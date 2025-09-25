快訊／台股收盤大跌172.88點　台積電跌20元至1320

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（25日）開低走低，加權指數終場大跌172.88點，以26023.85點作收，跌幅0.66％，成交量4888.27億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌128.76點開出，指數開低走低，盤中最高達26247.85點，最低26023.85點，終場收在26023.85點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1320元，跌幅1.49％；鴻海（2317）上漲7元至230元；聯發科（2454）上漲15元至1345元；廣達（2382）上漲1.5元來到285元；長榮（2603）下跌0.5元至180元。
今天漲幅前5名個股為佳大（2033）上漲1.95元，漲幅10％；美時（1795）上漲21元，漲幅9.95％；第一銅（2009）上漲3.45元，漲幅9.94％；華榮（1608）上漲2.95元，漲幅9.93％；永冠-KY（1589）上漲2.1元，漲幅9.93％。
跌幅前5名個股則為鈺邦（6449）下跌20.5元，跌幅9.95％；瀚宇博（5469）下跌9.1元，跌幅8.92％；貿聯-KY（3665）下跌97元，跌幅8.86％；揚博（2493）下跌10元，跌幅8.33％；華新科（2492）下跌9元，跌幅8.22％。
資料來源：證交所
