ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台美關稅影響售價？台灣賓士直接宣布：僅4款車會調整

▲台灣賓士降價了「這款最高砍13萬」！配備再升級搶7人座休旅市場。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲台灣賓士GLB 180摘星版。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

記者鄒鎮宇／綜合報導

在台美對等關稅談判尚未定案、市場雜音不斷的情況下，台灣賓士新任總裁賴恩凱（Mark Raine）於9月24日公開宣示，現階段台灣賓士旗下所有車款均維持原有售價，不會因市場預期或政策傳聞而調整。賴恩凱強調，即使未來台美關稅政策正式拍板，也僅限於4款美國生產的車系（GLE、GLS、EQE SUV、EQS SUV）會依談判結果調整售價，其餘非美製車系將不受影響。

賴恩凱進一步說明，這4款美國進口車系目前約占台灣賓士整體銷售的20%，若關稅調降，預期比重可望提升至25%。他強調，除了上述美製車款外，其他來自歐洲等地的車型並不會因美國車關稅調整而跟進降價，呼應業界對歐系車受匯率及生產成本影響較大、難以調價的看法，也希望穩定消費者信心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年台灣車市因美台關稅、汽車貨物稅等政策不確定因素，導致消費者觀望與延遲購買，前8個月整體銷量呈現衰退，賓士在台銷售也年減18%。賴恩凱認為，這並非市場結構性問題，而是暫時性現象，一旦政策明朗，庫存消化、買氣回流，市場將快速復甦。他樂觀預期，第四季新車銷量將優於第二、三季，2026年第一季更可望明顯成長。

對於業界關注的進口車塞港問題，賴恩凱認為僅是短暫的交車延遲，隨著需求回穩即可消化。針對政府延長汽車貨物稅減徵政策及電動車補助，他表示樂見其成，認為此政策有助於振興台灣汽車產業，並承諾台灣賓士將持續推出電動車款，提升市占率。

賴恩凱今年9月接任台灣賓士總裁暨執行長，擁有超過20年橫跨德國、杜拜、馬來西亞、韓國及南非等市場的國際經驗。他指出，台灣是賓士集團全球第15大市場，發展潛力深厚，未來將以穩定價格策略、強化產品陣容和通路升級，持續鞏固在豪華車市場的領先地位。

關鍵字： 賓士台灣車價新車款市場

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【堰塞湖再溢流！】警消急喊「往上跑」 居民狂奔逃命

推薦閱讀

全球人壽董事7次差旅費申請違反內控制度　遭罰300萬元

全球人壽董事7次差旅費申請違反內控制度　遭罰300萬元

金管會112年對全球人壽辦理一般業務檢查時，發現該公司未建立董事出差應事先申請並經公司核准之內部控制制度，核有違反保險法相關規定之情事，依保險法第171條之1第4項規定，核處300萬元罰鍰。

2025-09-25 16:14
陽明坦承Q4壓力大　明年設法擴充中南美與亞洲區間運務

陽明坦承Q4壓力大　明年設法擴充中南美與亞洲區間運務

陽明海運(2609)今(25)日下午召開法說會，公司業務長李明輝指出，第四季為歐美主航線傳統淡季，且受美中關稅協議遲未完全定案影響，整體市場觀望情緒濃厚，預期出貨動能偏弱，業界確實承擔滿大壓力，仍需持續觀察美國最高法院對關稅適法性的裁決及地緣政治衝突等不確定性因素發展。

2025-09-25 15:20
巨大輸美卡關是貿易制裁新手段？　台經院：應屬個案

巨大輸美卡關是貿易制裁新手段？　台經院：應屬個案

美國海關指稱巨大公司涉及強迫勞動，針對巨大集團台灣製造據點發布暫扣令。外界關注此事是否為美國對台灣的貿易制裁新手段，台經院今天表示，應屬個案，但其他廠商應趁此機會，儘速檢視對勞工的權益落實。

2025-09-25 13:12
技嘉睽違10個月股價重回300元　外資力挺大升目標價

技嘉睽違10個月股價重回300元　外資力挺大升目標價

技嘉（2376）今日在買盤湧入下，股價在睽違10個月後重新站上300元。美系外資在最新出爐的報告中表示，看好受惠AI伺服器客戶多元化持續推進，技嘉目標價由350元調高至370元，重申「加碼」評等。

