IEAT打造台灣醫材商機樞紐　領航全球醫療創新解方

▲2025國際醫材代理媒合會」開幕式左起美國新新墨西哥州經濟發展廳台北辦事處陳怡辰處長、韓國駐台商務辦事處李領基館長、捷克駐台辦事處史坦格代表、台北市進出口商業同業公會黃文榮秘書長、駐台北以色列經濟貿易辦事處杜亞維處長、美國蒙大拿州亞太商務辦事處王美美代表。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口公會(IEAT)今(26)日舉辦「2025國際醫材代理媒合會」，今年邁入第四屆，規模與影響力再創新高！今年活動匯聚來自捷克、以色列、韓國及美國(蒙大拿州、新墨西哥州、喬治亞州)等4國、14家國際醫材品牌連袂參與，現場參與洽談與觀展人次高達450人，為歷屆之最，展現台灣作為國際醫材代理合作平台的高度潛力。

IEAT黃文榮秘書長於開幕致詞時表示，在全球高齡化趨勢與智慧健康科技驅動下，台灣高齡人口已突破兩成，智慧醫療市場亦持續擴大，預估至2030年規模將達新台幣1000億元。為協助國內業者掌握市場國際趨勢及探索合作機會，IEAT自2022年起舉辦國際醫材代理媒合會，四年來已促成超過120家國際醫材廠商與上千名買主交流合作，逐步奠定IEAT作為全台唯一聚焦醫材進口媒合的專業平台地位。

捷克駐台辦事處代表David Steinke於致詞時指出，捷克醫療器材產業具有強勁的研發實力與製造優勢，在全球醫療市場穩健成長的趨勢下，與台灣業者的合作已不僅止於雙邊貿易，並已延伸至第三地市場的聯合拓展，為雙方在亞太及中、東歐等地開創更多元的醫療商機。

▲專業說明會場場爆滿。（圖／IEAT提供）

他強調，透過IEAT平台持續深化雙邊企業的對接合作，將有助於提升捷克醫療品牌在亞洲市場的能見度，也為台灣引進更多高品質醫材與技術。

以色列駐台辦事處處長Aviv Doron亦指出，以色列在醫院急救設備、智慧監測與遠距照護等高端領域具備全球領先地位，特別在疫情期間，催生出大量具臨床應用價值的創新醫材。他肯定IEAT這個全台唯一的專業醫材媒合平台可做為加速以色列創新醫材快速進入亞太市場，並提供重要支點，透過授權合作、產品代理與臨床應用等面向推進雙方互信合作，並期許未來在高齡照護與創投合作上，能持續累積實質成果。

韓國駐台辦事處館長李領基則指出，韓國醫材產業在AI應用、復健裝置與遠距醫療等技術領域表現亮眼，具高度競爭力。今年KOTRA再次參與本活動，邀請多家韓商親自來台參展，期待藉此進一步串連台韓醫材領域的交流、發掘更多商機。他也強調，台韓在智慧照護與高齡應用上的互補性極高，未來將可透過更密切的產業對接，深化雙邊合作層次。

▲參展商與台灣專業代理商熱烈交流，氣氛熱絡。（圖／IEAT提供）

活動現場除B2B專業交流外，亦同步安排全日6場專業說明會，參展廠商透過現場簡報與視訊直播，精闢解說醫院急救、重症照護、長期照護、復健療程及居家應用等多元領域的醫療解決方案，並展示AI監測、智慧平台等最新科技成果以串接出從臨床到家庭端的全方位智慧照護鏈。現場座無虛席、互動熱絡，顯示台灣業者對高齡醫療與智慧科技跨國合作的高度關注與實質強大需求。

在面對全球醫療產業持續轉型的當下，本次活動不僅展現國際醫材創新的多元面貌，也讓國際品牌有機會近距離認識台灣醫材市場的在地需求。IEAT將持續透過此一平台深化台灣與國際醫材產業的雙向合作，精準對接全球醫材需求，打造國際合作樞紐，共同推動台灣成為亞太地區在醫療創新與代理合作的重點基地。