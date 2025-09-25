ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

巨大輸美卡關是貿易制裁新手段？　台經院：應屬個案

▲▼台經院。（圖／記者余弦妙攝）

▲台經院。（圖／資料照）

文／中央社

美國海關指稱巨大公司涉及強迫勞動，針對巨大集團台灣製造據點發布暫扣令。外界關注此事是否為美國對台灣的貿易制裁新手段，台經院今天表示，應屬個案，但其他廠商應趁此機會，儘速檢視對勞工的權益落實。

美國海關暨邊境保護局（CBP）於美東時間9月24日，針對巨大集團台灣製造據點發布暫扣令（Withhold Release Order, WRO），暫停輸美的自行車、自行車零件及配件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美國海關指出，根據合理顯示巨大公司涉及強迫勞動的資訊，包括濫用弱勢地位、扣薪資以及過度加班，對巨大生產的自行車、自行車零件及配件發布暫扣令。 巨大今天凌晨發布訊息表示，爭取撤銷暫扣令並啟動應變方案，積極釐清事實。

台經院院長張建一今天於景氣動向記者會時，被問及此事是否為美國貿易制裁新手段時表示，尚不清楚細節，經濟部、勞動部應會掌握狀況，目前看來應是個案。

張建一舉例，前幾年新疆棉花爭議是類似情況，不過巨大是上市公司，過去形象也不錯，細節有待了解。

張建一表示，台灣是開放經濟體，需要國際市場，國內廠商生產製造、出口至美國、歐盟等重視人權的國際市場時，勞工權益就要符合國際規範；此事應屬個案，但其他廠商也要趁機會檢視對勞工權利的落實。

關鍵字： 美國海關巨大公司強迫勞動台灣製造勞工權益

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【挺身送暖】洪水重創花蓮光復鄉！部落青年爬梯發麵食

推薦閱讀

南非晶片管制髮夾彎！　經部：與外交部討論後確定暫停

南非晶片管制髮夾彎！　經部：與外交部討論後確定暫停

南非降等台灣辦事處，經濟部以限制出口反制，外媒一度以「罕見強勢」形容我方態度，不料才隔幾天，經濟部今（25）日突發聲明，指與外交部討論後，決定暫停這項管制措施。

2025-09-25 11:15
巨大輸美卡關是貿易制裁新手段？　台經院：應屬個案

巨大輸美卡關是貿易制裁新手段？　台經院：應屬個案

美國海關指稱巨大公司涉及強迫勞動，針對巨大集團台灣製造據點發布暫扣令。外界關注此事是否為美國對台灣的貿易制裁新手段，台經院今天表示，應屬個案，但其他廠商應趁此機會，儘速檢視對勞工的權益落實。

2025-09-25 13:12
技嘉睽違10個月股價重回300元　外資力挺大升目標價

技嘉睽違10個月股價重回300元　外資力挺大升目標價

技嘉（2376）今日在買盤湧入下，股價在睽違10個月後重新站上300元。美系外資在最新出爐的報告中表示，看好受惠AI伺服器客戶多元化持續推進，技嘉目標價由350元調高至370元，重申「加碼」評等。

2025-09-25 12:36
快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

據勞保局統計截至114年9月17日，計有台北市美髮美容技術指導員職業工會、桃園市租賃管理服務業從業人員職業工會及大台南宗教服務職業工會3家職業工會積欠勞工保險及勞工職業災害保險保險費已逾繳費寬限期。勞保局強調，針對該等工會將依法移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付。

2025-09-25 10:50
鴻海帶頭衝上230元刷14個月新高！台積電熄火　台股翻紅

鴻海帶頭衝上230元刷14個月新高！台積電熄火　台股翻紅

台股大型權值個股輪動，台積電（2330）漲多休息，由第二大權值股鴻海（2317）接棒，外資連續20天買超，今（25）日以223元平盤開出，股價一路急攻而上，最高來到230元，逼近去年7月9日234元前波高點，再刷14個月新高。

2025-09-25 10:23
巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

美國海關暨邊境保護局（CBP）以「強迫勞動」的理由，宣布暫扣自行車大廠巨大（9921）產品（含自行車、零件），巨大今（25）日凌晨緊急發聲，除了將會申訴以外，也揭露預計此事影響公司營收佔比約4%至5%，公司將會提出申訴，短期影響程度仍需視後續與CBP溝通結果而定。

2025-09-25 00:25
巨大產品遭美國海關暫扣　公司提四點聲明：積極展開申訴程序

巨大產品遭美國海關暫扣　公司提四點聲明：積極展開申訴程序

美國海關暨邊境保護局（CBP）以「強迫勞動」的理由，宣布暫扣自行車大廠巨大（9921）產品（含自行車、零件），巨大對此也發布四點聲明，表示將爭取撤銷暫扣令並啟動應變方案，積極釐清事實，同時啟動應變機制，並將與 CBP 及合作夥伴密切協調，致力降低影響。

2025-09-25 03:19
亞洲區內航線貨櫃運價9月上半月上漲5%　低於去年但高於疫前

亞洲區內航線貨櫃運價9月上半月上漲5%　低於去年但高於疫前

德魯里亞洲區間航線運價指數(IACI)在9月上半月上漲了5%，達到每大箱(40呎櫃)611美元，但是比去年同期低9%，國內在亞洲線擁有高貨量的攬貨公司指出，第四季是亞洲國家進口原物料與半成品的旺季，但因對等關稅實施，美國訂單不如預期，第四季恐怕旺季不旺，但是若與疫前的2019年相比，目前的運價水平是高很多的。

2025-09-25 13:53
快訊／台股收盤大跌172.88點　台積電跌20元至1320

快訊／台股收盤大跌172.88點　台積電跌20元至1320

台股今（25日）開低走低，加權指數終場大跌172.88點，以26023.85點作收，跌幅0.66％，成交量4888.27億元。

2025-09-25 13:35
花蓮洪水災情　中租控股宣布捐300萬

花蓮洪水災情　中租控股宣布捐300萬

中租控股宣布，捐款新台幣300萬元，響應衛福部啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，期拋磚引玉，共同攜手為救助災民與災後重建，盡一份心力。

2025-09-25 10:57

讀者迴響

熱門新聞

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

全台唯一頭獎「大滿貫」彩券行　台彩董總嚇到直奔南投拜訪

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

快訊／捷安特製造商巨大產品遭美國海關暫扣　經部發聲證實

打造年營收破40億的果汁帝國　一位高職老師的創業路

2奈米傳漲價50%　台積電：以策略導向

錢錢來囉來囉！　3津貼今發放最多4萬

壽險「要保人」變更　繼承人連補帶罰噴近百萬遺贈稅

南非晶片管制髮夾彎！　經部：與外交部討論後確定暫停

巨大產品遭美國海關暫扣　公司提四點聲明：積極展開申訴程序

捷安特遭美國海關暫扣！巨大失守百元探15年新低　跌近9%急拉

賴清德拋5萬免繳稅　財政部揭：有條件

台彩《善良一點一點》公益影片首映　經銷商靠彩券機制谷底重生

鴻海帶頭衝上230元刷14個月新高！台積電熄火　台股翻紅

特化新兵到！　芝普預計26日登錄興櫃

財經主播靠2檔基金24小時賺不停

新燃料貨櫃船訂單高達543艘、佔訂單總艘數逾五成　以運力計佔77%

詹璇依睡得著覺的退休金帳戶曝光

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366