快訊／大樂透摃龜下期上看1.2億元　中秋百萬加碼開出13組

記者鄒鎮宇／綜合報導

大樂透本期26日頭獎未開出，目前連3摃。下期(9/30)預估銷售1.3~1.5億元，頭獎累積金額預估上看1.2億元。

台彩26日晚間開出114000091期大樂透，獎號由小到大依序為01、02、25、29、41、49，特別號35

中秋加碼部分，本期61組中開出13組，總中獎注數為16注，其中10組為單注中獎，3組為2注均分，本期尚有48組100萬獎項未開出，將於次期(9月30日)繼續加開。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。

關鍵字： 大樂透台彩頭獎中秋中獎

