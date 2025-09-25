巨大輸美卡關是貿易制裁新手段？　台經院：應屬個案

▲台經院。（圖／資料照）

美國海關指稱巨大公司涉及強迫勞動，針對巨大集團台灣製造據點發布暫扣令。外界關注此事是否為美國對台灣的貿易制裁新手段，台經院今天表示，應屬個案，但其他廠商應趁此機會，儘速檢視對勞工的權益落實。

美國海關暨邊境保護局（CBP）於美東時間9月24日，針對巨大集團台灣製造據點發布暫扣令（Withhold Release Order, WRO），暫停輸美的自行車、自行車零件及配件。

美國海關指出，根據合理顯示巨大公司涉及強迫勞動的資訊，包括濫用弱勢地位、扣薪資以及過度加班，對巨大生產的自行車、自行車零件及配件發布暫扣令。 巨大今天凌晨發布訊息表示，爭取撤銷暫扣令並啟動應變方案，積極釐清事實。

台經院院長張建一今天於景氣動向記者會時，被問及此事是否為美國貿易制裁新手段時表示，尚不清楚細節，經濟部、勞動部應會掌握狀況，目前看來應是個案。

張建一舉例，前幾年新疆棉花爭議是類似情況，不過巨大是上市公司，過去形象也不錯，細節有待了解。

張建一表示，台灣是開放經濟體，需要國際市場，國內廠商生產製造、出口至美國、歐盟等重視人權的國際市場時，勞工權益就要符合國際規範；此事應屬個案，但其他廠商也要趁機會檢視對勞工權利的落實。