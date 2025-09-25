快訊／台股收盤大跌172.88點　台積電跌20元至1320

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（25日）開低走低，加權指數終場大跌172.88點，以26023.85點作收，跌幅0.66％，成交量4888.27億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌128.76點開出，指數開低走低，盤中最高達26247.85點，最低26023.85點，終場收在26023.85點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1320元，跌幅1.49％；鴻海（2317）上漲7元至230元；聯發科（2454）上漲15元至1345元；廣達（2382）上漲1.5元來到285元；長榮（2603）下跌0.5元至180元。

今天漲幅前5名個股為佳大（2033）上漲1.95元，漲幅10％；美時（1795）上漲21元，漲幅9.95％；第一銅（2009）上漲3.45元，漲幅9.94％；華榮（1608）上漲2.95元，漲幅9.93％；永冠-KY（1589）上漲2.1元，漲幅9.93％。

跌幅前5名個股則為鈺邦（6449）下跌20.5元，跌幅9.95％；瀚宇博（5469）下跌9.1元，跌幅8.92％；貿聯-KY（3665）下跌97元，跌幅8.86％；揚博（2493）下跌10元，跌幅8.33％；華新科（2492）下跌9元，跌幅8.22％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 佳大（2033） 21.45 ▲1.95 ▲10.0％ 美時（1795） 232.0 ▲21.0 ▲9.95％ 第一銅（2009） 38.15 ▲3.45 ▲9.94％ 華榮（1608） 32.65 ▲2.95 ▲9.93％ 永冠-KY（1589） 23.25 ▲2.1 ▲9.93％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 鈺邦（6449） 185.5 ▼20.5 ▼9.95％ 瀚宇博（5469） 92.9 ▼9.1 ▼8.92％ 貿聯-KY（3665） 998.0 ▼97.0 ▼8.86％ 揚博（2493） 110.0 ▼10.0 ▼8.33％ 華新科（2492） 100.5 ▼9.0 ▼8.22％

資料來源：證交所