高通強攻Windows PC市場　推Snapdragon X2 Elite系列挑戰x86霸主

▲高通推出Snapdragon X2 Elite系列。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／夏威夷報導

高通（Qualcomm）於美國夏威夷年度高峰會上正式發表全新Snapdragon X2 Elite系列處理器，包含頂規的 X2 Elite Extreme 與 X2 Elite，號稱「Windows PC上最快、最強大的處理器」，這也代表高通現在將直接挑戰長期由Intel與AMD主導的x86筆電市場。高通新PC新晶片主打AI運算、效能與電池續航力三大升級，預計2026年上半年搭載新平台的筆電將陸續上，台廠部分，雙A則都不缺席。

Snapdragon X2 Elite Extreme定位於超頂級PC市場，能支援代理式AI體驗、運算密集的數據分析、專業級影音剪輯及科學研究。高通指出，新平台採用第三代Oryon CPU架構，在相同功耗下，效能較競爭對手快75%；GPU部分導入最新Adreno架構，能效比較前代提升2.3倍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一大亮點則是 Hexagon NPU，具備高達80 TOPS的AI運算能力，為目前筆電最快的NPU，能支援微軟Copilot+ PC平台，處理多工AI應用並實現即時智慧體驗。X2 Elite則面向頂級PC市場，強調在多工與電池續航間取得平衡，相較前代在相同功耗下效能提升31%，功耗卻降低43%。

高通運算與遊戲部門總經理Kedar Kondap表示，Snapdragon X2 Elite系列是PC產業的重要里程碑，「透過在效能、AI運算與電池續航力上的突破，重新定義PC的無限可能。」

隨著AI PC成為市場焦點，高通憑藉在行動處理器領域的長期優勢，積極切入筆電市場。業界分析，X2 Elite系列不僅在效能上力拚傳統x86處理器，更試圖以AI運算與低功耗優勢突圍，將為PC產業帶來全新競爭格局。