可展開創業，且免照、免證、免加盟金。總部提供 翻貨支援、自主經營、0壓力補貨機制，並能與美甲、美睫、SPA工作室業者跨界串接，提升客單價與坪效。此低門檻、高彈性的創業方案，吸引新世代與副業族群投入，成為美業產業鏈的新亮點。

東森自然美官網：https://www.nblife.com.tw/