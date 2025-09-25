高通驍龍品牌價值達650億美元、全球第38名　F1車手也是愛用者

▲高通行銷長Don McGuire。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／夏威夷報導

高通高峰會來到十週年，今年也在美國夏威夷盛大舉行，首日除了發表對AI展望外，高通近年致力打造「SnapDragon IP品牌」有成，高通行銷長Don McGuire在會中表示，Snapdragon的品牌價值在Kantar BrandZ全球最有價值品牌排行榜中，排名全球第38名，品牌價值已高達650億美元。

高通今年在高峰會中宣布，Snapdragon品牌首次打入Kantar BrandZ全球最有價值品牌排行榜，且不只是入圍，還取得全球第38名的好成績，品牌價值高達650億美元，更勝許多知名品牌，甚至已經超越迪士尼。

▲高通品牌價值已高達650億美元，位居全球第38名。（圖／記者高兆麟攝）



同時，高通Snapdragon也持續和許多不同產業合作，包括和足球隊曼聯合作已經來到第三年，光是第一季就創造了95億次品牌曝光，這也相當於182個超級盃廣告。

同時，此次高峰會也有驚喜嘉賓現身，Mercedes-AMG PETRONAS F1車隊車手Valtteri Bottas也以Insider身份來到夏威夷參與盛會，高通執行長Cristiano Amon也和他合照並PO上Linkedin，Bottas更在高峰會的F1模擬器蒙札賽道體驗中，親自留下單圈紀錄供參加者挑戰。

▲高通行銷長Don McGuire（左）及Mercedes-AMG PETRONAS F1車隊車手Valtteri Bottas（右）。（圖／記者高兆麟攝）

Don McGuire表示，高通Snapdragon品牌的知名度遍布全球，確保Snapdragon能夠隨時隨地滿足消費者的需求。這種全球覆蓋範圍加上產品性能，提升了消費者的忠誠度，根據調查顯示，95%的高端智慧型手機用戶表示，他們願意為搭載SnapDragon晶片的產品支付更高的價格。