AI與打詐成焦點！無店面公會攜手政府捍衛數位信任　累計下架逾千筆惡意網址

▲中華民國無店面零售商業同業公會24日召開第四屆第三次會員大會，由副理事長谷元宏（左5）親自主持，數位發展部數位產業署署長林俊秀及多位產業專家一同參與。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

中華民國無店面零售商業同業公會（簡稱無店面公會）24日舉行第四屆第三次會員大會，由副理事長谷元宏主持，並邀請數位發展部數位產業署署長林俊秀蒞臨。會中除分享年度工作報告，也公布目前會員總數已達340家，持續推動安全、可信賴的電商環境，大會同時聚焦AI技術如何為零售產業注入新動能，特別邀請三位產業專家進行專題演講，從不同角度分享前瞻洞見。

面對AI創新與日趨複雜的數位詐騙，無店面公會積極應對，在第四屆理監事會下成立了三個專責委員會，分別是：產業發展、資訊安全、法規研究，以因應網路科技帶來的各項挑戰。尤其在打詐方面，公會與數產署合作，啟動「LINE 聯防通報平台」，協助會員業者快速處理詐騙案件，維護消費者與品牌的信任，自今年3月17日上線至今，平台已通報 327筆詐騙帳號，其中322筆已由LINE官方停權。

此外，針對冒用知名電商品牌架設釣魚網站的詐騙手法，無店面公會協同數位產業署及工研院，推動「電商暨高風險網址聯防通報平台」，目前已有30家電商、遊戲與第三方支付業者加入，自6月12日啟動以來，平台已累積回報1,134 筆詐騙網址，並完成網域停止解析。透過公私部門的緊密合作，有效築起防堵詐騙的第一道防線。

▲數位發展部數位產業署署長林俊秀感謝無店面公會長期協助政府，公私協力合作推動產業發展。

數位發展部數位產業署署長林俊秀出席大會致詞時，代表數發部感謝無店面公會長期協助政府推動打詐行動、電商聯防平台及友善電商計畫，他指出，數發部除強化打詐工作，也積極推動AI產業發展、資安韌性建設與數位政府，在AI新十大建設中，數發部主辦兩項、協辦六項計畫，扮演關鍵角色，盼政策落實後能協助百工百業提升競爭力，並持續與公會合作，共同帶動產業成長。

▲資誠聯合會計師事務所所長暨執行長徐聖忠。

會中特別邀請資誠聯合會計師事務所所長暨執行長徐聖忠，以「掌握AI應用趨勢 重塑企業關鍵競爭力」為題進行專題分享，他引述一份PwC《價值動能》報告推演AI科技與氣候變遷對GDP及產業跨疆界的影響，提到該報告分析了2035年的三種全球情境：樂觀、中立與悲觀，在最樂觀的情境下，負責的AI會提升生產力33%，儘管每10個人力工作被AI取代，但同時也創造12個與AI相關的新職位，產生更多新的工作機會。

他進一步提到，僅在2025年，全球即有7.07兆美元營收在企業間轉移，亞太地區產值流動達2.98兆美元，為各地區之最，顯示企業須打破產業疆界、積極跨領域布局，而零售業產值來源涵蓋所有領域，可擴展服務面向，AI將是未來開拓新機會的關鍵，尤其根據PwC《消費者之聲調查報告》，高達50%的消費者在購物時會參考AI建議。不過AI的導入應視為一種「數位轉型」，而不僅僅是「數位提升」，真正的轉型不僅是工具的改變，更包含工作方法與人力配置的全面革新，此外，運用AI應以人為本，作為人與機器協作的工具。

▲Google台灣總經理林雅芳。

Google台灣總經理林雅芳則在演講中探討AI如何驅動台灣零售新局，分享全通路致勝的關鍵策略，她提到現今使用者不再只用單一關鍵字搜尋，而是以對話、語音、照片等方式進行多模態搜尋，例如透過Google智慧鏡頭的搜尋數突破1千億次，有5分之1與消費意圖有關，AI正在改變使用者搜尋與購物行為，搜尋從「提供資訊」進化到「提供智慧」。

對於競爭激烈的電商市場，她以「養魚與釣魚」的策略比喻，指出零售商不能僅依賴既有通路，應將觸角延伸到「站外的大海」，無論線上、線下，零售業者應掌握並整合自身流量與自身數據，同時透過像是Google零售協作廣告，在廣大的網路生態系中發掘並觸及潛在客戶，以極大化商業機會。

▲Visa台灣總經理黃慧琴。

而交易的最後一步「支付」，近年來也產生很大變化，逐漸演變成結合了消費者行為與個人化體驗的過程。Visa台灣總經理黃慧琴以「支付未來式」演講主題指出，隨著AI技術的普及，消費者對AI代理商務的渴望日益提升，但同時也存在交易安全的擔憂，例如銀行或業者難以確認交易是否出自本人意願，若發生爭議款項該由誰承擔責任仍待釐清，而臺灣金融機構的雲端框架達成率已超過90%，且廣泛支援FIDO生物辨識技術，未來，金流的跨境流動也將發生顛覆性變化，零售業者應提早準備，確保取得優勢。