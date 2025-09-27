高通挑戰「Intel Inside」PC市場　行銷長：複製成功模式建立品牌形象

▲高通推出Snapdragon X2 Elite。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／夏威夷報導

高通過去幾年一直致力打造Snapdragon品牌價值，從過往幾年的高峰會中觀察，高通年度高峰會由過去主打新產品發表，到近年來高峰會除了重點產品發佈外，都伴隨更多品牌價值相關的活動，想打造Snapdragon品牌力挑戰過去深植人心的「Intel inside」，高通行銷長Don McGuire也透露，Intel在這部分真的很成功，高通現在也要採取廣告策略，來挑戰搶市。

高通行銷長Don McGuire在與全球媒體座談時，針對外媒提問目前Snapdragon旗下產品命名規則表示，過去Snapdragon常用「865」、「888」等型號，自2021年起，高通將品牌重新簡化：首位數字（如8、7、6）代表定位等級，「Gen」+數字則表示世代，如Snapdragon 8 Gen 1為新命名系統下的首款旗艦，後續依序推出Gen 2、Gen 3。

▲高通行銷長Don McGuire。（圖／記者高兆麟攝）



過去高通主打行動平台，近期則挑戰進入PC市場，以Arm PC挑戰x86霸主地位，不過Don McGuire也說，傳統PC過去都以「Intel inside」的口號深植人心，高通作為一個新玩家進入PC市場，想要打破由微軟及英特爾長期主導的生態體系，那就也必須用同樣策略，透過廣告、補貼與通路合作搶市。

實際觀察，高通自從推出Snapdragon X平台後，不如過去相對低調作風，相關廣告及品牌活動都盛大籌辦，先前在台灣舉行電腦展時，高通也有大篇幅廣告在市區置入，先前在中國，也有大規模品牌活動及展演，可說是相當積極搶市。

McGuire也透露，高通在短短15個月內已取得亮眼進展，目前在全球已有超過1萬個零售據點完成布局，推廣速度超過外界預期。不過，高通並不追求複製英特爾在PC市場七成以上的市占，而是聚焦在獲利與收入最佳的細分市場，透過技術與品牌雙軌並進，力拚在AI PC新時代中站穩腳步。