台美關稅影響售價？台灣賓士直接宣布：僅4款車會調整

▲台灣賓士GLB 180摘星版。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）



記者鄒鎮宇／綜合報導

在台美對等關稅談判尚未定案、市場雜音不斷的情況下，台灣賓士新任總裁賴恩凱（Mark Raine）於9月24日公開宣示，現階段台灣賓士旗下所有車款均維持原有售價，不會因市場預期或政策傳聞而調整。賴恩凱強調，即使未來台美關稅政策正式拍板，也僅限於4款美國生產的車系（GLE、GLS、EQE SUV、EQS SUV）會依談判結果調整售價，其餘非美製車系將不受影響。

賴恩凱進一步說明，這4款美國進口車系目前約占台灣賓士整體銷售的20%，若關稅調降，預期比重可望提升至25%。他強調，除了上述美製車款外，其他來自歐洲等地的車型並不會因美國車關稅調整而跟進降價，呼應業界對歐系車受匯率及生產成本影響較大、難以調價的看法，也希望穩定消費者信心。

今年台灣車市因美台關稅、汽車貨物稅等政策不確定因素，導致消費者觀望與延遲購買，前8個月整體銷量呈現衰退，賓士在台銷售也年減18%。賴恩凱認為，這並非市場結構性問題，而是暫時性現象，一旦政策明朗，庫存消化、買氣回流，市場將快速復甦。他樂觀預期，第四季新車銷量將優於第二、三季，2026年第一季更可望明顯成長。

對於業界關注的進口車塞港問題，賴恩凱認為僅是短暫的交車延遲，隨著需求回穩即可消化。針對政府延長汽車貨物稅減徵政策及電動車補助，他表示樂見其成，認為此政策有助於振興台灣汽車產業，並承諾台灣賓士將持續推出電動車款，提升市占率。

賴恩凱今年9月接任台灣賓士總裁暨執行長，擁有超過20年橫跨德國、杜拜、馬來西亞、韓國及南非等市場的國際經驗。他指出，台灣是賓士集團全球第15大市場，發展潛力深厚，未來將以穩定價格策略、強化產品陣容和通路升級，持續鞏固在豪華車市場的領先地位。