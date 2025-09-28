印度台灣形象展商機高達7700萬美元　無人機合作商機潛力大

▲Taiwan Select食品館搶攻印度十四億人口美食商機。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

本月25-27日在印度新德里舉辦的印度台灣形象展，會後公布統計參觀人次1.3萬人，商機高達7700萬美元。主辦單位外貿協會指出，受全球地緣政治影響和非紅供應鏈因素，印度積極發展無人機和航太產業，台灣無人機供應鏈可積極切入印度市場。

太思科技的新型無人機特選在本展首度亮相，該產品已於今年在印度完成實地飛行測試並受邀參與當地軍方標案。除偵察應用外，太思科技亦計畫拓展至智慧農業，如農藥噴灑等精準作業，預估商機可達1,100萬美元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著全球減碳趨勢加速，物流與交通運輸成為各國淨零排放策略的關鍵。印度作為全球第三大溫室氣體排放國，已承諾於2070年達成淨零排放，加速推動運輸與工業低碳轉型。

浩瀚動力針對印度市場推出新型電動貨卡馬達與控制器，採用扁線技術提升效能與續航，並與印度汽配集團Shriram Pistons & Rings達成合作，短期商機上看50萬美元。

參展商翔兆科技以「光合離子化（PHIT）」技術打造免耗材空氣淨化設備，產品線涵蓋家用、車用、商用與攜帶型，已拓展至東南亞市場。活動期間，印度電子製造業教父級企業M商對該公司全系列產品有興趣，亦顯示產品切合印度嚴峻的空氣污染需求，具備拓展市場高度潛力。

在印度台灣形象展上，台達電(Delta Electronics)展現其環境永續承諾，主推三大領域解決方案：IoT 智能製造、先進電動車 (E-Mobility)，以及室內空氣品質。為呼應大德里地區(NCR)嚴重的空氣汙染問題，台達電特別精選並展出為此設計的高效淨化「室內空氣品質解決方案」。

「印度製造，台灣助攻」! 印度各產業如汽配、製鞋、機械零組件仍很多流程為人力作業，產業自動化的成長空間巨大。而疫情後，缺工問題同樣也蔓延至印度，而台灣的機械產業以及自動化(整廠輸出)近年來透過「Taiwan Can help !」的理念深植印度企業心中，是台灣對印度出口的一大支柱。

▲參展商向買主介紹產品。（圖／貿協提供）

滾珠螺桿龍頭上銀科技接觸到印度知名汽車彈簧製造商Toyo Springs，該商為Tata、Maruti Suzuki等知名車廠OEM 廠商，因工廠配置眾多機械設備，有機會與上銀在維修領域合作。

東佑達主要生產自動化機械零件，在印度布局許久，本次與主辦單位邀請之日商K商達成合作共識，預計每年有三萬美元商機。

印度自本年度開始立法強制要求車輛加裝行車安全相關設備，主打車載影像辨識系統的奇美車電，瞄準此商機並鎖定商用車輛市場，預計與南印合作夥伴簽訂合作MOU。

印度最大汽車零組件製造商之一Motherson Group特別前來本展，過去10年已經有跟台灣企業合作的經驗，該公司表示，目前印度市場面臨的挑戰是半導體短缺以及對自動化設備的需求，非常希望未來台灣及印度能在自動化、技術導向領域合作，幫助印度汽車產業生態更完整。

「食」機正好! 東亞食品風靡印度，台商跟上潮流，搶攻十四億人口美食商機。Taiwan Select食品館、知名麵食品牌微風阿舍、食味鮮 (曾拌麵)首次參加印度展，極受歡迎；印度近年來非常流行「Pan Asian Foods」(泛亞洲食品)，其實這樣的風潮是由長期旅居歐美的印度裔僑民帶回印度，而台灣美食在歐美等先進國家創造的獨特口感也藉此流行回來。

展中印度人對麵食情有獨鍾，阿舍表示椒麻、板條等口味的麵條詢問度高，超乎參展前的預期。許多業者表示這次接觸到不少A級客戶，顯示印度人對台灣食品的興趣超乎預期。

在近期國際局勢變動下，供應鏈的穩定性以及產業鏈布局出現的重塑，半導體更是最受關注的領域之一。對此，外貿協會董事長黃志芳表示，近8年來，台印雙邊貿易額已翻倍成長，2024年更創下歷年新高，達到逾106美億元。

台灣形象展正是台灣要向印度傳達的訊息，本次邀集智慧科技、智慧製造等超過百家優質企業參與，就是希望藉此平台推動更深入的合作與交流，為臺印經貿合作注入新動能。

他並指出，半導體為台印合作的重要方向，印度商業巨擘塔塔集團(Tata Group)已與台灣半導體業者展開合作；另一方面，建立完整半導體生態系統仍需時間，但雙方可先從人才交流著手，展現台印在技術上的高度互補性。