電子產業科技展、人工智慧暨物聯網展10月下旬登場　聚焦AI物聯應用

▲2024 AIoT Taiwan論壇現場實況，產業領袖分享最新AI應用趨勢。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

2025年「台北國際電子產業科技展(TAITRONICS)與台灣國際人工智慧暨物聯網展(AIoT Taiwan)」將於10月22日至24日在南港展覽館一館盛大登場。今年展覽聚焦AI物聯應用、機器人及智慧自動化、智慧監控、智慧數據中心、工業物聯嵌入及衛星通訊六大主題，更透過論壇、主題導覽、新創Demo Day等多元活動，協助業者洞察市場趨勢，共創商機。

為呼應產業趨勢快速變化，本屆展覽特別規劃「Space．Edge．Robotics：Shaping Tomorrow」論壇，聚焦全球 AI 驅動下的新興產業格局，從技術快速迭代、地緣政治變動到供應鏈重組等多重挑戰，深入探討台灣產業如何掌握AI科技應用的主導權，並拓展全球市場動能。

本次論壇以「太空科技」與「邊緣運算及機器人」為兩大主題，邀請到多位重量級講者分享觀點與看法，包括高通副總裁暨台灣、東南亞、紐澳區總裁劉思泰、AWS台灣公部門業務總監傅元亨、鴻海研究院新世代通訊研究所長吳仁銘、研華科技物聯網自動化事業群副總經理林清波、耐能智慧創辦人暨執行長劉峻誠、所羅門董事長陳政隆等產業領袖與專家，針對人工智慧、通訊模組、機器人自主化與產業治理等關鍵議題，深入剖析如何在全球競爭中塑造新一波台灣產業競爭力。

TAITRONICS & AIoT Taiwan不僅是展示技術成果的專業展，更是一個促進產業對話與國際連結的重要平台。外貿協會邀請業界共襄盛舉，掌握全球科技脈動，搶先布局未來商機。詳細報名資訊可洽報名網頁:https://reurl.cc/0W8odl