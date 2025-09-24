ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

AI與打詐成焦點！無店面公會攜手政府捍衛數位信任　累計下架逾千筆惡意網址

▲▼ 中華民國無店面零售商業同業公會第四屆第三次會員大會 。（圖／記者徐文彬攝）

▲中華民國無店面零售商業同業公會24日召開第四屆第三次會員大會，由副理事長谷元宏（左5）親自主持，數位發展部數位產業署署長林俊秀及多位產業專家一同參與。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

中華民國無店面零售商業同業公會（簡稱無店面公會）24日舉行第四屆第三次會員大會，由副理事長谷元宏主持，並邀請數位發展部數位產業署署長林俊秀蒞臨。會中除分享年度工作報告，也公布目前會員總數已達340家，持續推動安全、可信賴的電商環境，大會同時聚焦AI技術如何為零售產業注入新動能，特別邀請三位產業專家進行專題演講，從不同角度分享前瞻洞見。

面對AI創新與日趨複雜的數位詐騙，無店面公會積極應對，在第四屆理監事會下成立了三個專責委員會，分別是：產業發展、資訊安全、法規研究，以因應網路科技帶來的各項挑戰。尤其在打詐方面，公會與數產署合作，啟動「LINE 聯防通報平台」，協助會員業者快速處理詐騙案件，維護消費者與品牌的信任，自今年3月17日上線至今，平台已通報 327筆詐騙帳號，其中322筆已由LINE官方停權。

此外，針對冒用知名電商品牌架設釣魚網站的詐騙手法，無店面公會協同數位產業署及工研院，推動「電商暨高風險網址聯防通報平台」，目前已有30家電商、遊戲與第三方支付業者加入，自6月12日啟動以來，平台已累積回報1,134 筆詐騙網址，並完成網域停止解析。透過公私部門的緊密合作，有效築起防堵詐騙的第一道防線。

▲▼ 中華民國無店面零售商業同業公會第四屆第三次會員大會 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 中華民國無店面零售商業同業公會第四屆第三次會員大會,數發部數產署林俊秀署長 。（圖／記者徐文彬攝）

▲數位發展部數位產業署署長林俊秀感謝無店面公會長期協助政府，公私協力合作推動產業發展。

數位發展部數位產業署署長林俊秀出席大會致詞時，代表數發部感謝無店面公會長期協助政府推動打詐行動、電商聯防平台及友善電商計畫，他指出，數發部除強化打詐工作，也積極推動AI產業發展、資安韌性建設與數位政府，在AI新十大建設中，數發部主辦兩項、協辦六項計畫，扮演關鍵角色，盼政策落實後能協助百工百業提升競爭力，並持續與公會合作，共同帶動產業成長。

▲▼ 中華民國無店面零售商業同業公會第四屆第三次會員大會,資誠聯合會計師事務所徐聖忠所長暨執行長 。（圖／記者徐文彬攝）

▲資誠聯合會計師事務所所長暨執行長徐聖忠。

會中特別邀請資誠聯合會計師事務所所長暨執行長徐聖忠，以「掌握AI應用趨勢 重塑企業關鍵競爭力」為題進行專題分享，他引述一份PwC《價值動能》報告推演AI科技與氣候變遷對GDP及產業跨疆界的影響，提到該報告分析了2035年的三種全球情境：樂觀、中立與悲觀，在最樂觀的情境下，負責的AI會提升生產力33%，儘管每10個人力工作被AI取代，但同時也創造12個與AI相關的新職位，產生更多新的工作機會。

他進一步提到，僅在2025年，全球即有7.07兆美元營收在企業間轉移，亞太地區產值流動達2.98兆美元，為各地區之最，顯示企業須打破產業疆界、積極跨領域布局，而零售業產值來源涵蓋所有領域，可擴展服務面向，AI將是未來開拓新機會的關鍵，尤其根據PwC《消費者之聲調查報告》，高達50%的消費者在購物時會參考AI建議。不過AI的導入應視為一種「數位轉型」，而不僅僅是「數位提升」，真正的轉型不僅是工具的改變，更包含工作方法與人力配置的全面革新，此外，運用AI應以人為本，作為人與機器協作的工具。

▲▼ 中華民國無店面零售商業同業公會第四屆第三次會員大會, Google TW林雅芳總經理 。（圖／記者徐文彬攝）

▲Google台灣總經理林雅芳。

Google台灣總經理林雅芳則在演講中探討AI如何驅動台灣零售新局，分享全通路致勝的關鍵策略，她提到現今使用者不再只用單一關鍵字搜尋，而是以對話、語音、照片等方式進行多模態搜尋，例如透過Google智慧鏡頭的搜尋數突破1千億次，有5分之1與消費意圖有關，AI正在改變使用者搜尋與購物行為，搜尋從「提供資訊」進化到「提供智慧」。

對於競爭激烈的電商市場，她以「養魚與釣魚」的策略比喻，指出零售商不能僅依賴既有通路，應將觸角延伸到「站外的大海」，無論線上、線下，零售業者應掌握並整合自身流量與自身數據，同時透過像是Google零售協作廣告，在廣大的網路生態系中發掘並觸及潛在客戶，以極大化商業機會。

▲▼ 中華民國無店面零售商業同業公會第四屆第三次會員大會, Or VISA TW黃慧琴總經理 。（圖／記者徐文彬攝）

▲Visa台灣總經理黃慧琴。

而交易的最後一步「支付」，近年來也產生很大變化，逐漸演變成結合了消費者行為與個人化體驗的過程。Visa台灣總經理黃慧琴以「支付未來式」演講主題指出，隨著AI技術的普及，消費者對AI代理商務的渴望日益提升，但同時也存在交易安全的擔憂，例如銀行或業者難以確認交易是否出自本人意願，若發生爭議款項該由誰承擔責任仍待釐清，而臺灣金融機構的雲端框架達成率已超過90%，且廣泛支援FIDO生物辨識技術，未來，金流的跨境流動也將發生顛覆性變化，零售業者應提早準備，確保取得優勢。

關鍵字： 中華民國無店面零售商業同業公會無店面公會王令麟電子商務零售業網路網路購物

【啊你怎麼沒下車？】爸爸上國道才發現忘載兒去學校

