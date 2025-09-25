亞洲區內航線貨櫃運價9月上半月上漲5%　低於去年但高於疫前

▲亞洲區內航線9月上半月運價有上升，但第四季估旺季不旺。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／綜合報導

德魯里亞洲區間航線運價指數(IACI)在9月上半月上漲了5%，達到每大箱(40呎櫃)611美元，但是比去年同期低9%，國內在亞洲線擁有高貨量的攬貨公司指出，第四季是亞洲國家進口原物料與半成品的旺季，但因對等關稅實施，美國訂單不如預期，第四季恐怕旺季不旺，但是若與疫前的2019年相比，目前的運價水平是高很多的。

德魯里的數據顯示，現貨市場各主要航線的運價漲跌不一。 釜山-上海和胡志明市-上海的價格持平，分別為每箱(20呎櫃)98美元和39美元。雅加達-上海價格下跌15%，至每箱35美元。 上海-印度尼赫魯港(jawaharlal Nehru)上漲17%，至每大箱1,663美元; 上海-新加坡上漲4%，至每大箱767美元。 上海-馬來西亞丹絨阿帕斯(Tanjung Pelepas)跌10%，至922美元。上海-橫濱上漲2%至每大箱761美元，橫濱-上海上漲7%至每箱77美元。

IACI每兩周發佈一次，追蹤亞洲區內18條主要航線的現貨市場運價，不包括碼頭相關費用在內。

國內攬貨業則指出，目前台灣到胡志明市每箱運價60美元，每大箱120美元，但是也有收20與40美元的，價差很大，就看是不是直航船、是不是快船，還是需要轉船；海防高的收130與260美元，但是也有1元運價，去年第四季運價則有400與800美元。

若與2019年第四季相較，當時胡志明航線運價是0元與1美元，船公司靠不論大小櫃，收取新台幣6200-6280的貨櫃場作業費(THC)與2300元的文件費彌補運費損失。

在低運費下，攬貨公司靠船公司給的THC與文件費折扣，彌補無法賺取價差的運費，但還是有些攬貨公司為了搶貨，會把部分佣金回饋給託運人，近年幾家大型攬貨公司都紛紛增加倉儲物流業務，開拓財源。