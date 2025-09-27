定時定額金額創近1季新高！　小資族首選「鹹魚翻身+強勢科技」

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

記者巫彩蓮／台北報導

關稅議題淡化、市場風險情緒回升，帶動小資族進場意願，推升境內跨國投資股票型基金定時定額扣款金額創近1季新高，其中加碼首選行情鹹魚翻身的大中華基金及強勢科技題材。

近1季全球股市屢創新高，除了推升基金情績效及規模表現，也帶動定時定額投資熱度。投顧公會最新統計顯示(截至2025/8月底止)，跨國投資股票型基金整體定時定額扣款金額來到11.9億元，為今年5月以來新高。

近年表現相對落後的陸港股在此波行情明顯鹹魚翻身，讓大中華基金再度重回小額投資人懷抱，包括復華華人世紀、國泰中國內需增長、國泰中國新興戰略及安聯中華新思路等基金，近1季定時定額扣款金額增長躍居跨國投資股票型基金前茅。

此外，科技主題基金因科技股牛氣沖天，亦成為近1季定時定額參與強勢行情首選，包括統一全球新科技、復華全球物聯網科技、統一新亞洲科技能源、第一金全球AI人工智慧等基金，近1季定時定額扣款金額及筆數增長皆有突出表現。

▲▼跨國股票基金定時定額扣款金額增加排行。（圖／業者提供）

投信法人表示，Fed上周宣布降息後，全球股市創下今年來單周最大資金流入紀錄，凸顯市場對後市看法仍偏多，預期隨資金流動性增加、企業獲利成長，使風險性資產仍有表現空間，欲在高檔行情布局，建議透過定時定額等投資方法，兼顧投資機會並平衡波動風險。

復華華人世紀基金經理人胡家菱表示，因應AI產業趨勢發展，驅使大型跨國科技公司及各國政府紛紛投入欲建立足夠AI基建及算力以維持競爭力，加以潛在算力需求龐大，讓AI受惠供應鏈題材成為布局全球股市及陸港股不可或缺的投資亮點。

