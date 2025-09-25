印度台灣形象展新德里登場　上市櫃指標企業參展數量創新高

▲左起印度台灣商會聯合總會總會長何俊炘、駐印度代表處大使陳牧民、外貿協會董事長黃志芳、印度工商聯合會董事暨家電委員會主席Manish Sharma及外貿協會秘書長王熙蒙。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

印度台灣形象展今(25)日於新德里展出，該展第八度於印度舉辦，吸引高達107家台灣企業共襄盛舉，參展的上市櫃指標企業數量創下歷屆新高，參展廠商: 鴻海、台達電、廣積、研華、立端、精聯、群聯電子、南六、微風等知名集團。

開幕典禮貴賓雲集，印度電子資訊部助理次長Amitesh Kumar Sinha、印度工商聯合會董事暨家電委員會主席Manish Sharma、駐印度代表處陳牧民大使、外貿協會黃志芳董事長、王熙蒙秘書長、印度台灣商會聯合總會何俊炘總會長均與會。

黃志芳致詞時指出，印度新創企業如雨後春筍、軟體科技人才輩出；而台灣在半導體、電子製造、資通訊與智慧科技等硬體領域擁有世界級的口碑，恰與印度的發展宏願相輔相成。印度勇於開拓的創新精神與台灣千錘百鍊的研發實力相互補強，雙方合作可望創造最大綜效。

▲2025印度形象展開幕表演。(圖／貿協提供)

展出的智慧製造形象館呼應印度政府「印度製造」(Make in India)政策，展出橫跨工廠自動化、紡織與製鞋等領域的智慧解決方案。新代科技、上銀、達明機器人等企業現場展示智慧機械手臂與設備。

電子製造區集結鴻海、固緯電子、優肯等已在印度深耕的臺商，展現電子製造技術能量與供應鏈關鍵地位。

智慧科技區網羅台灣在智慧節能、雲端運算、工業電腦與電信支付等領域的最新技術與產品。

太思科技:專精薄膜SIM卡解決方案，首度於印度展示氫能發電及無人機等尖端產品。

台灣精品館徵集研華、群聯、微星等22家企業，展出亮點包含微型邊緣智能系統與生成式AI模型訓練解決方案。

Taiwan Select食品館今年首度設立，帶來近40家台灣特色食品業者參展，展品涵蓋乾拌麵、素肉乾、即沖珍奶、水果凍等多元產品，形象展恰與印度最大食品展World Food India同檔期，預期將吸引眾多食品產業買主前來洽談合作。

明日將舉辦「台日聯手搶攻印度商機新藍海」研討會，邀請在印的住友商事、丸紅株式會社、豐田通商等日商與台灣參展企業進行交流，促進台日攜手開拓印度市場尋求合作機會。安排多場一對一商機媒合會與產品發表會，協助台灣企業拓展印度市場商機。