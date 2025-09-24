漢諾威工具機展台灣122家業者盛大參展　展現堅實能量與創新實力

▲貿協董事長黃志芳(左三)主持的CEO對話，機械及工具機公會理事長等都參與。（圖／貿協提供）

全球最大的德國漢諾威歐洲工具機展(EMO Hannover 2025)於今年9月22日至26日盛大登場，外貿協會董事長黃志芳表示，今年台灣由經濟部、台灣機械工業同業公會(TAMI)、台灣工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)與外貿協會攜手合作，率領122家台灣廠商盛大參展，展現台灣機械產業的堅實能量與創新實力。

在來自40多國、超過1500家參展商中，台灣名列第四大參展國，不僅反映產業的集體力量，也象徵台灣在全球製造業的重要地位。

黃志芳指出，台灣正積極定位為全球「AI整合最佳夥伴」，透過結合彈性、整合、協作的優勢，提供涵蓋軟體、關鍵零組件到整機的完整解決方案。台灣產業的「機械 × 資通訊 × 半導體」綜效，正引領AI驅動、自動化與永續製造的未來。

除了展覽攤位，台灣亦將舉辦CEO對談、國際記者會、以及台灣之夜等重點活動，打造高層交流平台，深化國際合作，並全面展現台灣智慧製造的遠景。

黃志芳強調：「EMO不僅是展覽，更是台灣展現如何與國際夥伴共同打造韌性供應鏈、攜手迎接製造業新時代的重要舞台。」

該展是全球最大、最具影響力的工具機產業展覽，聚焦智慧製造、能源轉型與供應鏈新趨勢，台中精機、上銀、程泰等知名大廠都參展，展出主題包括精密加工、智慧製造、節能解決方案，展示特色為結合AI、遠端監控、能源效率提升的智慧工具機，展現台灣在技術創新及系統整合上的優勢。

貿協分析，全球製造業正處於能源轉型與供應鏈重組階段，高效率、智慧化工具機需求強勁，台灣業者具備靈活的生產能力，能快速回應市場需求；完整的零組件供應鏈，保障交貨穩定性；智慧解決方案可協助國際客戶分散地緣政治風險。

歐洲市場訂單規模龐大，且技術標準高，成功打入市場可大幅提升企業品牌形象，被視為拓展非美市場與提升國際競爭力的關鍵。

面對川普政府對等關稅與匯率波動挑戰，經濟部與產業公會積極研議對策，以EMO展為突破口，加強國際行銷與品牌曝光，包括：展館周邊大型廣告投放；與德國、荷蘭、捷克、印度等國際媒體合作，推出專題報導；社群與數位行銷推廣，提升品牌國際能見度。

我參展團展會活動規劃有國際記者會，集中宣傳台灣智慧工具機特色與產業實力；快閃產品發表，展示最新技術成果，吸引媒體與買主關注；買主專屬導覽，針對重點買家安排深度導覽，促進實質商機；透過Taiwan Night國際交流晚宴：打造國際人脈網絡，強化合作關係；台灣產業形象館設立專區展示代表性工件、應用影片，集中展現台灣產業亮點。

業者期待藉由展會提升品牌價值與國際能見度，在全球景氣不確定下，建立穩定的歐洲合作夥伴，拓展長期市場版圖，並鎖定非美市場，分散國際貿易風險，創造新成長動能。

展望未來，透過創新行銷策略與國際合作，協助台灣業者搶攻全球市場商機，致力於打造「台灣智慧製造」國際品牌形象，擴大全球布局。