美時拉第3 根漲停！宣布收購美藥廠　閃川普藥品100%關稅

▲美時24日宣布收購艾威群重訊。（圖／記者巫彩蓮翻攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美時（1795）收購美藥廠艾威群躋身全球前20大製藥廠，股價今（26）日續噴漲停，連拉3根漲停；另美國總統川普宣布10月1日起除非在美國設廠，專利藥品將徵收100%關稅，法人指出，美時此時出手收購美廠，有利減少關稅衝擊。

美時24日凌晨宣布收購案後，股價至今連3個交易日漲停，今日續跳空開高，股價在開盤12分鐘後再鎖漲停，至上午9時45分高掛委買單逾4600張。

美時24日凌晨宣布斥資6.58 億美元(約200億元新台幣)收購美國艾威群（Alvogen US)，躋身全球前20大專科製藥公司，受到收購消息激勵，股價跳空鎖住211元漲停價位，漲停委買達2.5萬張。

美時宣布已簽署最終協議，將透過收購New Alvogen Group Holdings, Inc.(NAGH)100%股權，持有Alvogen US，一家位於美國紐澤西，具備完整整合能力的私人控股製藥公司，本交易隱含的企業價值高達約20億美元，交易結構包括現金、特別股以及與未來績效連動的或有績效獎金(earnout)。此交易仍須取得相關主管機關核准。

法人指出，美時這次併購美國艾威群，主要因應美國的藥品關稅課徵，目前美時銷往美國的藥品，主要在台灣生產，透過併購，未來可望減少關稅帶來的衝擊。
 

【奇蹟獲救】夫妻受困72小時 高雄特搜隊衝進泥巴堆救人！