2025-09-25 12:36
南非晶片管制髮夾彎！　經部：與外交部討論後確定暫停

南非晶片管制髮夾彎！　經部：與外交部討論後確定暫停

南非降等台灣辦事處，經濟部以限制出口反制，外媒一度以「罕見強勢」形容我方態度，不料才隔幾天，經濟部今（25）日突發聲明，指與外交部討論後，決定暫停這項管制措施。

2025-09-25 11:15
快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

據勞保局統計截至114年9月17日，計有台北市美髮美容技術指導員職業工會、桃園市租賃管理服務業從業人員職業工會及大台南宗教服務職業工會3家職業工會積欠勞工保險及勞工職業災害保險保險費已逾繳費寬限期。勞保局強調，針對該等工會將依法移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付。

2025-09-25 10:50
鴻海帶頭衝上230元刷14個月新高！台積電熄火　台股翻紅

鴻海帶頭衝上230元刷14個月新高！台積電熄火　台股翻紅

台股大型權值個股輪動，台積電（2330）漲多休息，由第二大權值股鴻海（2317）接棒，外資連續20天買超，今（25）日以223元平盤開出，股價一路急攻而上，最高來到230元，逼近去年7月9日234元前波高點，再刷14個月新高。

2025-09-25 10:23
巨大產品遭美國海關暫扣　公司提四點聲明：積極展開申訴程序

巨大產品遭美國海關暫扣　公司提四點聲明：積極展開申訴程序

美國海關暨邊境保護局（CBP）以「強迫勞動」的理由，宣布暫扣自行車大廠巨大（9921）產品（含自行車、零件），巨大對此也發布四點聲明，表示將爭取撤銷暫扣令並啟動應變方案，積極釐清事實，同時啟動應變機制，並將與 CBP 及合作夥伴密切協調，致力降低影響。

2025-09-25 03:19
巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

美國海關暨邊境保護局（CBP）以「強迫勞動」的理由，宣布暫扣自行車大廠巨大（9921）產品（含自行車、零件），巨大今（25）日凌晨緊急發聲，除了將會申訴以外，也揭露預計此事影響公司營收佔比約4%至5%，公司將會提出申訴，短期影響程度仍需視後續與CBP溝通結果而定。

2025-09-25 00:25
樺加沙重創花蓮　國泰金老董、國壽共捐2千萬元助災區重建

樺加沙重創花蓮　國泰金老董、國壽共捐2千萬元助災區重建

強颱樺加沙重創花蓮，光復鄉受災嚴重。面對愈發嚴重的災情，為支持受災民眾共同面對漫長重建之路，國泰金控董事長蔡宏圖今(25)以個人名義投入1000萬元，並偕同國泰人壽投入1000萬元，將以總共2000萬元的善款，針對花蓮當地嚴重受損村落的居民，財產損失部分每戶提供5000元~ 30000元不等的救災救助金。

2025-09-25 20:27

讀者迴響

熱門新聞

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

全台唯一頭獎「大滿貫」彩券行　台彩董總嚇到直奔南投拜訪

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

快訊／捷安特製造商巨大產品遭美國海關暫扣　經部發聲證實

打造年營收破40億的果汁帝國　一位高職老師的創業路

2奈米傳漲價50%　台積電：以策略導向

錢錢來囉來囉！　3津貼今發放最多4萬

壽險「要保人」變更　繼承人連補帶罰噴近百萬遺贈稅

寶島眼鏡高層涉掏空檢調22路大搜索　公司重訊：營運正常

全球人壽董事7次差旅費申請違反內控制度　遭罰300萬元

南非晶片管制髮夾彎！　經部：與外交部討論後確定暫停

財經主播靠2檔基金24小時賺不停

賴清德拋5萬免繳稅　財政部揭：有條件

捷安特遭美國海關暫扣！巨大失守百元探15年新低　跌近9%急拉

台彩《善良一點一點》公益影片首映　經銷商靠彩券機制谷底重生

鴻海帶頭衝上230元刷14個月新高！台積電熄火　台股翻紅

巨大產品遭美國海關暫扣　公司提四點聲明：積極展開申訴程序

詹璇依睡得著覺的退休金帳戶曝光

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366