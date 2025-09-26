快訊／大樂透摃龜下期上看1.2億元　中秋百萬加碼開出13組

趕快兌獎！手機報稅今公布中獎名單 頭獎抱走5萬元

235.9萬手機報稅族注意！財政部指出，今年5月申報的113年度綜合所得稅手機申報好康活動持續推進，全國手機報稅抽獎活動總獎金高達 525 萬元共 19,586 名，中獎名單已於各地區國稅局官網公告，頭獎僅1名，抱走5萬元。

快訊／最低工資連10漲！明年起月薪調升至2萬9500元、時薪196元

勞動部最低工資審議會今（26）日舉行，再拍板決定明年最低工資漲3.18%，2026年月薪調至2萬9500元、時薪196元，預估將影響超過200萬名勞工。

川普加關稅掃到機器人 ！概念股一片慘綠 廣明跌停鎖死

美國總統川普再發動232調查，其中包括機器人進口展開調查，為加徵新一波關稅鋪路，影響所及，台股機器人概股全倒，廣明光電（6188）跌停鎖死，盟立（2464）、和椿（6215）重挫逾6%。

中籤爽賺26萬元！ 「廣達金孫」達明今上市蜜月行情飆一倍

機器人概念股、廣達（2382）集團的廣明（6188）轉投資子公司達明（4585）於今（26）日以每股238元正式上市掛牌，亦今年第17檔掛牌公司，股價最高來到499.5元展開蜜月行情，飆漲一倍，換言之，中籤者帳上潛在獲利達26萬元。

美時拉第3 根漲停！宣布收購美藥廠 閃川普藥品100%關稅

美時（1795）收購美藥廠艾威群躋身全球前20大製藥廠，股價今（26）日續噴漲停，連拉3根漲停；另美國總統川普宣布10月1日起除非在美國設廠，專利藥品將徵收100%關稅，法人指出，美時此時出手收購美廠，減少關稅衝擊。

IEAT打造台灣醫材商機樞紐 領航全球醫療創新解方

台北市進出口公會(IEAT)今(26)日舉辦「2025國際醫材代理媒合會」，今年邁入第四屆，規模與影響力再創新高！今年活動匯聚來自捷克、以色列、韓國及美國(蒙大拿州、新墨西哥州、喬治亞州)等4國、14家國際醫材品牌連袂參與，現場參與洽談與觀展人次高達450人，為歷屆之最，展現台灣作為國際醫材代理合作平台的高度潛力。

DHL國際快遞宣布2026年台灣年度價格調整 調幅約4.9%

全球國際快遞服務領導品牌DHL國際快遞宣布價格調整，將於2026年1月1日起生效，相較於2025年， 台灣地區平均漲幅預估落在4.9%上下，實際價格調整將因客戶使用情況而異。

萬海再度參加印度國際水產雙年展 深耕印度水產與冷鏈市場

第24屆「印度國際水產雙年展」(India International Seafood Show, IISS)本月25日至28日在印度德里盛大舉行。今年展會與印度政府食品加工工業部(MoFPI)主辦的2025年印度世界食品展覽會(WFI 2025)共同舉辦，讓水產產業在大型國際食品平台上展現實力，並拓展跨領域合作與市場交流機會。

台股跌破2萬6千大關 金管會：台股基本面良好

聯準會降息期待降溫，美股四大指數下跌，今（26）日台股終場下跌443點，以25580點作收，金管會指出，上市櫃公司114年8月底累計營收30.95兆元，較去年同期增加12.23%，為歷年同期最高，基本面良好密切關注國際金融市場變化。

歐美線運價續跌、南美與波斯灣跌幅加大 SCFI跌6.98%

中國十一長假逼近，歐美線運價已經跌至成本線之下，今(26)日下午三點上海交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)下跌83.69點，跌幅6.98%，指數來到1114.52點，其中美西、波斯灣與南美線單周運價跌幅都超過一成或一成四。